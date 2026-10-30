مظفری: عدم تأمین حقابه سد طالقان ۱۰ همت به کشاورزان قزوین خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به برگزاری سومین نشست شورای عالی راهبردی استان اظهار کرد: این نشست با حضور حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از شخصیت‌ها و مسئولان استانی و ملی و با محوریت بررسی مسائل کشاورزی برگزار شد.

وی با ارزشمند دانستن هم‌نشینی شخصیت‌ها و مسئولان با گرایش‌های مختلف سیاسی و فکری افزود: چنین نشست‌هایی می‌تواند در نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها و تقویت تعامل میان مسئولان مؤثر باشد و مباحث و تصمیمات مطرح‌شده در آن نیز به ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کمک کند.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به جایگاه کشاورزی استان و اهمیت دشت قزوین در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: کشاورزان استان در سال گذشته، با وجود مشکلاتی همچون شرایط جنگی، کمبود سوخت و افزایش قیمت کود، با تلاش و همت خود موجب افزایش تولید در بخش کشاورزی شدند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در برخی بخش‌ها بهره‌وری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی نیز از چهار به پنج درصد رسیده است؛ موضوعی که حاصل تلاش کشاورزان و همراهی و حمایت مسئولان است.

مظفری در ادامه به برخی مطالبات و مشکلات کشاورزان اشاره کرد و گفت: نخستین مطالبه، تأمین حقابه قانونی دشت قزوین از سد طالقان است. به گفته وی، تأمین‌نشدن این حقابه در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان خسارت وارد کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر آبی سدها و پیش‌بینی بارندگی بیشتر در سال جاری، خواستار پیگیری مسئولان کشوری برای تأمین سهم آب کشاورزان شد و افزود: یکی دو هفته پیش رو برای رساندن آب به زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از آسیب به کشت و زراعت کشاورزان اهمیت زیادی دارد.

انتقاد از افزایش قیمت کود شیمیایی

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، گرانی کود شیمیایی را از دیگر نگرانی‌های کشاورزان دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از کود مورد نیاز کشاورزان در داخل کشور تولید می‌شود، اما برخی تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را برای مصرف‌کننده داخلی نیز بالا می‌برند.

وی از مسئولان خواست بر قیمت‌گذاری کود شیمیایی نظارت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند تولیدکنندگان محصولات خود را با هر قیمتی به کشاورزان عرضه کنند.

مظفری همچنین بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان تأکید کرد و گفت: افرادی که گندم و سایر محصولات خود را به دولت فروخته‌اند، باید مطالباتشان را در زمان مناسب دریافت کنند و مسئولان در این زمینه کوتاهی نکنند.

حضور دانش‌آموزان در تجمعات و نماز جمعه مایه نشاط است

امام‌جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور چند رویداد تاریخی دانست و گفت: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ و شهادت شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ از جمله حوادثی است که در این روز به وقوع پیوسته است.

وی ضمن خیرمقدم به دانش‌آموزان حاضر در نماز جمعه، از حضور پررنگ‌تر نوجوانان و جوانان در این آیین قدردانی کرد و افزود: حضور دانش‌آموزان مایه نشاط و برکت نماز جمعه است و از معلمان، مربیان و مدیران مدارسی که زمینه حضور آنان را فراهم می‌کنند نیز تشکر می‌کنم.

مظفری با اشاره به حضور دانش‌آموزان در میادین و تجمعات اخیر، اجرای طرح «نومیدان» را از اقدامات انجام‌شده برای حضور پرشورتر آنان در این اجتماعات دانست.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز نشان‌دهنده سهم مهم این قشر در دوران دفاع مقدس است.

امام‌جمعه قزوین با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده، به سخن امام خمینی(ره) درباره این نوجوان شهید اشاره کرد و گفت: امام راحل از شهید فهمیده به‌عنوان رهبر یاد کردند؛ نوجوانی که با فداکاری خود در برابر پیشروی تانک دشمن ایستاد.

مظفری همچنین از برگزاری مراسم «جان‌فدایان» در روز ۱۳ آبان در شهر قزوین خبر داد و از دانش‌آموزان، اصناف، اقشار مختلف و عموم مردم خواست در این مراسم حضور باشکوهی داشته باشند.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین مراسم‌هایی در تقویت روحیه رزمندگان اسلام و تضعیف روحیه دشمن مؤثر است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران اظهار کرد: آمریکای جهانخوار طی بیش از ۷۰ سال گذشته، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حمایت از رژیم پهلوی تا تلاش برای جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی و توطئه‌های پس از آن، دشمنی خود را با ملت ایران نشان داده است.

وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: دانشجویان پیرو خط امام با این اقدام، به تعبیر امام خمینی(ره)، انقلاب دوم را رقم زدند که اهمیت آن کمتر از انقلاب نخست نبود.

