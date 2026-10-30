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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

امام جمعه تالش: اقتصاد کشور به مدیران متخصص و جسور نیاز دارد

امام جمعه تالش: اقتصاد کشور به مدیران متخصص و جسور نیاز دارد

تالش- امام جمعه تالش با تأکید بر ضرورت تحول در نظام مدیریتی کشور، گفت: اقتصاد کشور به مدیران متخصص و جسور نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تالش با اشاره به عملکرد مدیریتی علیرضا دبیر در عرصه ورزش، اظهار کرد: رویکرد مدیریتی وی با عنوان «دبیریسم» به‌عنوان الگویی قابل تأمل برای تحول در مدیریت اقتصادی کشور می تواند باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تخصص و تعهد در مسئولیت‌های اجرایی اضافه کرد: اقتصاد کشور برای عبور از نابسامانی‌ها به مدیرانی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی باور داشته باشند و در برابر فشارها، حاشیه‌سازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای عقب‌نشینی نکنند.

امام جمعه تالش، خودباوری، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی، نترسیدن از قدرت‌های پوشالی و برخورداری از اراده و عزم راسخ برای تحقق اهداف را از مهم‌ترین شاخصه‌های این الگوی مدیریتی برشمرد و افزود: مدیریت کشور با شعار و ظاهرسازی به نتیجه نمی‌رسد و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به مدیران متخصص، متعهد و عمل‌گرا میدان داده شود.

نورزاد همچنین با انتقاد از برخوردهای دوگانه برخی جریان‌های رسانه‌ای و چهره‌های مشهور در مواجهه با موفقیت‌های ورزشی، بر ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری و نگاه‌های جناحی به عرصه ورزش تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، ایمان، استقامت و توکل به خداوند را از پشتوانه‌های اصلی موفقیت در مسئولیت‌های اجرایی دانست.

امام جمعه تالش تصریح کرد: مدیران واقعی نباید با طعنه‌ها، تهمت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها از مسیر خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور دلسرد شوند، بلکه باید با تکیه بر تخصص، تعهد و باور به توان داخلی، مسیر تحقق اهداف را با جدیت دنبال کنند.

کد مطلب 6994354

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
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      وقتی تحریم و تورم روزانه است! نمی شود کاری کرد!

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