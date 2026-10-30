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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

بارش باران، رعد و برق و طغیان رودخانه‌ها در راه کرمان است

بارش باران، رعد و برق و طغیان رودخانه‌ها در راه کرمان است

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد: امروز جمعه بارش باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظه‌ای مناطق مرکزی و جنوبی این استان را در برمی‌گیرد و احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۲۹، شرایط جوی استان کرمان تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق با رشد ابر پراکنده، بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود.

همچنین با تقویت ناپایداری‌های جوی، بارش‌ها به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان کرمان از شدت بیشتری برخوردار است و در این نواحی، بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ در مناطق مستعد جنوبی و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست و دستگاه‌های امدادی و شهروندان باید آمادگی لازم را داشته باشند.

طبق اعلام هواشناسی کرمان، روزهای شنبه و یکشنبه از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد، اما از روز دوشنبه مجدداً با تقویت ناپایداری‌ها، فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح این استان از سر گرفته می‌شود.

کد مطلب 6994323

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