شهادت رهبر و فرماندهان، ملت را به تسلیم وادار نکرد

امام‌جمعه قزوین با اشاره به جنگ‌های اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر، فرماندهان و شخصیت‌های برجسته کشور می‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادار کند، اما نتیجه برخلاف محاسبات او رقم خورد.

وی ادامه داد: شهادت این شخصیت‌ها موجب برانگیختگی بیشتر ملت شد و خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه دمید.

مظفری با اشاره به تحولات تنگه هرمز و خلیج فارس اظهار کرد: رزمندگان ایران با در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، فشار قابل توجهی بر دشمن وارد کردند و به گفته وی، آثار اقتصادی این وضعیت در افزایش قیمت سوخت و سایر کالاها در آمریکا و اروپا نیز مشهود است.

وی با بیان اینکه آمریکا هر چند روز یک‌بار ایران را به ازسرگیری جنگ تهدید می‌کند، تأکید کرد: نیروهای مسلح و مردم ایران بیش از گذشته برای مقابله با هرگونه تهاجم احتمالی آمادگی دارند.

پاسخ ایران به حمله احتمالی گسترده‌تر خواهد بود

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به روز پدافند غیرعامل، آمادگی در برابر حوادث و تهدیدهای احتمالی را ضروری دانست و گفت: پدافند غیرعامل به معنای آماده‌سازی برای مقابله با حوادثی همچون زلزله، سیل و جنگ است و در این زمینه هم مسئولان و هم مردم باید آمادگی خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: اگر دشمن بار دیگر به فکر حمله به ایران اسلامی بیفتد، پاسخ ایران در مقایسه با گذشته به‌مراتب گسترده‌تر، کوبنده‌تر و دردناک‌تر خواهد بود.

مظفری همچنین با اشاره به اقدام سپاه پاسداران در هدف قرار دادن نفتکش‌های متخلف، این اقدام را نشانه حاکمیت دریایی ایران و تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس دانست و گفت: دوران عبور بدون مجوز از تنگه هرمز گذشته است.

وی افزود: به گفته او، فرماندهان و مسئولان ایران از طریق میانجی‌ها به آمریکا اعلام کرده‌اند که در صورت حمله مجدد، فرودگاه‌ها، خطوط لوله نفت، اهداف غیرنظامی در کشورهای منطقه‌ای که به آمریکا کمک کنند و کابل‌های ارتباطی زیر دریا نیز در زمره اهداف مشروع حملات ایران قرار خواهند گرفت.

نخبگان علمی باید در خدمت پیشرفت کشور باشند

امام‌جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، از دانش‌آموزان و مردم خواست این پیام را با دقت مطالعه کنند.

وی با اشاره به تأکید این پیام بر الگوگیری از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در این پیام، نخبگی به معنای ممتاز بودن در هر عرصه مثبت و مطلوب تعریف شده است؛ بنابراین افرادی که در زمینه‌هایی همچون جهاد، بصیرت، ایثارگری، علم و ورزش سرآمد هستند، در زمره نخبگان قرار می‌گیرند.

مظفری با تأکید بر نقش علم و دانش در اقتدار کشور گفت: راهبرد کلان ایران قوی، تقویت توان علمی است؛ چراکه علم و دانش مایه قدرت و سلطه است.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: اگر در گذشته خیزش علمی یک ضرورت بود، تحولات و جنگ‌های اخیر نشان داد که این حرکت باید عمیق‌تر و پرشتاب‌تر دنبال شود.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: بخشی از اقتدار امروز کشور در ایستادگی مقابل دشمن، حاصل رشد علمی دانشمندان ایرانی و توانایی آنان در تولید سلاح‌های پیشرفته است.

نخبگی با مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه همراه است

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، مسئولیت‌شناسی را از الزامات نخبگی دانست و گفت: نخبگی نعمتی الهی است و شکر این نعمت، مسئولیت اجتماعی را نیز به همراه دارد.

وی با انتقاد از مهاجرت نخبگانی که پس از دستیابی به موفقیت، کشور خود را ترک می‌کنند، اظهار کرد: هنر این نیست که فرد نخبه پس از کسب موفقیت، دعوت کشورهای دیگر را بپذیرد و به مهره‌ای در خدمت دشمن تبدیل شود؛ بلکه ارزش آن است که نخبگان در کشور خود بمانند، مشکلات را تحمل کنند و برای رشد و پیشرفت ایران تلاش کنند.

مظفری در عین حال تأکید کرد که تحقق این هدف به فراهم شدن الزامات لازم از سوی نخبگان و مسئولان کشور نیاز دارد.

وی در پایان برای عزت و پیشرفت ایران، پیروزی جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام و حفظ سایه رهبر معظم انقلاب دعا کرد و خواستار بازگشت شر دشمنان به خودشان شد. وی در پایان برای عزت و پیشرفت ایران، پیروزی جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام و حفظ سایه رهبر معظم انقلاب دعا کرد و خواستار بازگشت شر دشمنان به خودشان شد.