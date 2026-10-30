امام جمعه کرمانشاه: دخالت نمایندگان در انتصابات خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) در مسیر تقوای الهی تأکید کرد و گفت: پیروی از حضرات معصومین، راهی مؤثر برای شناخت و عمل به معیارهای تقواست؛ زیرا زندگی این بزرگواران نمونه‌ای عینی و عملی از بندگی خداوند به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) در آموزه‌های دینی، به آیه تطهیر و سوره مبارکه کوثر پرداخت و افزود: در روایات و تفاسیر شیعه، حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از مصادیق مهم و کامل کوثر معرفی شده‌اند. کوثر به معنای خیر فراوان است و وجود مبارک آن حضرت، سرچشمه برکات گسترده‌ای برای پیامبر اسلام و امت اسلامی محسوب می‌شود.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به شأن نزول سوره کوثر و طعنه مشرکان به پیامبر اکرم (ص) پس از درگذشت فرزندان پسر ایشان، اظهار کرد: خداوند در پاسخ به این نگاه مادی و تحقیرآمیز، از عطای کوثر به پیامبر سخن گفت و در آیه پایانی نیز تأکید کرد که دشمنان و طعنه‌زنندگان خودشان بی‌دنباله خواهند ماند. نسل پربرکت پیامبر اسلام از طریق حضرت فاطمه زهرا (س) تداوم یافت و امروز گستردگی این نسل، جلوه‌ای از معنای کوثر است.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد شهدای محراب، از آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله اشرفی اصفهانی، آیت‌الله صدوقی، آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله مدنی یاد کرد و آنان را نمونه‌هایی از تقوا و ایستادگی در مسیر دین دانست.

وی همچنین یاد و خاطره شهید آیت‌الله آل‌هاشم، امام جمعه فقید تبریز، و شهدای دانش‌آموز و دانشجو را گرامی داشت.

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، سالروز تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، روز دانش‌آموز و سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، این مناسبت‌ها را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا پس از تسخیر آن، از فعالیت‌های مداخله‌جویانه این کشور علیه ملت‌ها و دولت‌ها حکایت داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: ملت ایران با هدایت رهبر انقلاب و پشتیبانی نیروهای مسلح، در برابر فشارهای دشمن ایستادگی می‌کند و تحقق شروط اعلام‌شده ایران برای پایان جنگ، موضوعی اساسی است.

وی تأکید کرد که مسائل مربوط به امنیت کشور نباید صرفاً در چارچوب تهدیدهای نظامی بررسی شود، بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، انسجام اجتماعی و مناسبات منطقه‌ای نیز با امنیت ملی ارتباط مستقیم دارند.

آیت الله غفوری با اشاره به دیدار اخیر رهبر انقلاب با دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه محور مطرح‌شده در این دیدار را مورد توجه قرار داد و گفت: احیای نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان، تقویت انسجام ملی و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه از محورهای مهم این رهنمودهاست.

به گفته وی، مدیریت تنگه هرمز، تعامل با کشورهای همسایه بر پایه منافع متقابل، حسن همجواری، مقاومت فعال و دیپلماسی نیز در مدیریت شرایط منطقه‌ای اهمیت دارد.

وی افزود: تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی باید علاوه بر برخورداری از نقشه راه مشخص، پیوست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند و به برنامه‌های اجرایی روشن و قابل ارزیابی تبدیل شوند.

امام‌جمعه کرمانشاه اعتماد عمومی و حفظ انسجام داخلی را از پایه‌های امنیت پایدار دانست و نسبت به اقداماتی که می‌تواند اعتماد مردم به مسئولان را تضعیف کند، هشدار داد.

آیت الله غفوری در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران اجرایی پرداخت و با اشاره به واکنش‌های مردمی پس از طرح این موضوع در خطبه‌های هفته گذشته، گفت: دخالت نمایندگان در امور اجرایی و انتصابات، مغایر قانون اساسی و برخلاف تأکیدات رهبر شهید انقلاب است.

وی توضیح داد که طی سال‌های گذشته تلاش کرده است این مسائل را از طریق تذکر و گفتگوی مستقیم با مسئولان و نمایندگان پیگیری کند، اما به گفته او، ادامه برخی رفتارها موجب شد این موضوع را در نماز جمعه مطرح کند.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان می‌توانند در چارچوب تعامل قانونی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره انتخاب مدیران با مسئولان اجرایی در میان بگذارند، تصریح کرد: مشورت با اعمال فشار برای انتصاب یا برکناری افراد تفاوت دارد. تهدید وزیر به استیضاح یا سؤال با هدف تحمیل یک انتصاب، مسیر درستی نیست و مسئولیت عملکرد مدیران را نیز با ابهام مواجه می‌کند.

امام‌جمعه کرمانشاه مدعی شد برخی نمایندگان با استفاده از فشارهای سیاسی در روند انتصاب مدیران دخالت می‌کنند و حتی در مواردی از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیشبرد این خواسته‌ها بهره می‌گیرند.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود از وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس درباره یکی از موارد مورد اعتراض، گفت که نگرانی اصلی او اشخاص نیستند، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری مناسباتی است که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده در دستگاه‌های اجرایی شود.

آیت الله غفوری همچنین با طرح ادعاهایی درباره خرید و فروش رأی، هزینه‌کردهای انتخاباتی و تلاش برخی افراد برای اثرگذاری بر تصمیم‌های اداری و قضایی، خواستار توجه نهادهای نظارتی به این مسائل شد.

وی تأکید کرد: این موارد باید بررسی شود و افزود: اگر انتصاب‌ها بر اساس فشار و بده‌بستان انجام شود، شایسته‌سالاری آسیب می‌بیند و مدیران نیز به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود، مسئولیت انتخابشان را متوجه افراد دیگری خواهند کرد.

وی در پایان با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید اختیار و استقلال لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را داشته باشند، از دستگاه‌های نظارتی خواست با هرگونه فساد و سوءاستفاده، فارغ از جایگاه و وابستگی افراد، برخورد کنند و گفت: نگرانی اصلی، حفظ سلامت نظام اداری و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.