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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

رژه چوگان‌بازان اصفهان از چهل‌ستون تا میدان نقش‌جهان

رژه چوگان‌بازان اصفهان از چهل‌ستون تا میدان نقش‌جهان

اصفهان- رژه چوگان‌بازان استان اصفهان همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، با عبور از مسیر تاریخی کاخ موزه چهل‌ستون تا میدان نقش‌جهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه چوگان‌بازان استان اصفهان با حضور ورزشکاران و اسب‌های چوگانی از شهرستان‌های اصفهان، شاهین‌شهر، برخوار، خمینی‌شهر و لنجان برگزار شد.

این رژه از مقابل کاخ موزه چهل‌ستون آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از عبور از گذر تاریخی اصفهان، در میدان نقش‌جهان و مقابل کاخ عالی‌قاپو به مسیر خود پایان دادند.

چوگان‌بازان حاضر در این مراسم با پوشش رسمی و همراهی اسب‌های چوگانی، جلوه‌ای از اصالت و پیشینه تاریخی این ورزش ایرانی را در یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی کشور به نمایش گذاشتند.
آشنایی بیشتر شهروندان با ورزش کهن چوگان، ترویج فرهنگ ورزش‌های سنتی ایرانی و پیوند نسل جوان با ریشه‌های فرهنگی و ورزشی کشور از اهداف برگزاری این برنامه بود.

این برنامه با حمایت فدراسیون چوگان، اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و هیأت‌های چوگان شهرستان‌های استان برگزار شد.

کد مطلب 6994352

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