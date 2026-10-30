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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

وحدت، اقتدار ملی و اصلاح الگوی مصرف نیاز امروز جامعه است

وحدت، اقتدار ملی و اصلاح الگوی مصرف نیاز امروز جامعه است

نمین- امام جمعه نمین گفت: وحدت و انسجام ملی، حمایت از اقتدار کشور و رعایت صرفه‌جویی در مصرف منابع، نیاز امروز جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه نمین پس از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به مناسبت‌های هفته و مسائل روز کشور و جامعه پرداخت.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور، کسب موفقیت‌های جوانان ایران را تبریک گفت و این افتخارات را نشانه استعداد، توانمندی و ظرفیت بالای نسل جوان دانست.

امام جمعه نمین با اشاره به نشست چهارجانبه کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه در ایران، بر نقش آن در نمایش عظمت، اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و اظهار داشت: ایران به دنبال جنگ و درگیری نیست، اما در برابر تهدیدات و زیاده‌خواهی‌های دشمنان هرگز ضعف و عقب‌نشینی نشان نخواهد داد؛ این تحولات پیام روشنی برای رژیم صهیونیستی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی همه باید هوشیار، آماده و جدی باشند و از بیان سخنان تفرقه‌انگیز و دشمن‌شادکن، به‌ویژه از سوی برخی مسئولان سابق کشور، پرهیز کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و حمایت از اقتدار کشور نیاز داریم و یقیناً پیروزی از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

امام جمعه نمین یاد و خاطره شهید دانش‌آموز حسین فهمیده و شهید آرمان علی‌وردی را گرامی داشت و با تسلیت سالگرد شهادت این شهید والامقام، آنان را الگوهایی ارزشمند برای نوجوانان و جوانان کشور معرفی کرد.

حجت الاسلام اسدزاده ضمن تبریک روز نوجوان و روز دانش‌آموز، از حضور دانش‌آموزان و مدارس در نماز جمعه قدردانی کرد و از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان نمین به‌خاطر همکاری در برنامه‌های فرهنگی، دینی و تربیتی تشکر کرد.

امام جمعه نمین با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع، خواستار توجه جدی مردم به مصرف صحیح نان، آب، گاز و برق شد و اظهار داشت: همان‌گونه که مسئولان و نمایندگان مجلس برای تأمین و مدیریت منابع کشور تلاش می‌کنند، مردم نیز باید با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، در حفظ سرمایه‌های ملی سهیم باشند؛ به‌ویژه با توجه به شرایط پیش‌رو، رعایت مصرف بهینه گاز و برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه نمین با اشاره به هفته بیمه سلامت، بر اهمیت توجه به سلامت عمومی جامعه و نقش بیمه سلامت در حمایت از مردم و فراهم‌سازی دسترسی مناسب به خدمات درمانی تأکید کرد.

کد مطلب 6994292

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