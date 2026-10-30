دشمن در جنگ فرهنگی باورهای جامعه را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به سفرهای استانی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس ۲ وظیفه اساسی قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارند و باید بررسی کنند قوانینی که در حوزه فرهنگ تصویب می‌شوند تا چه اندازه در مرحله اجرا عملیاتی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تهیه «برش فرهنگی استان‌ها» از چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، افزود: مسائل فرهنگی استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و نمی‌توان برای همه مناطق کشور نسخه واحدی پیچید چراکه شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی هر استان اقتضائات خاص خود را دارد و برای نمونه مسائل فرهنگی استان‌هایی مانند مازندران، گیلان و بوشهر با همدان متفاوت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به بحران کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: کشور با مسئله کاهش جمعیت و حرکت به سمت سالمندی مواجه است و تاخیر در ازدواج، افزایش طلاق و کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزند آوری از جمله موضوعاتی است که باید به صورت جدی بررسی شود چراکه امروز تک فرزندی و بی‌فرزندی در حال تبدیل شدن به یک الگوی رایج است.

وی یکی از نتایج بررسی‌های فرهنگی را کاهش ارتباط بخشی از نسل جدید با دیانت دانست و عنوان کرد: نسل‌های قدیمی‌تر همچنان ارتباط بیشتری با مسجد، نماز و اجتماعات دینی دارند اما بخش قابل توجهی از نوجوانان و جوانان وقت خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند.

حجت الاسلام آقا تهرانی با انتقاد از وضعیت مدیریت فضای مجازی در کشور اظهار کرد: ما برای ساماندهی این فضا قانون نوشته‌ایم اما متاسفانه در مجلس به نتیجه نرسید و در دوره گذشته نیز اجازه ندادند کار به سرانجام برسد این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا قوانین متعددی برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد و خانواده‌ها امکان بیشتری برای نظارت بر محتوایی دارند که فرزندانشان مشاهده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت تربیت دینی و اخلاقی فرزندان تنها بر عهده نهادهای آموزشی نیست، گفت: پدران و مادران باید فرزندان خود را از کودکی با مسجد، نماز، قرآن و اجتماعات دینی آشنا کنند و اینکه والدین در نماز جمعه حضور یابند اما فرزندانشان را همراه نیاورند، به معنای غفلت از بخشی از مسئولیت تربیتی خانواده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کاهش پایبندی به ارزش‌های دینی یکی از موضوعات قابل بررسی در برش فرهنگی استان‌ها است، تصریح کرد: دشمنان در عرصه فرهنگی و فضای مجازی فعال هستند و نباید تصور کرد تهدید دشمن تنها به حمله نظامی محدود می‌شود؛ جنگ نظامی ماهیت روشنی دارد، اما جنگ فرهنگی به‌تدریج پیش می‌رود و ممکن است بدون آنکه متوجه شویم، باورها و ارزش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ گرمای روابط خانوادگی و پرهیز از اختلاف و مشاجره والدین در حضور فرزندان، خاطرنشان کرد: تخریب شخصیت پدر و مادر در مقابل فرزندان جایگاه تربیتی آن‌ها را متزلزل می‌کند.

حجت الاسلام آقا تهرانی در پایان با اشاره به لزوم تبعیت از رهبری و مقاومت در برابر استکبار جهانی گفت: همه ما محکم در مقابل دشمن می‌ایستیم چراکه به اذن خدا پیروزی از آن ما است.