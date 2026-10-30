به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیش‌قلعه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: حماسه شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی نشان داد که عظمت یک ملت به سن‌وسال نیست، بلکه به ایمان، بصیرت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آن بستگی دارد.

وی رهبری، حضور آگاهانه مردم و مسئولیت‌پذیری عمومی را از ارکان مهم پایداری و اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: استمرار پیشرفت ایران در گرو انسجام ملی، مشارکت مردم و حضور مسئولانه در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

امام جمعه مانه با اشاره به دستاوردهای جنگ رمضان و تحولات منطقه‌ای، ارتقای قدرت ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، تغییر در نگرش اروپا به ظرفیت امنیت درون‌ساز، ارتقای جایگاه ملت ایران و تغییر نگرش جهانیان، تجلی اراده ولی‌فقیه در انسجام ملی و قدرت دفاعی، تحول در ایفای نقش در دو تنگه هرمز و باب‌المندب و سقوط نظم آمریکامحور را از جمله این دستاوردها برشمرد.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به ۱۴ آبان و روز فرهنگ عمومی، بر ضرورت تقویت هویت دینی و ملی، تحکیم بنیان خانواده و مقابله آگاهانه با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: جذب نسل جوان نیازمند گفت‌وگو، اعتماد، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و فراهم کردن میدان نقش‌آفرینی برای نوجوانان و جوانان است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشرفت علمی، حمایت از نخبگان، تقویت علوم پایه، توسعه فناوری‌های نوین، پیوند دانشگاه و صنعت و حل مسائل کشور بر پایه دانش، اظهار کرد: شکر نعمت استعداد و نخبگی در خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت ایران معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه مانه با اشاره به تنش‌های تاریخی ایران و آمریکا، استقلال سیاسی، نقش منطقه‌ای و جایگاه ایران در نظم بین‌المللی را از محورهای اصلی اختلاف دو کشور دانست و تصریح کرد: پاسخ مؤثر به فشارهای خارجی، تقویت اقتصاد، مبارزه با فساد، گسترش عدالت، افزایش توان علمی و دفاعی و حفظ وحدت ملی است.

ابراهیمی‌فرد در پایان با تأکید بر نقش دانش‌آموزان و جوانان در آینده کشور گفت: نسل امروز می‌تواند با ایمان، علم‌آموزی، خلاقیت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی باشد؛ ایران قوی، ایرانی مستقل، دانش‌محور، عدالت‌خواه و متکی بر توان مردم است.