به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمود خوش‌خبر در نماز جمعه اهل‌سنت کنگان پس از سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و دعا برای برقراری امنیت و آرامش در کشور و جهان، به تبیین موضوع «همنشینی اختیاری» و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به تفاوت همنشینی اختیاری و غیراختیاری اظهار کرد: در همنشینی اختیاری، انسان با اراده و انتخاب خود دوستان و همراهانش را برمی‌گزیند و این انتخاب می‌تواند در سرنوشت دنیوی و اخروی او تأثیرگذار باشد.

خطیب جمعه اهل‌سنت کنگان با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «انسان بر آیین دوست خویش است»، انتخاب دوست را در حقیقت انتخاب مسیر زندگی دانست و با اشاره به آیات قرآن کریم، از جمله آیات ۶۷ سوره زخرف و ۶۹ سوره نساء، بر اهمیت همنشینی با صالحان و پرهیزگاران تأکید کرد.

خوش‌خبر در ادامه، با بیان روایتی از پیامبر اکرم(ص)، همنشین خوب را به عطرفروش و همنشین بد را به آهنگر تشبیه کرد و گفت: همان‌گونه که همراهی با عطرفروش موجب بهره‌مندی از بوی خوش می‌شود، همنشینی با افراد ناصالح نیز می‌تواند آثار نامطلوبی بر اخلاق و رفتار انسان بر جای بگذارد.

وی ایمان و تقوا، عقل و خرد، صداقت، امانت‌داری، خیرخواهی، نصیحت‌پذیری و دوری از آزار و بداخلاقی را از ویژگی‌های دوستان شایسته برشمرد و با استناد به اشعار فردوسی، سعدی، مولانا و حافظ، نسبت به پیامدهای دوستی با افراد ناآگاه و ناصالح هشدار داد.

خطیب جمعه اهل‌سنت کنگان همچنین به حقوق متقابل دوستان از منظر اسلام اشاره کرد و رعایت آزار نرساندن، نیکی و احسان، حفظ اسرار، پوشاندن عیوب، یاری‌رسانی، خیرخواهی و بردباری را از مهم‌ترین حقوق دوست بر دوست دانست.

وی با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع) در سوره کهف، همنشینی با عالمان و صالحان را زمینه‌ساز رشد علمی، اخلاقی و معنوی انسان معرفی کرد و افزود: همراهی با افراد دانا و شایسته، هرچند نیازمند صبر و تحمل باشد، می‌تواند انسان را به معارف و کمالات والاتری برساند.

شیخ خوش‌خبر در جمع‌بندی خطبه نخست تأکید کرد: انسان باید همنشینانی را انتخاب کند که یاد خدا را در دل او زنده نگه دارند، بر علم و عملش بیفزایند و در مسیر سعادت دنیا و آخرت همراه او باشند؛ چراکه انتخاب دوست خوب، انتخاب زندگی شایسته و انتخاب دوست بد، انتخاب مسیری نادرست است.

خطیب جمعه اهل‌سنت کنگان با دعا برای نابودی دشمنان ملت ایران و جهان اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، از خداوند متعال خواست امنیت، آرامش، آسایش و رفاه را در کشور و جهان برقرار سازد.

وی همچنین برای دوری جنگ و فتنه از کشور، شفای بیماران، مغفرت درگذشتگان، قبولی اعمال شهدا و حفظ نیروهای مسلح، رهبری و خدمتگزاران دولت دعا کرد و بر ضرورت خیرخواهی و نقش‌آفرینی ملت ایران در مسیر خیر و صلاح تأکید داشت.