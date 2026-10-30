منصوری: امکانات درمانگاه ضیاءآباد متناسب با نیاز مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نظم در امور و حفظ وحدت، بر ضرورت رسیدگی مسئولان به مطالبات مردم این بخش تأکید کرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به مشکلات درمانگاه این شهر اظهار کرد: امکانات و خدمات این مرکز درمانی متناسب با شأن مردم ولایت‌مدار و انقلابی منطقه نیست و لازم است مسئولان شهرستانی و استانی برای رفع نواقص آن اقدام کنند.

وی با اشاره به محدودیت خدمات دندانپزشکی در این درمانگاه افزود: خدمات این بخش عملاً به کشیدن دندان محدود شده و افرادی که به خدماتی مانند عصب‌کشی یا ترمیم دندان نیاز دارند، ناچارند به تاکستان یا قزوین مراجعه کنند.

منصوری همچنین کمبود پرستار را از دیگر مشکلات این مرکز دانست و خواستار بررسی گزارشی درباره تزریق آمپول به بیماران زن توسط نیروی مرد شد.

وی از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواست با بررسی وضعیت درمانگاه ضیاءآباد، برای رفع کمبودها و ارتقای خدمات آن اقدام کند.

انتقاد از افزایش قیمت خودرو و کالاها

امام‌جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش قیمت خودرو و کالاها گفت: افزایش هفتگی حدود ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها و روند صعودی نرخ ارز، برای مردم قابل قبول نیست.

وی با اشاره به دشوارتر شدن خرید خودرو برای جوانان افزود: حتی خرید خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌کیفیت نیز به آرزویی برای بسیاری از جوانان تبدیل شده است.

منصوری از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور خواست به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود کنند و با هرگونه سوءمدیریت، تخلف و سوءاستفاده احتمالی دلالان برخورد شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان از نظام و انقلاب حمایت می‌کنند، گفت: مردم در تجمعات شبانه و راهپیمایی‌ها حضور دارند و از نیروهای مسلح و مسئولان حمایت می‌کنند؛ بنابراین نباید از اعتماد و نجابت آنان سوءاستفاده شود.

تأکید بر نقش دانش‌آموزان در انقلاب و دفاع مقدس

منصوری با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، این روز را به نوجوانان و دانش‌آموزان تبریک گفت و اظهار کرد: ۳۶ هزار دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند که نشان‌دهنده نقش این قشر در دفاع از کشور است.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) درباره شهید فهمیده، این نوجوان را الگویی از شجاعت، فداکاری و مقاومت دانست و بر نقش خانواده‌ها، مساجد، مدارس و معلمان در تربیت نسل انقلابی تأکید کرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به سالروز تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: این اقدام دانشجویان پیرو خط امام، به تعبیر امام خمینی(ره)، انقلاب دوم بود. وی با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا، به نقل از رهبر شهید گفت که این اسناد در صورت انتشار می‌توانست به مجموعه‌ای حدود ۷۰ جلدی تبدیل شود.

منصوری با اشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان، از مردم و دانش‌آموزان خواست در این مراسم حضور یابند.

الگوگیری از حضرت زهرا(س) در خداشناسی و سبک زندگی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روایتی درباره گفت‌وگوی پیامبر اکرم(ص) و حضرت فاطمه زهرا(س)، توجه به خداوند و برخورداری از حضور قلب را از مهم‌ترین آموزه‌های سیره آن حضرت دانست.

امام‌جمعه ضیاءآباد با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در پاسخ به پرسش پیامبر درباره حاجتش، توجه به خداوند را خواسته اصلی خود عنوان کرد، گفت: اگر انسان خود را همواره در محضر خداوند و در معرض نظارت او بداند، از گناه و معصیت دوری خواهد کرد.

امنیت منطقه بدون حضور ایران تأمین نمی‌شود

امام‌جمعه ضیاءآباد در ادامه با انتقاد از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: تغییر دولت‌ها و مسئولان در آمریکا و رژیم صهیونیستی، از نگاه او، تغییری در سیاست‌های این مجموعه‌ها در قبال ایران ایجاد نمی‌کند و آنچه اهمیت دارد، تداوم رویکردهای آنان در قبال کشور است.

وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز و نقش نیروی دریایی سپاه گفت: واقعیت تنگه هرمز را باید در میدان عمل و نه در فضای مجازی ارزیابی کرد.

منصوری همچنین با اشاره به سفر و رایزنی مقاماتی از کشورهای منطقه با ایران، این تحولات را نشانه اهمیت نقش ایران در تأمین امنیت منطقه دانست و اظهار کرد: امنیت منطقه و توافق‌های منطقه‌ای بدون حضور ایران به نتیجه نخواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه مقاومت را عزت و اقتدار و نتیجه وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواری و ذلت می‌داند، بر ضرورت حفظ توان دفاعی کشور و تقویت جبهه مقاومت تأکید کرد.

تأکید بر تقویت توان علمی و مخالفت با اتلاف وقت در مذاکرات

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به پیام رهبر شهید خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، تقویت توان علمی را از الزامات ساخت ایران قوی دانست و گفت: نخبگان باید برای پیشرفت کشور مسئولیت‌پذیر باشند و موفقیت علمی خود را در خدمت رشد و توسعه ایران قرار دهند.

وی در پایان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکرات، این روند را از نگاه خود ابزاری برای اتلاف وقت و فراهم کردن فرصت تنفس برای طرف مقابل توصیف کرد و بر ضرورت هوشیاری در برابر چنین رویکردی تأکید کرد.