مقابله با استکبار نیازمند ایستادگی و حفظ اراده ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از سیره‌های مستمر پیامبر اکرم (ص) دعا و درخواست از خداوند بود و در یکی از دعاهای ایشان، چهار موهبت مهم الهی شامل هدایت، تقوا، عفت و بی‌نیازی از غیر خداوند مورد درخواست قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت زیست عفیفانه افزود: عفت یکی از ویژگی‌های مهم یاران ائمه معصومین (ع) به‌ویژه یاران امام زمان (عج) است و انسان باید در گفتار، رفتار و سبک زندگی خود عفت و تقوا را مورد توجه قرار دهد.

امام جمعه مشگین‌شهر حجاب را یکی از فضیلت‌های اخلاقی دانست و بیان کرد: دعوت به حجاب نباید با تکبر و برخورد نامناسب همراه باشد، بلکه باید با تکریم، احترام، تبیین و روشنگری انجام شود.

انتخاب مسیر حق با عقلانیت راه مقابله با طاغوت ایستادگی است

حجت‌الاسلام باوقار در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به طرح موضوع «زندگی با آیه‌ها» گفت: انسان در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت باید با عقلانیت راه درست را از مسیر انحراف تشخیص داده و انتخاب کند.

وی با بیان اینکه کفر به طاغوت به معنای ایستادگی در برابر استکبار و ظلم است، افزود: طاغوت همواره به دنبال ایجاد انحراف در جامعه است و مقابله با آن موضوعی تعارفی و سازش‌پذیر نیست، بلکه باید در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر با اشاره به ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، اظهار کرد: این رخداد یکی از جلوه‌های مهم مبارزه ملت ایران با استکبار بود و مسیر مقابله با استکبار از آن مقطع با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد.

وی با دعوت مردم به حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: مردم ایران در برابر استکبار خستگی‌ناپذیر هستند و امروز نیز باید با حضور آگاهانه خود، روحیه مقاومت و استکبارستیزی را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام باوقار همچنین با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، این شهید نوجوان را از قهرمانان ماندگار ایران اسلامی دانست و با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ظرفیت، خلاقیت و توانمندی نسل امروز تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر آمریکا، گفت: رفتار و سخنان مقامات آمریکایی نشان‌دهنده نوعی آشفتگی راهبردی و اختلافات داخلی در این کشور است و تهدیدهای مکرر علیه ایران نیز در بسیاری موارد با هدف ایجاد فشار روانی و گرفتن امتیاز از کشورمان دنبال می‌شود.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه ایران در معرض یک جنگ ترکیبی و شناختی قرار دارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی اراده‌ها نقش مهمی دارند و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشار روانی و تضعیف روحیه مردم، اهداف خود را دنبال کند.

وی در پایان با اشاره به کاهش جایگاه آمریکا در میان برخی متحدان و کشورهای منطقه و اروپا، خاطرنشان کرد: مخالفت بسیاری از کشورها با اقدام نظامی علیه ایران نشان می‌دهد آمریکا در عرصه بین‌المللی با چالش‌ها و انزوای بیشتری مواجه شده است.