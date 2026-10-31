پلیس فتا سیستان و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری با «جعل عمیق» هشدار داد

حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار درباره گسترش فناوری جعل عمیق (Deepfake) در فضای مجازی، گفت: امروزه با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان صدا، تصویر و حتی هویت افراد را به‌گونه‌ای جعل کرد که محتوای تولیدشده کاملاً واقعی و باورپذیر به نظر برسد؛ ازاین‌رو کاربران نباید صرفاً بر اساس آنچه می‌بینند یا می‌شنوند، به صحت محتوا اعتماد کنند.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان با اشاره به امکان سوءاستفاده از این فناوری برای فریب کاربران افزود: ممکن است افراد با صدایی آشنا، تصویری واقعی‌نما یا ویدئویی مواجه شوند که در حقیقت ساختگی است و با هدف فریب، انتشار اطلاعات نادرست یا سوءاستفاده مالی تولید شده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای و هوشیاری کاربران در برابر تهدیدات نوین سایبری، تصریح کرد: شهروندان پیش از باورکردن یا بازنشر تصاویر و ویدئوهای مشکوک، باید منبع انتشار آن‌ها را بررسی کنند و در مواجهه با پیام‌های فوری، درخواست‌های مالی و تماس‌هایی که با ایجاد اضطرار همراه هستند، بدون اطمینان از هویت فرستنده یا تماس‌گیرنده اقدامی انجام ندهند.

کیخا همچنین حفاظت از اطلاعات شخصی و هویت دیجیتال را از راهکارهای مهم مقابله با تهدیدات سایبری دانست و از کاربران خواست در انتشار اطلاعات و محتوای شخصی خود در فضای مجازی دقت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در عصر هوش مصنوعی، واقعی به نظر رسیدن یک تصویر، صدا یا ویدئو به معنای صحت آن نیست و بررسی منبع و راستی‌آزمایی محتوا باید به یکی از عادت‌های همیشگی کاربران فضای مجازی تبدیل شود.