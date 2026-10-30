به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: دشمنان از افزایش قدرت ایران در عرصه‌های اقتصادی، علمی و نظامی، گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان و تقویت انسجام ملی نگران هستند.

وی افزود: دشمنان به این واقعیت پی برده‌اند که با تحقق آرمان‌های ایران قوی، دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به ملت ایران زور بگویند و خواسته‌های خود را تحمیل کنند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تأثیر قدرت ایران بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: با افزایش قدرت جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و عراق و همچنین در بسیاری از کشورهای اسلامی تقویت شده است.

عبادی‌زاده ادامه داد: پیام انقلاب اسلامی ایران به کشورهای آمریکای لاتین نیز رسیده و بسیاری از ملت‌های این منطقه در برابر زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان در برابر قدرت و ایستادگی ملت ایران با شکست مواجه شده‌اند، گفت: آنان تلاش می‌کنند با تهدید، فشار روانی و ایجاد ترس در جامعه، ضعف‌های خود را جبران کنند؛ ازاین‌رو، حفظ روحیه مقاومت، خودباوری و انسجام ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نقش مدارس در تربیت نسل انقلابی

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: دشمن از شجاعت و روحیه ایثار و فداکاری حسین فهمیده‌ها می‌ترسد؛ چراکه این روحیه، نماد خودباوری و ایستادگی نسل جوان در برابر تهدیدهاست.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده افزود: تقویت روحیه انقلابی، افزایش تاب‌آوری در برابر دشمن، نهادینه‌کردن خودباوری و بردباری و گسترش سبک زندگی اسلامی در میان دانش‌آموزان، از مهم‌ترین وظایف معلمان و مربیان مدارس است.

عبادی‌زاده همچنین بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در فرآیند تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: پدران و مادران باید با افزایش ارتباط و تعامل با مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان، در تربیت نسلی متعهد، مسئولیت‌پذیر و انقلابی نقش‌آفرینی کنند.

فرهنگ عمومی نیازمند توجه جدی است

امام جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، مسائل فرهنگی را از مهم‌ترین چالش‌های جامعه و نسل جوان دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات فرهنگی جامعه باید از مسیر آموزش‌وپرورش و با برنامه‌ریزی صحیح و تربیت هدفمند نسل جدید برطرف شود.

وی با بیان اینکه اصلاح فرهنگ عمومی به تقویت بنیان‌های اجتماعی کمک می‌کند، افزود: مدیران برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح باید به مؤلفه‌های فرهنگی جامعه توجه داشته باشند و تقویت فرهنگ عمومی، روحیه انقلابی و ترویج سبک زندگی اسلامی را در اولویت قرار دهند.

عبادی‌زاده تأکید کرد: توجه به مسائل فرهنگی و تربیتی، در کنار تقویت خودباوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی و حرکت مؤثرتر جامعه در مسیر تحقق اهداف کشور باشد.