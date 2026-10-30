به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با بیان اینکه مردم شریف استان لرستان حضوری شگفت‌انگیز در رزمایش مردمی جان فدا داشتند که سخن و قلم و نمایش نمی‌تواند آن توصیف کند، اظهار داشت: این حضور بار دیگر نشان داد که لرستان سرزمین مردمان ولایت‌مدار، انقلابی، بصیر، دلیر و جنگ‌آور است.

ساختن ایران اسلامی رشته اتصال امام و امت است

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف در این رزمایش، عنوان کرد: حضور نوجوانان، جوانان، دختران و بانوان اسلحه به دوش با سرودهای حماسی بر شکوه و عظمت این رزمایش افزود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: از دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی، سپاه، فرهنگی، تبلیغی، دینی و... که با مشارکتشان و صرف چندین نفرساعت، بستر این حضور را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه دانشجویان، بر عزم، اراده و احساس مسئولیت برای ساختن آینده ایران اسلامی تأکید کردند و فرمودند این پیمان و میراثی است که از امام راحل و امام شهید برجای‌مانده است، فرمودند این یک هم‌عهدی میان امام و امت، نسل جوان و دانشجویان است که هم عهد و هم پیمان شوند برای ساختن ایران.

وی گفت: ساختن ایران اسلامی رشته اتصال امام و امت است، هر کس در هر جایی در سازندگی ایران اسلامی باید تلاش کند، البته فرمودند برای این مقصود، هر چه می‌توانید خودتان را به سلاح ایمان، علم، تهذیب نفس، انس باخدا؛ آشنایی عمیق با معارف قرآنی و اهل‌بیت مجهز کنید.

دیپلماسی بر پایه گفتار و مطالبات باشد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مقام معظم رهبری دیدارهایی با مسئولان مختلفی داشتند، از جمله دیدار با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، گفت: در این دیدار خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، نکته مهم دستور مقام معظم رهبری بود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: البته برای برون‌رفت از این حالت، تحقق شروط ایران اسلامی برای پایان جنگ ضروری است، تقویت انسجام ملی و باز تعریف امنیت در منطقه هم باید موردتوجه قرار بگیرد، این نشان می‌دهد که اولویت کشور ما همچنان جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و دفاع ملت ایران در مقابل شیطان بزرگ است، تسلط کامل نیروهای مسلح، شجاع و جنگ‌آور بر تنگه هرمز و خلیج‌فارس، در خشکی و هوا قابل‌تحسین و تقدیر است و این تسلط برای جهانیان هم آشکار و هم شگفت‌انگیز است.

وی گفت: برخی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری که از منطقه ممنوعه با آدرس غلطی که رئیس‌جمهور احمق آمریکا می‌دهد، دچار آتش‌سوزی می‌شوند، این روزها تعداد آنها به‌شدت افزایش پیدا کرده و این حاکی از تسلط نیروهای مسلح ما بر تنگه هرمز و خلیج‌فارس در جلوی چشم جهانیان است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: شروط هفت‌گانه ایران جزء اصول اساسی است، ایران اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرده که تا تحقق عملی این شروط مذاکره نخواهد شد، تنگه هرمز باز نخواهد شد، طبیعتاً باید دیپلماسی بر پایه همین گفتار و مطالبات باشد.

هر دیپلماسی و مذاکره‌ای باید بر پایه شروط هفت‌گانه ایران باشد

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و منطقه خلیج‌فارس را ایمن خواهد کرد و بساط استفاده‌های دشمنان متخاصم را از این آبراه برخواهد چید، ملت ایران هم از مواهب اقتصادی آن برخوردار خواهد شد، دیپلماسی و هر مذاکره‌ای باید بر پایه این سخن باشد، ایشان فرمودند به حول قوه الهی، آینده درخشان منطقه خلیج‌فارس، آینده‌ای بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود و بیگانگانی که هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت کنند، جایی در خلیج‌فارس ندارند، مگر در قعر آب‌های خلیج‌فارس و این طلیعه نظم جدید در منطقه و جهان خواهد بود.

وی تأکید کرد: هر دیپلماسی و مذاکره‌ای باید بر این پایه باشد. چنین مذاکراتی هم الزاماتی دارد، برای تثبیت ایران اسلامی در این نظم جهانی مذاکره به شکل ۲۵ سال قبل که سپری شده جایی ندارد، همکاری با آژانس هسته‌ای که اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار دشمنان قرار دارد، در مذاکره جایی ندارد، ورود نمایندگان آژانس هسته برای بازرسی در کشور ما در جایگاهی ندارد، سخن و مذاکره در مورد قدرت موشکی ایران، فناوری هسته‌ای، غنی‌سازی و... جایگاهی در مذاکرات نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: امروز هیئت حاکمه آمریکا و رژیم جعلی منفورترین انسان‌ها در نزد جهانیان هستند، برای افشای اقدامات ضدبشری آنها بهترین فرصت است، باید در مجامع بین‌المللی این را دنبال کرد، تأسیسات هسته‌ای و بمبی که اسرائیل دارد باید مورد مذاکره قرار بگیرد، تأسیسات هسته‌ای ایران از مذاکره خارج شده است، نمایندگان آژانس باید از تأسیسات هسته‌ای رژیم جعلی بازدید کنند، افکار عمومی ملت از دولت، مجلس و قوه قضائیه چنین مطالباتی دارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: اگر برای بمباران بیت امام شهید، شهادت خانواده‌اش، شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره میناب، زنان، کودکان و... مجوزی وجود دارد، پس برای انتقام از ترامپ قاتل و نتانیاهو جلاد هم چنین مجوزی هست. اینها را به‌عنوان قاتل باید مجازات کرد، باید مطالبه‌گری کرد،