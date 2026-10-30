حضرت زهرا(س)الگوی تراز اول مسلمانان؛تداوم ایستادگی ایران مقابل استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به پیام رهبر انقلاب به نخبگان علمی و ورزشی بیان کرد: در این پیام نقشه راهبردی مسیر جوانان ایران اسلامی ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه این نقشه راه در واقع بهره گیری از ظرفیت جوانان برای هر چه قوی تر شدن ایران اسلامی است، افزود: برای این پیام چند محور می توان برشمرد که نخستین آنها مبنای ارزشی و الگوی رفتاری جوانان است

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: پاسخ به این سوال که مبنای حرکات انقلابی و مبنای حرکات اجتماعی صحیح و ماندن در میدان و انگیزه داشتن چیست؟ رهنمودهای رهبر انقلاب را در خصوص هرچه قوی تر کردن ایران اسلامی نمایان می سازد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه معظم له با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س) یادآور می شوند که جایگاه این بانوی اسلام چنان بلند است که از میزان فهم بشر خارج است، گفت: رهبر انقلاب همچنین حضرت زهرا(س) را به عنوان الگوی تراز اول در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فردی دانستند.

وی با بیان اینکه فاطمه زهرا(س) در میعادگاه عبادت بنده خالص خدا است در دفاع از ولایت اولین مدافع است و در همسری بارها پا در رکاب همسر خود ایستاد و در دختری رسول خدا(ص) ام بیها هستند و در تربیت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بهترین مادرها است، گفت: این بانوی گرانقدر الگوی همه مسلمانان است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه تنهایی و زن بودن حضرت زهرا(س) را از حرکت استکبار ستیزانه خود بازنمی دارد، بیان داشت: ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) آنقدر والا است که رهبر انقلاب می فرمایند جوانان ما با تاسی از ایشان در برابر استکبار ایستاده اند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه اگر انگیزه انقلابی گری می خواهیم باید به انقلابی گری و دفاع از دین خدا از سوی حضرت زهرا(س) نگاهی بیاندازیم که با چه مشقت و ایثارگری پای ولایت ماندند، ابراز کرد: حضرت زهرا(س) الگوی حفاظت از حریم ولایت، ولایتمداری و استکبار ستیزی هستند.