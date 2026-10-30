به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصیب علیزاده در خطبه‌های نماز جمعه بام و صفی‌آباد اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب به مدال‌آوران علمی و ورزشی و پاسخ ایشان به نامه دانشجویان، دو بخش از یک نقشه راه برای پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی است.

وی افزود: نقشه بدون سرباز روی کاغذ می‌ماند و سرباز بدون نقشه راه را گم می‌کند؛ از این رو پیشرفت کشور به پیوند علم و ایمان با کار جهادی نیاز دارد.

امام جمعه بام و صفی‌آباد با اشاره به هفته ملی سواد رسانه‌ای گفت: امروز جنگ تنها با سلاح و گلوله نیست، بلکه جنگ روایت‌ها نیز در جریان است و گاهی یک خبر یا کلیپ نادرست می‌تواند بیش از یک سلاح، امیدها را سست کند و جامعه را به اضطراب و تفرقه بکشاند.

علیزاده تصریح کرد: دشمن هرجا در جنگ نظامی به نتیجه نمی‌رسد، به هراس‌افکنی، اختلاف‌افکنی و یأس‌آفرینی در جنگ رسانه‌ای متوسل می‌شود و برای مقابله با آن باید به بصیرت، صبر، راستی‌آزمایی و اعتماد به حق مجهز شد.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، از مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان برای حضور در راهپیمایی این روز دعوت کرد و گفت: جوانان باید با بصیرت و قدرت تحلیل، در برابر امپراتوری رسانه‌ای غرب نقش‌آفرینی کنند.