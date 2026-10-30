به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد، با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان در سال ۱۳۶۷ با تدبیر امام راحل و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و رسالت آن تنظیم‌گری و صیانت از معیشت مردم، ایجاد انضباط در بازار، حفاظت از امنیت اقتصادی و مقابله با تخلفات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مقابله با گران‌فروشی، احتکار و قاچاق از مأموریت‌های اصلی تعزیرات حکومتی به شمار می‌رود، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، خدمت در این مجموعه فراتر از یک وظیفه اداری و نوعی جهاد اقتصادی و پاسداری از امنیت روانی و معیشتی مردم است.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در کنار واحدهای صنفی منصف، تولیدکنندگان و کسب‌وکارهایی قرار دارد که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و در مقابل، با افرادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده یا با قاچاق سوخت، احتکار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به منافع عمومی آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: تاراج منابع انرژی، خروج غیرقانونی سوخت و قاچاق کالاهای اساسی که امنیت غذایی و درمانی مردم را تهدید می‌کند، از جمله تخلفاتی است که با آن‌ها برخورد خواهد شد و تعزیرات در این مسیر با همراهی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، سپاه پاسداران، دستگاه‌های نظارتی، مجموعه قضایی و فرمانداری‌ها اقدام می‌کند.

حضور میدانی تعزیرات در بازار

نوروزی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: فعالیت تعزیرات حکومتی به رسیدگی‌های پشت میزهای اداری محدود نیست و رؤسای شعب و بازرسان در میدان و مراکز عرضه حضور دارند و تخلفات احتمالی را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند.

وی افزود: گشت‌های مشترک و سیار با همکاری دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت روزانه و هدفمند در مراکز توزیع، واحدهای صنفی و خدماتی، نانوایی‌ها، بازارهای اصلی، انبارها و مراکز درمانی و دارویی فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه تمرکز اصلی نظارت‌ها بر تخلفات کلان و گلوگاه‌های فساد اقتصادی است، تصریح کرد: اولویت تعزیرات برخورد با سرشاخه‌های تخلفات بزرگ، از جمله احتکار و گران‌فروشی است و رسیدگی‌ها باید با سرعت، دقت و به‌گونه‌ای انجام شود که احکام صادرشده اثر بازدارنده داشته باشند.

شهروندان تخلفات بازار را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش کنند

وی مشارکت مردم را یکی از مؤلفه‌های مؤثر در شناسایی تخلفات اقتصادی دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده اختلاف قیمت غیرمتعارف یا تخلف در عرضه کالا و خدمات، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا بازرسان و شعب رسیدگی‌کننده موضوع را بررسی کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: خدمات رسیدگی در شعب ثابت و سیار تعزیرات حکومتی برای مردم به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و بابت رسیدگی به پرونده‌ها هزینه دادرسی دریافت نمی‌شود.

تشکیل قرارگاه واحد نظارت بر بازار در یزد

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد همچنین از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در کشور و استان خبر داد و اظهار کرد: این ساختار با هدف هماهنگی و تقویت نظارت‌ها از حدود دو ماه پیش در استان یزد نیز آغاز به کار کرده و فعالیت آن تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این قرارگاه در سطح استان به ریاست استاندار یزد و دبیری تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند و در شهرستان‌ها نیز فرمانداران ریاست قرارگاه و تعزیرات حکومتی دبیری آن را بر عهده دارند؛ مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط نیز در این روند مشارکت خواهند کرد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت این قرارگاه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نظارت بر بازار برای مردم ملموس‌تر شود و با تخلفات اقتصادی برخورد مؤثرتری صورت گیرد.