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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

معاون سیاسی وزیر کشور: انتخابات شوراها تاپایان سال جاری برگزار می‌شود

معاون سیاسی وزیر کشور: انتخابات شوراها تاپایان سال جاری برگزار می‌شود

میناب- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در زمینه زیرساخت‌های برگزاری انتخابات مشکلی نداریم و انتخابات شوراها تا پایان امسال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند که به میناب سفر کرده بود با اشاره به انتخابات شوراها اظهار کرد: به احتمال زیاد در اواخر سال ۱۴۰۶ یا اوایل سال ۱۴۰۷ باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کنیم به همین دلیل تا پایان امسال انتخابات شوراها را برگزار خواهیم کرد.

زینی‌وند افزود: گرچه شرایط جنگی است، اما ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: به لحاظ امنیت و زیرساخت‌های لازم در حوزه انتخابات مشکلی نداریم و صندوق‌های الکترونیکی هم در کل کشور توزیع شده است.

وی گفت: اما در این شرایط جنگی باید به مردم فرصت بیشتری دهیم تا در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.

کد مطلب 6994327

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