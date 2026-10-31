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۹ آبان ۱۴۰۵، ۶:۳۰

پلیس فتا سیستان و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری با «جعل عمیق» هشدار داد

پلیس فتا سیستان و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری با «جعل عمیق» هشدار داد

زاهدان- رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان با هشدار درباره سوءاستفاده مجرمان از فناوری هوش مصنوعی برای جعل صدا، تصویر و هویت افراد، بر ضرورت بررسی صحت محتوای منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد.

حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار درباره گسترش فناوری جعل عمیق (Deepfake) در فضای مجازی، گفت: امروزه با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان صدا، تصویر و حتی هویت افراد را به‌گونه‌ای جعل کرد که محتوای تولیدشده کاملاً واقعی و باورپذیر به نظر برسد؛ ازاین‌رو کاربران نباید صرفاً بر اساس آنچه می‌بینند یا می‌شنوند، به صحت محتوا اعتماد کنند.

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان با اشاره به امکان سوءاستفاده از این فناوری برای فریب کاربران افزود: ممکن است افراد با صدایی آشنا، تصویری واقعی‌نما یا ویدئویی مواجه شوند که در حقیقت ساختگی است و با هدف فریب، انتشار اطلاعات نادرست یا سوءاستفاده مالی تولید شده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای و هوشیاری کاربران در برابر تهدیدات نوین سایبری، تصریح کرد: شهروندان پیش از باورکردن یا بازنشر تصاویر و ویدئوهای مشکوک، باید منبع انتشار آن‌ها را بررسی کنند و در مواجهه با پیام‌های فوری، درخواست‌های مالی و تماس‌هایی که با ایجاد اضطرار همراه هستند، بدون اطمینان از هویت فرستنده یا تماس‌گیرنده اقدامی انجام ندهند.

کیخا همچنین حفاظت از اطلاعات شخصی و هویت دیجیتال را از راهکارهای مهم مقابله با تهدیدات سایبری دانست و از کاربران خواست در انتشار اطلاعات و محتوای شخصی خود در فضای مجازی دقت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در عصر هوش مصنوعی، واقعی به نظر رسیدن یک تصویر، صدا یا ویدئو به معنای صحت آن نیست و بررسی منبع و راستی‌آزمایی محتوا باید به یکی از عادت‌های همیشگی کاربران فضای مجازی تبدیل شود.

کد مطلب 6994318

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