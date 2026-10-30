سرپرست محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم اظهار داشت: توفیقات به دست آمده برای دستگاه قضایی را نتیجه زحمات تیمی و تلاش همه مجموعه دستگاه قضایی استان و حتی مجموعه های بیرونی، ضابطین و به ویژه نجابت و شرافت مردم شریف استان می دانم.

وی با بیان اینکه قدرشناسی یکی از صفات پسندیده است که انسان باید همیشه آن را دنبال کند، افزود: ما باید از نقاط قوت افراد الگو بگیریم و یکی از ویژگی ها و خصیصه های ریاست سابق دادگستری شهرستان بندرعباس تسلط ایشان بر علم حقوق بود و این ویژگی علمی برای یک قاضی ویژگی بسیار مهمی است.

قهرمانی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی های برجسته و پسندیده ایشان پدری کردن برای مجموعه بود که به خوبی به رتق و فتق مسائل همکاران می پرداختند و به همین دلیل ما صمیمانه قدردان زحمات ایشان و خانواده محترمشان هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به امید آزادی به عنوان سرپرست جدید محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان تبریک گفت و تأکید کرد: پرداختن به مسائل همکاران جزو اولویت هاست و در هر شرایطی باید کرامت، شأن و عزت همکاران را حفظ کنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری اشاره کرد و گفت: باید تدابیری اتخاذ کنیم که نظم و انضباط در سرلوحه همه امور قرار گیرد زیرا چنانچه در خصوص درصد کمی از بی نظمی ها اقدامی نشود این میزان افزایش می یابد و تمام اهداف سازمانی و مأموریت ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایجاد مصالحه درپرونده ها نیز پرداخت و افزود: کار مهمی که در مقام دادرسی انجام می شود استفاده از فناوری است که این موضوع می تواند به شکل چشمگیری در مسیر ایجاد صلح و سازش مؤثر باشد.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان این مراسم از تلاش های صمد دهقانی به عنوان ریاست کل سابق محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس قدردانی کرد و امید آزادی به عنوان سرپرست محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس معرفی و منصوب شد.