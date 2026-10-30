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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

دمای اصفهان افزایش می‌یابد؛ فعالیت متناوب امواج بارشی در هفته دوم آبان

دمای اصفهان افزایش می‌یابد؛ فعالیت متناوب امواج بارشی در هفته دوم آبان

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند افزایشی دما طی امروز خبر داد.

حجت الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا امروز بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا شنبه به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه استان در هفته پیش رو در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت، افزود: در این مدت به تناوب افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

علی‌عسکریان خاطرنشان کرد: وزش باد به نسبت شدید موقتی و احتمال بارش برف در ارتفاعات غربی استان نیز وجود دارد.

به گفته وی، میانگین بارش‌های ثبت شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان طی شبانه روز گذشته در گلپایگان و میمه، نیم میلیمتر و در چادگان یک دهم میلیمتر بوده است.

کد مطلب 6994290

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