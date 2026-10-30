به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۲۹، شرایط جوی استان کرمان تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق با رشد ابر پراکنده، بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود.

همچنین با تقویت ناپایداری‌های جوی، بارش‌ها به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان کرمان از شدت بیشتری برخوردار است و در این نواحی، بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ در مناطق مستعد جنوبی و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست و دستگاه‌های امدادی و شهروندان باید آمادگی لازم را داشته باشند.

طبق اعلام هواشناسی کرمان، روزهای شنبه و یکشنبه از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد، اما از روز دوشنبه مجدداً با تقویت ناپایداری‌ها، فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح این استان از سر گرفته می‌شود.