به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان، با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: مکتبی که حسین فهمیده‌ها را تربیت می‌کند، از ظرفیت لازم برای پرورش نسلی برخوردار است که در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمن ایستادگی می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن از طریق جنگ شناختی و عملیات تبلیغاتی به دنبال تضعیف روحیه مقاومت در نسل جوان و نوجوان است، افزود: نگرانی اصلی دشمن از تربیت نسلی است که همچون نسل‌های گذشته با روحیه ایثار، خودباوری و مسئولیت‌پذیری برای دفاع از کشور و ارزش‌های آن به میدان بیاید.

امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و مقاومت محدود به عرصه نظامی نیست، تصریح کرد: این روحیه در حوزه‌های امنیت، علم، فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیز می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار کشور باشد.

حسینی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌هایی همچون فناوری هسته‌ای، نانو و موشکی، خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش و مجاهدت افرادی است که با تکیه بر خودباوری و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی، برای سربلندی کشور تلاش کرده‌اند.

وی آموزش و پرورش، مساجد، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مصلاها و پایگاه‌های بسیج را از ظرفیت‌های مهم تربیت نسل آینده برشمرد و گفت: این مجموعه‌ها باید برای پرورش نوجوانان و جوانانی برخوردار از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های دینی برنامه‌ریزی کنند.

اعتکاف فرصتی برای تقویت هویت دینی نوجوانان است

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اهمیت اعتکاف در تربیت نسل جوان اظهار کرد: اعتکاف تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت ایمان، بندگی، خودسازی و افزایش آمادگی نسل جدید در برابر هجمه‌های فرهنگی و تبلیغی است.

وی با اشاره به حضور هزاران دانش‌آموز زنجانی در مراسم اعتکاف سال گذشته، افزود: مساجد و مصلاها باید از هم‌اکنون برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی آماده شوند و زمینه حضور گسترده‌تر نوجوانان و جوانان را فراهم کنند.

حسینی همچنین بر ضرورت متناسب‌سازی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با نیازهای نسل جدید تأکید کرد و گفت: مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان، دهه فجر و ایام فاطمیه باید با رویکردی متناسب با شرایط روز جامعه برگزار شوند تا زمینه گفت‌وگو، تبیین و تقویت هویت دینی و ملی جوانان فراهم شود.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تبیین ماهیت استکبار جهانی برای نسل جوان، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران صرفاً به موضوعاتی مانند مسائل هسته‌ای و موشکی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی آن در اراده ملت ایران برای استقلال، خوداتکایی و ایستادن روی پای خود قرار دارد.

وی با تشبیه استکبار جهانی به فرعون، افزود: روحیه برتری‌طلبی، سلطه‌جویی و نپذیرفتن استقلال ملت‌ها از ویژگی‌های استکبار است و نسل جوان باید با شناخت این رویکرد، ماهیت این تقابل را به‌درستی بشناسد.

حسینی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با مناسبت‌های استکبارستیزی، مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) را مکتب دفاع از حق، ایستادگی در برابر ظلم و جانفشانی در مسیر ولایت و ارزش‌های الهی دانست و تصریح کرد: این آموزه‌ها می‌تواند برای نسل امروز الهام‌بخش باشد.

وی نقش هیئت‌های مذهبی، مساجد و تشکل‌های فرهنگی را در ترویج آموزه‌های دینی مهم ارزیابی کرد و گفت: ایام فاطمیه فرصتی برای افزایش هم‌افزایی و همدلی مجموعه‌های مذهبی و اجتماعی و تبدیل آموزه‌های دینی به رفتار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

امام جمعه زنجان با اشاره به سابقه حضور گسترده مردم این استان در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، از جمله اجتماع یوم‌العباس، اظهار کرد: مردم زنجان در مناسبت‌های مختلف ارادت خود به اهل‌بیت(ع) و همراهی با ارزش‌های انقلاب را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شعار محوری «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهرایی» در برنامه‌های ایام فاطمیه، خواستار مشارکت و هم‌افزایی مردم، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی برای ترویج این شعار و برگزاری باشکوه مراسم شد.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای تئاترهای آیینی و نمایش‌های ویژه ایام فاطمیه در مصلای زنجان خبر داد و افزود: هنرمندان جوان استان در این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت و انتظار می‌رود مردم و مجموعه‌های فرهنگی نیز برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادها همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش هنرهای آیینی در انتقال مفاهیم دینی و هویت‌بخشی به نسل جوان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نهضت سرود انقلابی در مساجد، مدارس و محلات گسترش یافته است، تئاتر آیینی نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

درخواست امام جمعه زنجان برای تسهیل رفت‌وآمد نمازگزاران

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست برخی شهروندان درباره مشکلات رفت‌وآمد برای حضور در نماز جمعه و اجتماعات مردمی، خواستار پیگیری این موضوع از سوی شهرداری و مسئولان مربوط شد.

وی تأمین وسایل حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سرویس‌های محلی را ضروری دانست و افزود: باید تدابیر منظم‌تری اتخاذ شود تا شهروندان برای حضور در این اجتماعات با مشکل مواجه نباشند.

حسینی همچنین از شهروندانی که در خودروهای خود ظرفیت خالی دارند، خواست دیگر شهروندان محلات را برای حضور در نماز جمعه و اجتماعات مردمی همراهی کنند تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.