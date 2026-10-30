«استکبارستیزی»ریشه دشمنی آمریکا با ایران؛دست مستکبران برای جوانان روشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر استکبار ستیزی را یکی از پایه های تفکر انقلابی مردم ایران اسلامی دانست بیان کرد: این تفکر ریشه در نگاه عمیق امام خمینی(ره) داشت.

وی با بیان اینکه این استکبارستیزی و سرایت آن به کشورهای منطقه و دنیا دلیل مخالفت و دشمنی آمریکا و دیگر مستکبران عالم علیه ایران اسلامی است، افزود: امروز جوانان و نوجوانان ما به خوبی دلیل این همه دشمنی آمریکا علیه ایران اسلامی را به خوبی می داند.

امام جمعه دیباج گفت: اگر تا به حال عده‌ای مسئله ۱۳ آبان و روز دانش آموز را در خود حل نکرده بودند امروز با جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات سال گذشته، علت دشمنی آمریکا را بهتر درک می کنند.

قریب با بیان اینکه در همین یکسال اخیر نسل جوان به پاسخ بسیاری از سوالات خود دست پیدا کرده‌ است، گفت: برخورد آمریکا امروز با اعراب منطقه و با هم‌پیمانان خود و با کشورهای غربی اروپا و برخی کشورها مثل ونزوئلا، عراق، سوریه، لبنان، اوکراین، لیبی، مصر و دیگر کشورها ماهیت استکباری آمریکا را بیشتر برای نسل جوان و نوجوان آشکار می کند

وی افزود: دیگر کسی نمی‌تواند بگوید خصومت آمریکا فقط با جمهوری اسلامی است یا مسئله آمریکا با ایران مسئله هسته‌ای است چرا که امروز همه فهمیدند آمریکا با هر کشور مقتدر قوی که به آمریکا وابستگی نداشته باشد مشکل دارد.

امام جمعه دیباج همچنین گفت: هژمونی آمریکا بر سلطه تعریف شده است بنابراین باید تو دهن کسانی زد که فکر می‌کنند با عقب نشینی از برخی مواضع آمریکا از دشمنی با ایران دست برمی‌دارد.

قریب در ادامه خواستار همراهی مردم دیباج با طرح سرشماری نفوس و مسکن شد و گفت: اهمیت سرشماری نفوس و مسکن بر هیچ‌کس پوشیده نیست ، بنابراین شفاف سازی و هرچه صحیح تر بودن این آمار برای ارائه خدمات دولت به مردم بسیار کارساز است. امسال برخلاف رویه گذشته ، روش ثبتی مبنا ، روش کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این طرح قطعاً مزایای بسیار خوبی دارد اما برای شهرهای مهاجرپذیر و سکونت فصلی دار و عشایر خیز مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.