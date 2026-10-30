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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

مقابله با گران‌فروشی و احتکار صیانت از معیشت مردم است

مقابله با گران‌فروشی و احتکار صیانت از معیشت مردم است

یزد- سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: اولویت تعزیرات، شناسایی و برخورد با سرشاخه‌های احتکار، گران‌فروشی و قاچاق و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد، با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان در سال ۱۳۶۷ با تدبیر امام راحل و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و رسالت آن تنظیم‌گری و صیانت از معیشت مردم، ایجاد انضباط در بازار، حفاظت از امنیت اقتصادی و مقابله با تخلفات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مقابله با گران‌فروشی، احتکار و قاچاق از مأموریت‌های اصلی تعزیرات حکومتی به شمار می‌رود، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، خدمت در این مجموعه فراتر از یک وظیفه اداری و نوعی جهاد اقتصادی و پاسداری از امنیت روانی و معیشتی مردم است.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در کنار واحدهای صنفی منصف، تولیدکنندگان و کسب‌وکارهایی قرار دارد که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و در مقابل، با افرادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده یا با قاچاق سوخت، احتکار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به منافع عمومی آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: تاراج منابع انرژی، خروج غیرقانونی سوخت و قاچاق کالاهای اساسی که امنیت غذایی و درمانی مردم را تهدید می‌کند، از جمله تخلفاتی است که با آن‌ها برخورد خواهد شد و تعزیرات در این مسیر با همراهی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، سپاه پاسداران، دستگاه‌های نظارتی، مجموعه قضایی و فرمانداری‌ها اقدام می‌کند.

حضور میدانی تعزیرات در بازار

نوروزی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: فعالیت تعزیرات حکومتی به رسیدگی‌های پشت میزهای اداری محدود نیست و رؤسای شعب و بازرسان در میدان و مراکز عرضه حضور دارند و تخلفات احتمالی را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند.

وی افزود: گشت‌های مشترک و سیار با همکاری دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت روزانه و هدفمند در مراکز توزیع، واحدهای صنفی و خدماتی، نانوایی‌ها، بازارهای اصلی، انبارها و مراکز درمانی و دارویی فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه تمرکز اصلی نظارت‌ها بر تخلفات کلان و گلوگاه‌های فساد اقتصادی است، تصریح کرد: اولویت تعزیرات برخورد با سرشاخه‌های تخلفات بزرگ، از جمله احتکار و گران‌فروشی است و رسیدگی‌ها باید با سرعت، دقت و به‌گونه‌ای انجام شود که احکام صادرشده اثر بازدارنده داشته باشند.

شهروندان تخلفات بازار را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش کنند

وی مشارکت مردم را یکی از مؤلفه‌های مؤثر در شناسایی تخلفات اقتصادی دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده اختلاف قیمت غیرمتعارف یا تخلف در عرضه کالا و خدمات، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا بازرسان و شعب رسیدگی‌کننده موضوع را بررسی کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: خدمات رسیدگی در شعب ثابت و سیار تعزیرات حکومتی برای مردم به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و بابت رسیدگی به پرونده‌ها هزینه دادرسی دریافت نمی‌شود.

تشکیل قرارگاه واحد نظارت بر بازار در یزد

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد همچنین از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در کشور و استان خبر داد و اظهار کرد: این ساختار با هدف هماهنگی و تقویت نظارت‌ها از حدود دو ماه پیش در استان یزد نیز آغاز به کار کرده و فعالیت آن تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این قرارگاه در سطح استان به ریاست استاندار یزد و دبیری تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند و در شهرستان‌ها نیز فرمانداران ریاست قرارگاه و تعزیرات حکومتی دبیری آن را بر عهده دارند؛ مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط نیز در این روند مشارکت خواهند کرد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت این قرارگاه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نظارت بر بازار برای مردم ملموس‌تر شود و با تخلفات اقتصادی برخورد مؤثرتری صورت گیرد.

کد مطلب 6994300

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