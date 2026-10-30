سخن گفتن از صلح بدون برخورداری از قدرت اثر بخش نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: در خطبه‌های گذشته پیرامون انحرافات قوم بنی‌اسرائیل مباحثی مطرح شد و بزرگ‌ترین انحرافی که در این قوم شکل گرفت جریان گوساله پرستی، شرک، کفر و پشت کردن به توحیدی بود که حضرت موسی (ع) به قوم بنی اسرائیل آموخته بود.

وی با تاکید بر اینکه جریان گوساله پرستی یک واقعه راکد و متوقف در تاریخ نیست، افزود: این انحراف در همه ادوار تاریخی به اشکال گوناگون باز تولید می‌شود و سامری‌ها به عنوان جریان‌هایی که می‌توانند در میان مومنان انحراف عقیدتی و رفتاری ایجاد کنند، همواره در تاریخ حضور دارند و در مقابل رسالت انبیای الهی همچون حضرت هارون مقابله با این تحریف‌ها و هشدار دادن در بزنگاه فتنه‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: حضرت هارون نهایت تلاش خود را به کار بست تا مانع گمراهی بنی‌اسرائیل و هدر رفتن زحمات توحیدی حضرت موسی (ع) شود اما به دلیل عدم همراهی و فقدان حمایت مردم این ماموریت با موانع جدی روبه‌رو شد.

آیت‌الله شعبانی موثقی به بازگشت حضرت موسی (ع) و شیوه برخورد ایشان با گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل اشاره کرد و گفت: حضرت موسی (ع) پس از بازگشت سه سطح برخورد قاطع داشت نخست برخورد با حضرت هارون (ع) بود که با عصبانیت و انداختن الواح همراه شد و از منظر اعتقادی شیعه انبیای الهی معصوم از هرگونه خطا و گناه هستند و تندی حضرت موسی (ع) با برادر خود حامل این پیام آشکار بود که وقتی ایشان با برادر خویش چنین برخورد محکمی دارد، حساب کار برای بقیه به‌طور کامل مشخص می‌شود.

وی در خصوص برخورد دوم تصریح کرد: برخورد دیگر با شخص سامری بود، اگر چه حضرت موسی (ع) قصد مجازات و قتل او را داشت اما طبق نقل به سبب صفت سخاوت و دست‌ و دلبازی سامری تخفیف الهی شامل حالش شد و از اعدام نجات یافت ولی از میان قوم خویش طرد شد.

امام جمعه همدان با تبیین برخورد سوم حضرت موسی (ع) با توده مردم افزود: بنی‌اسرائیل در مواجهه با گوساله سامری به سه گروه تقسیم می‌شدند و گروه نخست کسانی که گوساله پرست و مشرک شدند، گروه دوم کسانی که خود موحد ماندند اما در برابر این فتنه و انحراف سکوت اختیار کرده و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند و گروه سوم کسانی که موحد باقی ماندند و در کنار حضرت هارون (ع) ایستادگی کردند و به امر به معروف و نهی از منکر پرداختند؛ ۲ گروه نخست به سبب انحراف یا بی‌تفاوتی مورد مذمت جدی حضرت موسی (ع) قرار گرفتند و مکلف به توبه شدند.

گوساله پرستی نماد ترجیح هوای نفس بر اراده الهی است

وی یادآور شد: حضرت موسی (ع) به بنی‌اسرائیل متذکر شد که شما با ترک خدا به خود، جامعه و پروردگار ظلم کردید و مظاهر گوساله پرستی صرفا ساخت یک بت ظاهری نیست بلکه هر فردی که احکام خدا را رها کند، حدود حلال و حرام را رعایت ننماید و از فرامین الهی سرپیچی کند، به نوعی دچار شرک شده است چراکه ریشه هر گناه و معصیتی بر مرتبه‌ای از شرک و ظلم به پروردگار استوار است.

