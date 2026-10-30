به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به سفر هیئت‌هایی از ترکیه، پاکستان و عربستان به کشور، اظهار کرد: این سفرها در چارچوب تحولات منطقه‌ای و شرایطی انجام شده که این کشورها به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران در معادلات امنیتی پی برده و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جنگ با ایران به نتیجه مورد نظر آمریکا منجر نخواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه عمان مبنی بر اشتباه بودن تلاش نیم‌قرنی برای حذف ایران، افزود: هر معادله امنیتی بدون حضور و در نظر گرفتن جایگاه ایران تدوین شود با واقعیت‌های منطقه سازگار نخواهد بود و ایران می‌توان آن را تحت‌تأثیر قرار دهد.

امام جمعه اهواز با تأکید بر اینکه فشارهای خارجی نباید محاسبات مسئولان و مردم را تغییر دهد، تصریح کرد: ملت ایران تابع رهبری است و رزمندگان اسلام با آمادگی شبانه‌روزی تحولات را رصد می‌کنند تا در صورت آغاز هرگونه درگیری، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به دشمن بدهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبیین مؤلفه‌های هشت‌گانه اقتدار جمهوری اسلامی، بیان کرد: برخورداری از موقعیت راهبردی، قدرت هسته‌ای و دفاعی، انسجام ملی و باور به مهدویت از مهم‌ترین عواملی است که دشمنان را در برابر استقلال ایران ناامید کرده است.