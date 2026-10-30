اخوان: دشمن به دنبال تضعیف ایمان جوانان از درون جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی اخوان ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بهاباد با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باورهای نسل جوان اظهار کرد: ترویج بی‌بندوباری و عادی‌سازی فساد با هدف دور کردن جوانان از دین و ایمان و غافل کردن آنان از مسائل اساسی کشور دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تجربه دوران رژیم پهلوی و برخی کشورهای دیگر افزود: در آن دوران نیز تلاش می‌شد با سوق دادن جوانان به سمت شهوترانی و سرگرمی‌های نفسانی، آنان را از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و ارزش‌های دینی دور کنند.

امام جمعه موقت بهاباد ادامه داد: دشمن امروز نیز با دنبال کردن همین رویکرد، درصدد است از طریق دور کردن جوانان از اعتقادات مذهبی و سرگرم کردن آنان به فساد و بی‌بندوباری، سرمایه انسانی و پشتوانه آینده کشور را تضعیف کند.

اخوان با تأکید بر پیامدهای تضعیف باورهای دینی در جامعه تصریح کرد: اگر جامعه از درون دچار سستی اعتقادی شود، دشمن برای ضربه زدن به آن نیازی به جنگ نظامی نخواهد داشت؛ چراکه تضعیف ایمان و باورهای دینی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی اجتماعی باشد.

وی همچنین با اشاره به بهره‌گیری دشمن از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی، از جمله موضوع زنان، نسبت به تلاش برای گسترش بی‌دینی، بی‌ایمانی و بی‌بندوباری هشدار داد.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار

امام جمعه موقت بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را یادآور مناسبت‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی، از جمله روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست.

وی با اشاره به اقدام دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا اظهار کرد: امام خمینی(ره) این رویداد را «انقلاب دوم» نامیدند و برای آن جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی قائل بودند.

اخوان با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا گفت: از نگاه دانشجویان تسخیرکننده، این اسناد بیانگر فعالیت‌های جاسوسی، توطئه‌ها و مداخلات آمریکا علیه انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی بود.

وی افزود: به همین دلیل، ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته می‌شود و این مناسبت تنها به دانش‌آموزان اختصاص ندارد، بلکه روزی ملی و متعلق به همه اقشار ملت ایران است.

امام جمعه موقت بهاباد با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در مراسم این روز خاطرنشان کرد: در شرایطی که آمریکا همچنان سیاست‌های خصمانه خود را علیه ملت ایران ادامه می‌دهد، حضور آگاهانه و پرشور مردم می‌تواند جلوه‌ای از وحدت، عزت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری باشد.

اخوان با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: ملت ایران برای دستیابی به استقلال و تعیین سرنوشت خود انقلاب کرد و رهایی از سلطه و نفوذ آمریکا و برخورداری از استقلال واقعی از اهداف اساسی این حرکت بود.

وی استقلال جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی تقابل آمریکا با ایران دانست و گفت: ملت ایران نمی‌خواهد بیگانگان بر سرنوشت آن حاکم باشند یا برای آینده کشور بر اساس خواست قدرت‌های خارجی تصمیم‌گیری شود.

امام جمعه موقت بهاباد در پایان، ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت استقلال و آزادی کشور و اعلام ایستادگی در برابر استکبار جهانی دانست و بر حضور پرشور و آگاهانه مردم در مراسم این روز تأکید کرد.