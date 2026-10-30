علم الهدی:تصمیم ایران در برابر حملات احتمالی دشمن قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه هشتم آبان‌ماه که با حضور گسترده مجاوران، زائران، شیوخ رشید قبایل عرب و قبایل عراق و همچنین جمعی از دانش‌آموزان مشهدی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین ابعاد تاریخی استکبارستیزی ملت ایران و جنایات آمریکا در طول تاریخ معاصر پرداخت.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز مقارن با سالروز استکبارستیزی در تاریخ این کشور، یعنی روز سیزدهم آبان است، افزود: روز سیزدهم آبان از ۶۲ سال قبل تاکنون، شاهد وقوع سه حادثه بوده است؛ دو حادثه پیش از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی و یک حادثه پس از پیروزی انقلاب.

وی افزود: در دو حادثه‌ای که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در روز سیزدهم آبان رخ داد، استکبار ناپاک آمریکایی، نوک تیز استکبار و جنایت خود را نشان داد. در سال ۱۳۴۳، امام بزرگوار ما را دستگیر و به ترکیه تبعید کردند و در سال ۱۳۵۷ نیز دانش‌آموزان و فرزندان معصوم ما را در خیابان دانشگاه و اطراف آن، بر روی آسفالت خیابان، به دست جلادان آمریکایی به خاک و خون کشیدند.

علم الهدی تصریح کرد: در این دو حادثه، دو نوک تیز جنایت استکبار آمریکایی علیه این کشور و مردم آن به نمایش گذاشته شد؛ اما حادثه سوم، پس از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، نمایش رادمردی و انتقام عزیزان قهرمان و نیروهای برازنده و استکبارستیز این ملت بود که با عملیات اشغال لانه جاسوسی و تسخیر سفارت آمریکا همراه شد.

امام جمعه مشهد با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره تسخیر لانه جاسوسی، ادامه داد: امام بزرگوار فرمودند این اقدام، انقلاب دوم بود که به دست جوانان ما و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صورت گرفت. استکبارستیزی در شکل قوی و نیرومند خود از آن روز، یعنی سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸، تاکنون همچنان ادامه دارد و بر شدت استکبارستیزی در این کشور افزوده شده است.

سلطه ۲۵ ساله آمریکا بر تمام شئون کشور

وی با اشاره به جنایات آمریکا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در نقاطی که آمریکا مرتکب جنایت شد، کار این مملکت به جایی رسید که به مدت ۲۵ سال، یعنی یک ربع قرن، کشور اسیر آمریکا بود و تمام شئون این کشور در اختیار آمریکای نابکار قرار داشت؛ آمریکایی‌ها مالک، صاحب، مدیر و مسلط بر تمام شئون کشور بودند.

علم الهدی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی در این کشور به‌عنوان مستشار، در امور نظامی و غیرنظامی فعالیت می‌کردند و تمام نقاط تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریت جامعه را در اختیار داشتند. عده‌ای مزدو رمقوایی و بی‌اراده نیز مانند شاه و طرفداران او، مجری منویات و فرامین آمریکایی‌ها بودند و برنامه‌های آنان را در این کشور اجرا می‌کردند. ما به مدت ۲۵ سال، یعنی یک ربع قرن، این‌گونه زندگی کردیم.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، عنوان کرد: در آن سال، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای ملی ارائه شد که بر اساس آن، تمام مستشاران آمریکایی در این کشور از مصونیت برخوردار باشند و به‌خاطر هر کاری که انجام می‌دهند، در دادگاه‌های ایران محاکمه نشوند و نیروهای امنیتی نیز نتوانند آنان را به‌دلیل هیچ‌گونه جنایتی تحت تعقیب قرار دهند.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه، مستشاران آمریکایی در ایران آزاد بودند و اگر قرار بود محاکمه شوند، باید در خود آمریکا محاکمه می‌شدند. این همان موضوع کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی بود که امام خمینی(ره) در برابر آن غُریدند، خروش برآوردند و فریاد زدند و با روشنگری خود، مردم را بیدار کردند. مردم نیز در مقابل این جنایت مجلس شورای ملی به هیجان آمدند.

