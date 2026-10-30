مولوی بندار: سهمیه سوخت تخصیصی با نیازهای واقعی مردم همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی راشد بندار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تأکید بر اهمیت اقامه نماز صبح به جماعت و رعایت نظم در زندگی، از مسئولان خواست برای رفع مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه صیادان و روستاییان شرق هرمزگان، اقدامات مؤثری انجام دهند.

تأکید بر اهمیت نماز صبح و اصلاح سبک زندگی

مولوی راشد بندار در بخش نخست سخنان خود با اشاره به اهمیت زود خوابیدن و زود بیدار شدن، اظهار کرد: تنظیم ساعات خواب و بیداری، پرهیز از شب‌نشینی‌های بی‌مورد پس از نماز عشا و پایبندی به برنامه‌های عبادی، از جمله راهکارهایی است که به مسلمانان برای حضور در نماز صبح کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه خواندن اذکار پیش از خواب، از جمله تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س)، آیت‌الکرسی و سوره‌های اخلاص، فلق و ناس، در آموزه‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: مسلمانان با بهره‌گیری از این توصیه‌ها و تقویت اراده خود می‌توانند زمینه حضور منظم در نماز صبح را فراهم کنند.

امام جمعه اهل سنت یکبنی جاسک همچنین بر ضرورت حضور مستمر در نماز جماعت مسجد تأکید کرد و گفت: به‌ویژه افرادی که سال‌های بیشتری از عمر خود را سپری کرده‌اند، باید با حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت، الگوی مناسبی برای دیگران باشند.

انتقاد از محدودیت سوخت و مشکلات صیادان شرق هرمزگان

مولوی راشد بندار در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها، خواستار توجه جدی مسئولان به شرایط جغرافیایی و معیشتی مردم مناطق دورافتاده و صعب‌العبور شرق هرمزگان شد.

وی با بیان اینکه فاصله برخی روستاهای شهرستان جاسک تا مرکز استان به حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ کیلومتر می‌رسد، اظهار کرد: نمی‌توان به بهانه مقابله با تخلفات احتمالی، حقوق و نیازهای عمومی مردم را نادیده گرفت.

وی افزود: سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین برای افرادی که ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند، کافی نیست؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از این مناطق، جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) و ناوگان مناسب حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد.

امام جمعه اهل سنت یکبنی جاسک با اشاره به طرح این موضوع در جلسه‌ای با حضور معاون سیاسی استاندار هرمزگان، تصریح کرد: محدود کردن دسترسی مردم به سوخت آزاد، بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه، موجب افزایش مشکلات و نارضایتی عمومی شده است.

درخواست برای حمایت از اشتغال صیادان

وی با اشاره به نقش مهم صیادی در اقتصاد محلی و معیشت خانوارهای ساحل‌نشین، گفت: بخش قابل‌توجهی از مردم این منطقه از طریق صیادی امرار معاش می‌کنند و هرگونه اختلال در تأمین سوخت مورد نیاز شناورها، مستقیماً زندگی و اشتغال آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مولوی راشد بندار با اشاره به اینکه بسیاری از صیادان برای تأمین بنزین مورد نیاز فعالیت خود هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کنند، افزود: در شرایطی که صیادان با مشکلات معیشتی مواجه هستند، باید برای تأمین سوخت مورد نیاز آنان تدابیر مناسبی اتخاذ شود تا فعالیت اقتصادی این قشر زحمتکش متوقف نشود.

وی از استاندار هرمزگان، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار جاسک، وزیر نفت و رئیس‌جمهور خواست برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه اهل سنت یکبنی جاسک تأکید کرد: مقابله با تخلفات احتمالی ضروری است، اما این اقدام نباید به قیمت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و نادیده گرفتن حقوق مردم تمام شود. لازم است سوخت مورد نیاز صیادان متناسب با مسافت، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی آنان تأمین و در اختیارشان قرار گیرد.

انتقاد از کیفیت آرد نانوایی‌های روستایی

مولوی راشد بندار در ادامه، به گلایه‌های مردم و نانوایان برخی روستاها درباره کیفیت نامناسب آرد اشاره کرد و گفت: کیفیت آرد توزیع‌شده در بعضی مناطق به‌گونه‌ای است که نانوایان برای تهیه خمیر و پخت نان با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به گزارش‌های مطرح‌شده از سوی نانوایان، اظهار کرد: در برخی موارد، کیفیت آرد به حدی نامناسب است که امکان پخت مطلوب نان وجود ندارد و حتی تلاش‌های نانوایان برای آماده‌سازی خمیر نیز به نتیجه نمی‌رسد.

وی از فرماندار جاسک و مسئولان مربوطه خواست این موضوع را به‌صورت جدی بررسی کنند و با پیگیری کیفیت آرد توزیعی، زمینه رفع مشکل نانوایی‌ها و تأمین نان باکیفیت برای مردم، به‌ویژه ساکنان روستاها، را فراهم آورند.