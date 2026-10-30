به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا مقدمه همراهی با صادقان است و بدون آن نمی‌توان خود را همراه و همگام با صادقان دانست.

وی با اشاره به اهمیت شناخت الزامات همراهی با صادقان افزود: در مسائل سیاسی نیز عدالت‌خواهی باید فارغ از منافع شخصی دنبال شود و انسان باید حتی در شرایطی که اجرای عدالت به زیان اوست، از آن حمایت کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه، سوءظن به خداوند را از محرمات دانست و گفت: بدگمانی به خداوند می‌تواند انسان را به گمراهی بکشاند؛ ازاین‌رو، شناخت مصادیق این رفتار و پرهیز از آن ضرورت دارد.

مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به این شبهه که اسلام دین سختی‌هاست، اظهار کرد: دین اسلام، دین آسانی و آسایش است و خداوند متعال برای بندگان خود آسانی می‌خواهد؛ اصول و قواعد مختلف این دین نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور خاطرات تلخ و شیرین دانست و تصریح کرد: استکبارستیزی به‌عنوان روح انقلاب اسلامی، به معنای انزواطلبی یا ستیزه‌جویی با جهان نیست.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تشریح آثار استکبارستیزی بیان کرد: حفظ استقلال کشور، تقویت اقتدار منطقه‌ای، به چالش کشیدن نظام سلطه، شکستن هیمنه مستکبران، پیشرفت‌های علمی و فناورانه و رسیدن به نقطه آسیب‌ناپذیری از جمله دستاوردهای این رویکرد است.

مدرسی با اشاره به مسئولیت‌های ناشی از استکبارستیزی افزود: حفظ اتحاد ملی، جلوگیری از انحرافات فکری و عملی، تقویت اعتمادبه‌نفس، برخورداری از مدیریت کارآمد و جهادی، حضور مؤثر در صحنه، تداوم حرکت انقلابی و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله وظایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان یزد اشاره کرد و گفت: ناترازی حقوق‌ها، به‌ویژه حقوق فرهنگیان، نحوه توزیع کالابرگ و ضرورت رعایت کرامت انسانی، افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف و چگونگی کنترل بازار از جمله موضوعات مطرح‌شده در این سفر بود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر ضرورت رسیدگی به این مسائل خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، کنترل گرانی‌ها و ساماندهی بازار، برنامه‌ای جامع تدوین و اجرا کند.