آیت‌الله شعبانی موثقی بیان کرد: جای تاسف است که انسان، پروردگاری را که سراسر هستی تجلی اراده و اسماء حسنای اوست رها کند و به دنبال هواهای نفسانی، شهوات و دست ساخته‌های خویش برود؛ کدام قدرت، کدام مال، درهم و دینار، و کدام شهرت و لذت مادی می‌تواند در ترازوی سنجش عدل پروردگار قرار گیرد؟

وی حقیقت شرک را ستم بر باطن و حقیقت انسان خواند و گفت: جان انسان امانتی الهی است و ذات بشر به گونه‌ای خلق شده که فطرتا خدا طلب و مشتاق پروردگار است و گرایش به حق در تار و پود وجود آدمی نهاده شده و روح انسان در اصل خویش دلتنگ مبدا هستی است اما زمانی که مادیات، غلبه بر جسم و هوای نفس جایگزین حقیقت می‌شود، انسان هویت، جایگاه و مبدا خود را فراموش می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: این جسم مادی دیر یا زود از میان می‌رود و آنچه باقی می‌ماند جان و روح ماندگار انسان است و بنابراین آلوده کردن حقیقت و ملکوت جان به گناه و دنیازدگی، خیانت در امانت الهی و بزرگ‌ترین ظلم به خویشتن است.

وی در ادامه اظهار کرد: گناه ظلم به خویشتن است و هر اندازه انسان حدود الهی را بیشتر رعایت کند و از گناه بپرهیزد، از ستم به خود دورتر خواهد شد.

امام جمعه همدان با قدردانی از رزمندگان، بسیجیان، نیروهای سپاه و ارتش و نیروهای مردمی گفت: این نیروها در شرایط دشوار و با امکانات محدود از مرزهای کشور حفاظت می‌کنند و در پایگاه‌های مرزی، جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله در کنار پیشکسوتان، بازنشستگان و نیروهای مردمی حضور دارند و از کشور دفاع می‌کنند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر در مناطق مرزی، بیان کرد: کرد، ترک، فارس و دیگر اقوام همچنین برادران اهل سنت و شیعه در کنار هم ایستاده‌اند و نقطه اشتراک همه آنها مقاومت در برابر دشمن است.

وی حضور مردم در تجمعات را پشتوانه رزمندگان دانست و گفت: نیروهای مدافع مرزها با وجود دشواری‌ها ایستادگی می‌کنند اما حضور مردم در میدان‌ها و تجمعات، پشتوانه و دلگرمی مهمی برای آنها است و استمرار این حضور با قدرت و قوت اهمیت دارد.

بی‌اعتمادی به طرف مقابل از عوامل ناکامی دیپلماسی است

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و شرایط «نه جنگ و نه صلح»، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا برای حل مسائل از مسیر دیپلماسی تلاش کرده و این تلاش در ۲ سال گذشته نیز جدی بوده اما یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات نبود اعتماد به طرف مقابل و زیاده‌خواهی دشمن است.

وی افزود: نامه نگاری‌ها و حضور میانجی‌ها به تنهایی نشانه صداقت طرف مقابل نیست و باید توجه داشت که اصل رفتارهای او بر فریب، نمایش و پیشبرد اهداف خود استوار است.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به اتهام‌زنی متقابل طرفین درباره مذاکره و زیاده‌خواهی بر ضرورت داوری براساس معیارهای روشن تاکید کرد و گفت: برای ارزیابی این ادعاها باید به قوانین و ضوابط بین‌المللی توجه کرد و حق بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای در چارچوب نظارت آژانس، برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده و به کشوری که فعالیت‌هایش در این چارچوب بوده به بهانه هسته‌ای حمله شده و طرف مقابل نیز در اظهارات خود گفته است که مجبور به حمله بوده است.

وی با بیان اینکه حمله به یک کشور و سپس متهم کردن آن به نخواستن مذاکره نیازمند بررسی منصفانه است، افزود: باید پرسید چه کسی با اقدام خارج از ضوابط و حمله، مسیر گفت‌وگو را با مشکل روبه‌رو کرده است.