علم الهدی با اشاره به پیامدهای مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران، تصریح کرد: نتیجه این مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی چه شد؟ نتیجه آن این بود که یک روز در خیابان پاسداران تهران، که در آن زمان خیابان سلطنت‌آباد نامیده می‌شد، یک دستگاه خودروی پیکان با پنج جوان ایرانی از جنوب خیابان به سمت شمال در حرکت بود. یک زن مست آمریکایی که در پشت یک فورد نشسته بود، از خیابان فرعی وارد خیابان اصلی شد و خودروی پیکان حامل پنج جوان را به تیر سیمانی کنار خیابان کوبید و هر پنج جوان در همان لحظه جان باختند.

پیامدهای مصونیت مستشاران آمریکایی و جنایت علیه جوانان ایرانی

امام جمعه مشهد با اشاره به نحوه انعکاس این حادثه در مطبوعات آن زمان، اظهار کرد: روزنامه کیهان که در آن زمان ارگان شاه بود، در گزارشی نوشت: یک زن آمریکایی پنج جوان ایرانی را کشت، در حالی که مست بود. آن زن آمریکایی از روزنامه کیهان شکایت کرد که چرا نوشته است زن آمریکایی مست بوده و روزنامه را ملزم کردند که باید از او عذرخواهی کند.

وی افزود: بر اساس همان مصونیت، اگر آن زن آمریکایی مرتکب تخلفی شده بود، باید برای محاکمه به آمریکا می‌رفت؛ در حالی که پنج جوان را کشته بود و آزادانه در این مملکت رفت‌وآمد می‌کرد. این وضعیت ما در برابر لایحه کاپیتولاسیون بود که امام خمینی(ره) در مقابل آن قیام کردند و جنایت آمریکا در این کشور به چنین نقطه‌ای رسیده بود.

کشتار دانش‌آموزان و جنایات آمریکا به دست مزدورانش

علم الهدی با اشاره به کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، بیان کرد: در سال ۱۳۵۷، دانش‌آموزان برای برگزاری تظاهرات در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن اجتماع کردند. این بچه‌کشی و جنایتی که نسبت به فرزندان معصوم این ملت، نسل معصوم این کشور و میوه‌های دل این مردم صورت گرفت، از جمله جنایاتی بود که در آن روز به وقوع پیوست.

امام جمعه مشهد ادامه داد: به‌وسیله مزدور ناپاک آمریکا، شاه و جلادان او، دانش‌آموزان را در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، بر روی آسفالت خیابان‌ها، به خاک و خون کشیدند.

وی با اشاره به تداوم جنایت‌گری آمریکا و نمونه‌های آن در تاریخ معاصر، اظهار داشت: اثر این جنایت‌گری آمریکا که بنای آن بر جنایت است، داغدار کردن خانواده‌ها و تکه‌تکه کردن عزیزان مردم در برابر چشمان آنان است؛ نمونه این جنایت را آمریکای ناپاک در مدرسه شجره طیبه میناب نشان داد؛ همان‌گونه که در سال ۱۳۵۷ نیز در خیابان‌های تهران شاهد چنین جنایتی بودیم.

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا؛ سیلی ملت ایران بر چهره استکبار

علم‌الهدی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، اظهار کرد: عزیزان ما، دانشجویان پیرو خط امام(ره)، در سال ۱۳۵۸ این جاسوس‌خانه را تصرف کردند و این کانون فساد و مقر قدرت استکبار را در کشور به دست گرفتند.

امام جمعه مشهد افزود: به تعبیر امام خمینی(ره)، برای نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی دوم، ملتی در برابر آمریکا ایستاد و به صورت این کشور سیلی زد و آمریکای جنایتکار را در برابر چشم جهانیان مفتضح و رسوا کرد.

