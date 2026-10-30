امام جمعه شیروان: کار و ابتکار مضاعف رمز اقتدار و پیشرفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای اظهار کرد: پول ملی تنها یک عدد نیست، بلکه نماد اعتبار و آبروی کشور است و باید برای حفظ ارزش آن تلاش کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت سازوکارهای اقتصادی و رسانه‌ای افزود: آگاهی‌بخشی عمومی و ارائه ایده‌های مؤثر برای تقویت اقتصاد ملی اهمیت دارد و باید با جریان‌هایی که افکار عمومی را با حاشیه‌سازی از مسائل اصلی منحرف می‌کنند، مقابله کرد.

امام جمعه شیروان با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی گفت: شناخت جریان‌های رسانه‌ای و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها از طریق تیترسازی، تولید کلیپ و انتشار هدفمند محتوا، برای مقابله با انحراف افکار عمومی ضروری است.

غلامی در ادامه با قدردانی از افتخارآفرینی تیم کشتی فرنگی و دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی، حضور جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی را نشانه پویایی جامعه دانست.

وی ترور دانشمندان و نخبگان کشور را نشانه تأثیرگذاری آنان در پیشرفت ایران عنوان کرد و گفت: خون دانشمندان و نخبگان، اراده ملت برای پیشرفت را تقویت کرده و مسئولیت ادامه مسیر علم و نوآوری بر دوش نسل جدید جوانان است.

امام جمعه شیروان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، کار و ابتکار مضاعف را رمز اقتدار و پیشرفت ایران دانست و تأکید کرد: جوانان نقش مهمی در تحقق تمدن ایرانی ـ اسلامی بر عهده دارند.