امنیت پایدار در گرو تقویت توان کشور است

امام جمعه همدان با اشاره به این دیدگاه که جنگ در کشورهای شرقی رخ می‌دهد و کشورهای غربی از جنگ دور هستند، گفت: مطالعه تاریخ ۲ قرن اخیر نشان می‌دهد که استعمار، سلطه‌جویی و مداخله قدرت‌های غربی در بسیاری از جنگ‌ها، نسل کشی‌ها و غارت کشورها نقش داشته است و نمی‌توان جنگ را فقط به توسعه نیافتگی کشورهای شرقی نسبت داد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه شرایط بین‌المللی به خودی خود به سمت صلح پایدار حرکت نمی‌کند، اظهار کرد: مسئله فقط افراد یا دولت‌های خاص نیست بلکه افکار و جریان‌هایی که چنین افرادی را در عرصه سیاست به قدرت می‌رسانند نیز اهمیت دارند. با وجود این واقعیت‌ها کشور راهی جز تقویت توان خود ندارد.

وی افزود: تاکید رهبر انقلاب بر قوی شدن کشور از جمله به این دلیل است که در شرایط سلطه‌جویی سخن گفتن از صلح بدون برخورداری از قدرت، اثربخش نخواهد بود و کشور یا باید از آرمان‌های خود دست بردارد و تسلیم شود یا برای قوی شدن برنامه‌ریزی کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به دیدگاه بخشی از مردم درباره لزوم بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور گفت: مردم وقتی می‌بینند در عرصه بین‌المللی کشور فاقد قدرت پایمال می‌شود چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند و این واقعیتی است که باید به آن توجه کرد.

جنگ‌ها در حال پیدا کردن سویه‌های مذهبی و آخرالزمانی هستند

وی در ادامه با اشاره به افزایش ادبیات مذهبی و آخرالزمانی در برخی مواضع سیاسی جهان، گفت: جنگ‌ها در حال پیدا کردن جهت گیری‌های مذهبی هستند و امروز صریحا از جنگ‌های آخرالزمانی سخن گفته می‌شود و زمانی نگاه دینی و آخرالزمانی به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شد اما اکنون این رویکرد در سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر جنگ این کشور و مواضع رژیم صهیونیستی نیز دیده می‌شود و باید نسبت به آن هوشیار بود.

آیت‌الله شعبانی موثقی با تاکید بر اینکه جنگ نباید موجب فراموش شدن اقتصاد و مسائل اجتماعی شود، خطاب به مسئولان گفت: درست است که کشور در شرایط سخت جنگی قرار دارد و دفاع اولویت نخست است اما این مسئله به معنای بی‌توجهی به خانواده و عفت جامعه نیست.

وی افزود: نباید اجازه داد خانواده‌ها دچار فروپاشی شوند یا دشمن در کنار عرصه نظامی به فرهنگ عفت و حجاب کشور هجمه کند و در مقابل گفته شود کاری نمی‌توان انجام داد. قوانین موجود باید در این زمینه نیز مانند دیگر حوزه‌ها اجرا شوند.

امام جمعه همدان با اشاره به حضور نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی مجلس در نماز جمعه همدان، گفت: انتظار مردم این است که در کنار نظارت بر مسائل اقتصادی، مسائل خانواده و فرهنگ نیز مورد توجه و نظارت قرار گیرد و رها ذشدن این حوزه‌ها و نبود حد و مرز در آن جامعه را با مشکلات فراوان روبه‌رو می‌کند.

وی تاکید کرد: در شرایط جنگی اقتصاد و معیشت مردم نباید فراموش شود همان‌طور که فرهنگ، دینداری و مسائل خانواده نیز نباید به حاشیه برود و مدیریت اسلامی، نگاهی جامع دارد و باید برای همه این حوزه‌ها تدبیر کرد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به هفته دانش‌آموز، ضمن تبریک این مناسبت از برگزاری رزمایش شهید ماکان نصیری در استان همدان خبر داد و گفت: در این رزمایش که از سوی بسیج دانش آموزی برگزار شد، در مدت ۱۰ روز ۲۰ هزار دانش‌آموز برای عضویت در بسیج ثبت‌نام کردند.

وی این آمار را ارزشمند دانست و افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه دانش آموزی و آموزش‌و پرورش وجود دارد و باید پیگیری شود، ثبت‌نام ۲۰ هزار دانش‌آموز در بسیج نشان دهنده حضور و مشارکت آنها است و امیدواریم همه بتوانیم در این زمینه‌ها نقش‌آفرینی کنیم.