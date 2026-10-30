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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

دو فروند نفتکش متخلف در آب‌های جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند

دو فروند نفتکش متخلف در آب‌های جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در آبهای جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق و دیگری در محدوده غرب تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیر مجاز را داشتند دچار حادثه شده و در آبهای جنوبی تنگه هرمز متوقف گردیدند.

این دو نفتکش تمامی سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش نموده و با حمایت ارتش تروریست امریکایی تلاش داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خارج شوند.

پس از چندین هشدار رادیویی و بی توجهی این دو نفتکش وارد منطقه ناایمن شده و دچار حادثه شدند و در سواحل جنوبی تنگه هرمز متوقف گردیدند.

توقف و آتش سوزی شناورهای متخلف در نتیجه شرارت ارتش تروریست امریکا و بی توجهی و نادیده گرفتن مقررات ایرانی تنگه هرمز است.

کد مطلب 6994303
نفیسه عبدالهی

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