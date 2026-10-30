به گزارش خبرنگار مهر، شیخ اسماعیل بازدار در نماز جمعه اهل‌سنت بوشهر، با اشاره به شرایط کنونی جامعه و تهدیدات خارجی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، مردم به امید، اطمینان به آینده و وحدت ملی نیاز دارند و حفظ این سرمایه‌ها، مسئولیتی مشترک برای شهروندان، خانواده‌ها و مسئولان است.



وی با هشدار نسبت به جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان افزود: شهروندان باید در برابر اخبار و پیام‌های منتشرشده در فضای مجازی هوشیار باشند و پیش از بازنشر مطالب، از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنند؛ چراکه برخی اخبار با هدف ایجاد ناامیدی، نفرت و اختلاف در جامعه منتشر می‌شوند.



امام جمعه اهل‌سنت بوشهر همچنین خانواده‌ها را به تقویت روحیه امید، اعتمادبه‌نفس و ایستادگی در فرزندان فراخواند و بر ضرورت مراقبت از نسل جوان در برابر ترویج فرهنگ ناامیدی تأکید کرد.



شیخ اسماعیل بازدار در ادامه، عدالت را یکی از مهم‌ترین پایه‌های امنیت و انسجام اجتماعی دانست و تصریح کرد: عدالت در مدیریت کشور، توزیع منابع، فرصت‌های شغلی و اجرای قانون، موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود. هر اندازه مردم احساس کنند حقوق آنان رعایت می‌شود، تعلق خاطر و مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به جامعه و کشور خواهند داشت.



وی با تأکید بر نقش شفافیت در مقابله با شایعات و بدبینی‌های اجتماعی بیان کرد: در عصر رسانه، ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها می‌تواند زمینه‌ساز سوءتفاهم و تفرقه شود. شفافیت در امور عمومی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم، اعتماد را تقویت کرده و راه نفوذ شایعات را محدود می‌کند.



امام جمعه اهل‌سنت بوشهر، خدمت صادقانه را جوهره مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: مسئولیت در نگاه اسلامی، جایگاه برتری‌جویی نیست، بلکه امانتی برای خدمت به مردم است. مسئولان باید با درک مشکلات جامعه، پاسخگویی و تلاش برای رفع نیازهای مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با تهدیدات خارجی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه استحکام جبهه داخلی بر پایه عدالت، شفافیت، خدمت و وحدت ملی، از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور است. باید با تقویت امید و اعتماد عمومی، همدلی میان اقشار مختلف جامعه و پایبندی به حقوق مردم، زمینه ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها را فراهم کرد.