وی با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز سیزدهم آبان، تصریح کرد: امیدوارم برادران و خواهران برای تجلیل و تقدیر از این استکبارستیزی، در روز سیزدهم آبان در تظاهرات ضدآمریکایی و این راهپیمایی استکبارستیزی حتماً شرکت کنند.

نتیجه ۴۷ سال استکبارستیزی ملت ایران

علم الهدی با طرح این پرسش که نتیجه استکبارستیزی ملت ایران چه بوده است، اظهار کرد: این همه شعار مرگ بر آمریکا، نفرین به آمریکا و دشمنی با آمریکا، در نهایت به کجا انجامیده است؟ امروز آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد و ما در چه وضعیتی هستیم؟

امام جمعه مشهد ادامه داد: استکبارستیزی ما در نهایت به این جنگ منتهی شد؛ جنگی که امروز ایران و ایرانی را به‌عنوان قهرمان جهانی در میان همه ملت‌ها معرفی کرده است. این جنگ که به قیمت رشادت، عزت، عظمت و صلابت ایران و ایرانی در دنیا تمام شده، نتیجه استکبارستیزی ماست.

وی با اشاره به وضعیت کنونی آمریکا، اظهار داشت: امروز آمریکا در کاخ سفید با آشفتگی فوق‌العاده‌ای روبه‌روست و دچار سردرگمی شده است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توانند تصمیم بگیرند. سفیر آمریکا در ترکیه می‌آید و می‌گوید بنا داریم به ایران حمله کنیم، اما رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید من از این موضوع خبر ندارم که آیا می‌خواهیم حمله کنیم یا نمی‌خواهیم حمله کنیم.

علم الهدی افزود: سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید ما در ایران به بن‌بست رسیده‌ایم و ممکن است بن‌بست ما در ایران حتی بیش از یک سال طول بکشد. از سوی دیگر، خودشان نمی‌دانند چه کنند؛ بجنگند، حمله کنند یا مصالحه کنند.

آشفتگی تصمیم‌گیری در آمریکا و تناقض در مواضع مقامات این کشور

امام جمعه مشهد با اشاره به نمونه‌ای از این سردرگمی‌ها، تصریح کرد: نمونه این وضعیت، همین حرکت چندین روز است که امروز شاهد آن هستیم؛ از یک طرف می‌گویند روز شنبه و یکشنبه در قطر بنشینیم و مذاکره کنیم، اما روز گذشته حملات در منطقه آغاز شد و ضربه‌ها بار دیگر شروع شد و جنگ با شدت بیشتری صورت گرفت.

وی ادامه داد: نمی‌دانند چه کنند و به بن‌بست رسیده‌اند. تهدیدات دو پهلوست و آن‌ها اثری نمی‌کند؛ حتی خود آمریکایی‌ها نیز تهدیدهایشان را مسخره می‌کنند و دست میندازند.

علم الهدی افزود: تهدیدات غربی در شرایطی که به بن‌بست رسیده‌اند، برای این است که می‌خواهند این بن‌بست را بپوشانند تا مردم از آن آگاه نشوند؛ اما مردم با ابهامی که در زندگی‌شان به وجود آمده و پریشانی اقتصادی که سرزمین را فراگرفته است، نه‌تنها از این بن‌بست باخبرند، بلکه مراحل بدتر از بن‌بست، یعنی نکبت‌زدگی را نیز مردم آمریکا و اروپا احساس می‌کنند.

اعلام تصمیم قاطع ایران در برابر هرگونه حمله آمریکا

امام جمعه مشهد با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای آمریکا، اظهار کرد: از سوی دیگر، ایران تصمیمی قاطع را رسماً اعلام کرده است؛ اگر حمله کنید، ما به بهترین وجه و با قوی‌ترین شکل انتقام می‌گیریم و مقابله می‌کنیم. تصمیم ما قطعی است.

