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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

عرضه نان کیلویی در خراسان رضوی فعلا منتفی است

عرضه نان کیلویی در خراسان رضوی فعلا منتفی است

مشهد- رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: عرضه نان کیلویی در خراسان رضوی فعلا منتفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مخملی اظهار کرد: با ورود دستگاه‌های جدید پخت نان که در آنها خمیر به‌صورت ریزشی مستقیما روی نوار پخت قرار می‌گیرد، امکان توزین چانه خمیر برای ناظران و بازرسان وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: از این‌رو طرح عرضه نان به صورت وزنی باید از جهات مختلف فنی و کارشناسی موردبررسی قرار بگیرد. ما پیشنهادات خود را مطرح کرده‌ایم و جمع‌بندی برای تصویب نهایی به کارگروه گندم، آرد و نان استان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: تا زمانی که جمع‌بندی کارشناسی صورت نگیرد، نان در خراسان رضوی به صورت کیلویی پخت نخواهد شد و بنابراین تا اطلاع ثانوی، مبنای عرضه نان در واحدهای نانوایی براساس همان نرخ‌نامه ابلاغی استان در واحد تعداد است.

کد مطلب 6994334

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