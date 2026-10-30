به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند که به میناب سفر کرده بود با اشاره به انتخابات شوراها اظهار کرد: به احتمال زیاد در اواخر سال ۱۴۰۶ یا اوایل سال ۱۴۰۷ باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کنیم به همین دلیل تا پایان امسال انتخابات شوراها را برگزار خواهیم کرد.

زینی‌وند افزود: گرچه شرایط جنگی است، اما ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: به لحاظ امنیت و زیرساخت‌های لازم در حوزه انتخابات مشکلی نداریم و صندوق‌های الکترونیکی هم در کل کشور توزیع شده است.

وی گفت: اما در این شرایط جنگی باید به مردم فرصت بیشتری دهیم تا در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.