وی افزود: اعلام کرده‌ایم که راه‌های ارتباطی، کانال‌ها و کابل‌های ارتباط جهانی زیردریایی را در تنگه هرمز قطع می‌کنیم و ارتباط غرب، اروپا و آمریکا را با همه دنیا از بین می‌بریم؛ اگر شما حمله کنید، این اقدام را انجام خواهیم داد.

علم الهدی ادامه داد: ما این تهدید را اعلام کرده‌ایم و پای آن ایستاده‌ایم و می‌گوییم این کار را انجام خواهیم داد. تا امروز نیز ایران هر آنچه را در برابر دشمن گفته، در عمل اجرا کرده و حتی قوی‌تر و سخت‌تر از آنچه اعلام کرده، عمل کرده است.

اقتدار ایران در برابر دیدگان جهانیان؛ دستاورد ۴۷ سال استکبارستیزی

امام جمعه مشهد با اشاره به گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برادران و خواهران، اکنون ۴۷ سال از پیروزی انقلاب ما می‌گذرد و استکبارستیزی ما، دشمنمان آمریکا را در دنیا به ذلت رسانده و آن‌ها را در برابر چشم جهانیان دچار سردرگمی، ابهام و افتضاح کرده است.

وی افزود: اقتدار ما در برابر دیدگان جهانیان چندصد برابر جلوه کرده است و این نتیجه ۴۷ سال استکبارستیزی، ایستادگی مردانه و قهرمانانه شما ملت مجاهد و شما عزیزان فداکار است که در پیروی از مقام ولایت و رهبری و حجت امام زمان(علیه‌السلام)، این‌گونه قاطعانه و با ایمان مقاومت می‌کنید و مجاهده می‌کنید.

خوشامدگویی به شیوخ و بزرگان قبایل عراق در نماز جمعه مشهد

علم‌الهدی با اشاره به حضور میهمانان ویژه در نماز جمعه مشهد مقدس، اظهار کرد: امروز در نماز جمعه ما از نعمت حضور ارزشمند میهمانان عزیز امام هشتم(علیه‌السلام) بهره‌مند هستیم؛ عزیزان باصلابت و قدرتمند، شیوخ رشید قبایل عرب و قبایل عراق که تشریف آورده‌اند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: این عزیزان در برابر آن عنایت خاص و مجاهدت قابل توجهی که از خود نشان دادند و دشمن را بیچاره کردند، در تشییع جنازه امام شهید و مظلوم ما در عراق حضور یافتند.

وی تصریح کرد: این عزیزان به دعوت و فرمان مقام معظم رهبری برای زیارت به مشهد مقدس دعوت شدند و خوشبختانه امروز نماز جمعه ما به قدم این میهمانان عزیز مفتخر و مشرف است.

علم الهدی با درخواست از نمازگزاران برای همراهی در استقبال از میهمانان، خاطرنشان کرد: با اجازه شما برادران و خواهران، چند کلمه‌ای نیز برای تشکر و خوشامدگویی به این میهمانان عزیز عرض کنیم.

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود، با بیان عباراتی به زبان عربی، به میهمانان حاضر در نماز جمعه مشهد مقدس خوشامد گفت و از حضور شیوخ، مشایخ و بزرگان قبایل عراق و زیارت بارگاه منور امام رضا(علیه‌السلام) قدردانی کرد.

وی با دعا برای عزت و عظمت اسلام و مسلمین و تعجیل در فرج و ظهور حضرت بقیةالله(عج)، از خداوند متعال خواست ارواح مطهر شهدا و امام راحل و امام شهید مظلوم را از پایمردی و ایستادگی مردم در حمایت از نظام اسلامی خشنود و راضی بدارد.

علم الهدی همچنین برای استمرار سایه پربرکت مقام معظم رهبری، نابودی دشمنان اسلام و استکبار جهانی، بازگشت شر دشمنان به خودشان و عزت و سربلندی دوستان و پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در سراسر جهان دعا کردند.