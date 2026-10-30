به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه شهر خورموج با اشاره به آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل اظهار کرد: هدف از بعثت پیامبران، نزول کتاب‌های آسمانی و استقرار حکومت اولیای الهی، برپایی قسط و عدالت در جامعه بوده است و نقطه مقابل عدالت، بی‌انصافی، تبعیض و حق‌کشی است.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی را یادآور شد و افزود: نوجوانان دانش‌آموز امروز نیز فهمیده‌های انقلاب اسلامی هستند که برای دفاع از اسلام و میهن آمادگی فداکاری دارند.

امام جمعه دشتی همچنین با اشاره به ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: ملت ایران مبارزه با استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا را به یک موضوع جهانی تبدیل کرده است. اگر دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، امروز نیز به گفته وی، پایگاه‌های نفوذ و اقدامات آمریکا در منطقه با مقاومت ملت‌ها و کشورهای منطقه با چالش مواجه شده است.

زاهددوست با اشاره به روز شورای فرهنگ عمومی، فرهنگ را همچون هوای مورد نیاز جامعه توصیف کرد و گفت: اگر فضای فرهنگی جامعه دچار آلودگی شود، همه بخش‌های جامعه از پیامدهای آن تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین مسئولان و مردم باید نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه‌مند باشند.

ضرورت حمایت از نخبگان و تقویت جهاد حضور

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، این پیام را دارای ابعاد انگیزشی و راهبردی دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به ظرفیت جوانان، رفع کمبودهای زیرساختی و استفاده از خرد جمعی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب به دانشجویان برای ساخت آینده کشور، علم و ایمان را دو ابزار اساسی پیشرفت دانست و افزود: راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، حفظ جهاد حضور و مشارکت مستمر مردم در صحنه است.

زاهددوست با تأکید بر اهمیت کمی و کیفی تجمعات مردمی تصریح کرد: نقش حضور مردم در صحنه کمتر از نقش رزمندگان نیروهای مسلح در میدان دفاع نیست و باید برای تقویت این حضور تلاش کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: نگاه جمهوری اسلامی ایران باید بر توان داخلی و قدرت ملت ایران متمرکز باشد و تغییر افراد و جریان‌های سیاسی در این کشورها، تغییری در ماهیت سیاست‌های خصمانه آنها ایجاد نمی‌کند.

امام جمعه دشتی همچنین نشست امنیتی تهران با حضور مقام‌های امنیتی کشورهای منطقه از جمله عربستان، پاکستان و ترکیه را نشانه‌ای از اهمیت تحولات امنیتی منطقه و ضرورت تعاملات منطقه‌ای دانست و بر نقش ایران در معادلات امنیتی منطقه تأکید کرد.