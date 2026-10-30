امام جمعه ایرانشهر: اقتدار ایران معادلات دشمنان را به شکست کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با گرامیداشت هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان اظهار کرد: این نوجوان بسیجی با اقدام شجاعانه خود الگویی ماندگار از ایثار، مقاومت و استکبارستیزی برای نسل جوان به یادگار گذاشت.

امام جمعه ایرانشهر افزود: فرهنگ شهادت‌طلبی و ایستادگی که شهید فهمیده نماد آن بود، همچنان در جبهه مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی الهام‌بخش ملت‌هاست.

وی با اشاره به رویکرد دشمنان در برابر انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، با جنگ ترکیبی و ایجاد تفرقه میان اقشار جامعه به دنبال تضعیف کشور و تحمیل اراده خود هستند.

جنگ ترکیبی؛ ابزار دشمن برای مقابله با اقتدار ایران

بزمانی با بیان اینکه بزرگ‌نمایی قدرت و ایجاد اختلاف از ابزارهای سلطه‌طلبی استکبار است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، با تکیه بر موقعیت راهبردی، توان نظامی، وحدت ملی و قدرت منطقه‌ای توانسته در برابر نقشه‌های دشمنان ایستادگی کند.

وی همچنین مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی و مخالفت کشورهای مختلف با جنگ‌افروزی‌ها را نشانه‌ای از انزوای سیاست‌های این کشور دانست.

امام جمعه ایرانشهر در پایان با تأکید بر توانمندی‌های راهبردی جمهوری اسلامی در حوزه جنگ نامتقارن خاطرنشان کرد: حضور نیروهای مسلح در خلیج فارس و برخورداری کشور از ظرفیت‌های دفاعی، هرگونه خطای راهبردی دشمنان را با پاسخ قاطع مواجه خواهد کرد.