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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

بررسی بحران آب در روستاهای بهاباد توسط مدیران وزارت نیرو

بررسی بحران آب در روستاهای بهاباد توسط مدیران وزارت نیرو

یزد - مدیران وزارت نیرو با حضور در بهاباد وضعیت آبرسانی روستاهای فاقد شبکه، افت فشار آب در سایت مسکن ملی و خسارات ناشی از خاموشی چاه‌های کشاورزی را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، صبح جمعه مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران به شهرستان بهاباد سفر کردند.

این بازدید با همراهی فرماندار بهاباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های آبرسانی و رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه آب انجام شد.

در جریان این برنامه، مدیران وزارت نیرو از روستاهای فاقد دسترسی به شبکه آب شرب، از جمله دوقله و زراشک بازدید کردند و مسائل مربوط به تأمین آب این مناطق را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین سایت شماره یک نهضت ملی مسکن بهاباد به‌منظور بررسی مطالبه ساکنان درباره افت فشار آب شرب مورد بازدید قرار گرفت.

بررسی بحران آب در روستاهای بهاباد توسط مدیران وزارت نیرو

در ادامه، نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست با نمایندگان بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی شهرستان حضور یافت و مشکلات و مطالبات آنان درباره خاموشی چاه‌ها و کاهش میزان آب مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری را بررسی کرد.

بهره‌برداران کشاورزی در این نشست، خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های یادشده را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

در پایان نیز درخواست‌ها و مسائل شهرستان در حوزه آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، در جلسه‌ای با حضور نماینده مردم در مجلس، فرماندار بهاباد، نمایندگان وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت‌های تابعه استانی و سایر مسئولان در مرکز استان بررسی شد و تصمیماتی برای پیگیری مطالبات اتخاذ شد.

کد مطلب 6994305

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