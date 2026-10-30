به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم، با اشاره به مناسبت‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی با تکیه بر الگوهایی همچون شهید محمدحسین فهمیده، همچنان در میان نسل نوجوان و جوان ایران استمرار دارد.

وی با بیان اینکه دشمن از حضور آگاهانه و مسئولانه نوجوانان و جوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف نگران است، افزود: نسلی که در میدان علم، دانش و ورزش افتخارآفرینی می‌کند، می‌تواند در عرصه دفاع از میهن، حفظ استقلال و پاسداری از ارزش‌های اسلامی نیز نقش‌آفرین باشد.

دشمن از تداوم فرهنگ مقاومت در نسل جدید نگران است

امام جمعه قشم با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده و دیگر چهره‌های تأثیرگذار در فرهنگ مقاومت، تصریح کرد: الگوهای ایثار و فداکاری می‌توانند الهام‌بخش نسل جدید باشند و به همین دلیل، دشمن تلاش می‌کند با تخریب چهره این شخصیت‌ها و تأثیرگذاری بر افکار نوجوانان، پیوند نسل جدید با آرمان‌های مقاومت را تضعیف کند.

حاجبی با اشاره به نقش شهید احمد قصیر در مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و شخصیت‌های برخاسته از این فرهنگ در کشورهای مختلف منطقه به نمادهایی از ایستادگی در برابر اشغالگری تبدیل شده‌اند.

وی بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، بصیرت و انگیزه پیشرفت در میان نوجوانان تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا نسل جدید با شناخت دقیق شرایط جامعه و تحولات منطقه، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دفاع از کشور نقش مؤثری ایفا کند.

سیزدهم آبان‌فرصتی برای بازخوانی نقش دانش‌آموزان در مقاومت

امام جمعه قشم با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید، اظهار کرد: مناسبت‌های هشتم و سیزدهم آبان، یادآور نقش نوجوانان و دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حمله به مدرسه شجره طیبه، تأکید کرد: گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز باید با حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس و خانواده‌ها همراه باشد.

حاجبی افزود: مسئولیت خانواده‌ها و نظام آموزشی تنها به حضور در مراسم مناسبتی محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه آگاهی‌بخشی به نسل جدید و تقویت قدرت تحلیل آنان در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی فراهم شود.

وی با بیان اینکه نوجوانان امروز نیز می‌توانند در دفاع از هویت، استقلال و منافع ملی کشور نقش‌آفرین باشند، گفت: نسل جدید با وجود فاصله زمانی از دوران دفاع مقدس، همچنان ظرفیت بالایی برای مشارکت در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و صیانت از کشور دارد.

تلفن همراه و فضای مجازی؛ میدان تازه جنگ شناختی

امام جمعه قشم با اشاره به شیوه‌های جدید اثرگذاری بر افکار عمومی، فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی را از عرصه‌های مهم تقابل فرهنگی و شناختی دانست و اظهار کرد: دشمن می‌کوشد با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، بر نگرش و باورهای دانش‌آموزان و نوجوانان تأثیر بگذارد.

وی بر ضرورت هوشیاری خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی تأکید کرد و افزود: مقابله مؤثر با جنگ شناختی، نیازمند افزایش آگاهی، تقویت سواد رسانه‌ای و پرورش قدرت تشخیص و تحلیل در میان نسل جوان است.

حاجبی با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در دفاع از کشور خاطرنشان کرد: برخلاف تصور دشمن، نسل جدید می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم حفظ استقلال و مقابله با تهدیدهای خارجی تبدیل شود؛ ازاین‌رو، تقویت هویت ملی و دینی و فراهم‌کردن زمینه رشد و مشارکت اجتماعی جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد.

هدف فشارهای آمریکا، تسلیم ایران است

امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، اظهار کرد: هدف دشمن از فشار بر ایران، وادارکردن کشور به تسلیم، تغییر نظام و در نهایت تجزیه ایران بوده است؛ اهدافی که به گفته وی، با وجود فشارهای مختلف، به دلیل ایستادگی ملت ایران محقق نشده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای خارجی افزود: توکل به خداوند، تدبیر، انسجام ملی و تقویت توان داخلی از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار و مقابله با فشارهای دشمن به شمار می‌روند.

حاجبی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، این موقعیت جغرافیایی را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های راهبردی کشور تأکید کرد.

وی در ادامه، با انتقاد از همکاری برخی دولت‌های منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به پیامدهای گسترش نفوذ قدرت‌های خارجی در منطقه هشدار داد و خواستار توجه کشورهای منطقه به منافع و مصالح ملت‌های مسلمان شد.

توقف فعالیت‌های هسته‌ای، تضمینی برای رفع فشارها نیست

حاجبی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای و تجربه سال‌های گذشته، اظهار کرد: عقب‌نشینی در برابر فشارهای آمریکا لزوماً به رفع تهدیدها و پایان زیاده‌خواهی‌های این کشور منجر نمی‌شود.

وی افزود: آنچه طرف مقابل را به مذاکره وادار می‌کند، قدرت و ایستادگی ملت ایران است؛ بنابراین، جمهوری اسلامی باید ضمن صیانت از حقوق و منافع ملی، با بهره‌گیری از تدبیر و حفظ اقتدار، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کند.

امام جمعه قشم با قدردانی از صبر و استقامت مردم در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای موجود، خاطرنشان کرد: مردم ایران در سال‌های گذشته دشواری‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند و همچنان بر استقلال کشور و آرمان‌های خود تأکید دارند.

وی با بیان اینکه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید در بیان مواضع خود به حفظ روحیه عمومی جامعه توجه داشته باشند، تصریح کرد: طرح دیدگاه‌ها نباید به تضعیف امید مردم و روحیه مدافعان کشور منجر شود.

حاجبی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه‌های میدانی و ظرفیت‌های دفاعی کشور، بر حفظ آمادگی در برابر تهدیدها و جلوگیری از بازگشت سلطه خارجی بر ایران تأکید کرد.

وحدت ملی و باور به مهدویت؛ از مؤلفه‌های پایداری ایران

امام جمعه قشم در بخش پایانی سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: همبستگی مردم، پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و توجه به رهنمودهای رهبری می‌تواند توان کشور را در مواجهه با فشارهای خارجی افزایش دهد.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه باور به مهدویت در هویت دینی و اجتماعی جامعه، خاطرنشان کرد: اعتقاد به حضرت ولی‌عصر(عج)، امید به آینده و احساس مسئولیت برای تحقق آرمان‌های دینی را در جامعه تقویت می‌کند.

حاجبی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت توان داخلی، افزایش آگاهی نسل جوان و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی، از ضرورت‌های اساسی برای تداوم مسیر پیشرفت و مقابله با تهدیدهای خارجی است.