پیری: اقتدار روزافزون ایران ریشه اصلی دشمنی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدقاسم پیری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمدیه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، این پیام را ترسیم‌کننده نقشه راهی ارزش‌محور و راهبردی برای حرکت نخبگان در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی دانست.

وی با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در این پیام اظهار کرد: سیره نورانی حضرت زهرا(س) در بندگی خدا، دفاع از ولایت، بصیرت، حق‌طلبی، صبر، ایثار، تربیت نسل صالح و خدمت بی‌منت، الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی و پشتوانه‌ای معنوی برای تلاش در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی است.

نخبگی به موفقیت‌های علمی و ورزشی محدود نمی‌شود

امام‌جمعه موقت محمدیه با اشاره به تعریف گسترده نخبگی در پیام رهبر معظم انقلاب افزود: نخبگی تنها به موفقیت‌های علمی، فناوری و ورزشی محدود نیست، بلکه هرگونه برتری مثبت و اثرگذار در مسیر خدمت به جامعه و اعتلای ایران اسلامی را در بر می‌گیرد.

پیری ادامه داد: از این منظر، شهدا، ایثارگران و انسان‌های فداکاری که با شجاعت و مسئولیت‌پذیری برای سربلندی کشور تلاش می‌کنند، از الگوهای برجسته نخبگی به شمار می‌روند.

خیزش علمی؛ راهبرد بنیادین تحقق ایران قوی

وی علم را یکی از ارکان اصلی قدرت ملی دانست و با اشاره به عبارت «العلمُ سلطان» تصریح کرد: دستیابی به ایران قوی مستلزم مرزشکنی علمی، توسعه پژوهش، حل مسائل اساسی کشور و پرهیز از وابستگی علمی است. تجربه‌های اخیر نیز ضرورت حرکت عمیق‌تر و پرشتاب‌تر در مسیر پیشرفت علمی را بیش از گذشته آشکار کرده است.

امام‌جمعه موقت محمدیه با تأکید بر مسئولیت مشترک نخبگان و مدیران کشور خاطرنشان کرد: توسعه علوم پایه و علوم انسانی، نوآوری و خلاقیت، حل مسائل حل‌نشده، خوداتکایی علمی، گسترش فعالیت‌های علمی در عرصه بین‌المللی و تقویت پیوند دانشگاه با صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان، از الزامات جهش علمی کشور است.

وی افزود: در این مسیر، مسئولان باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند و نخبگان نیز استعداد و توانمندی خود را در خدمت پیشرفت کشور و حل مشکلات جامعه قرار دهند.

هشت مؤلفه اقتدار ایران و چرایی دشمنی آمریکا

پیری در بخش دیگری از خطبه‌ها، به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با طرح این پرسش که چرا آمریکا فشارهای گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند، گفت: اگرچه عوامل سیاسی و شخصیتی حاکمان آمریکا نیز در تصمیم‌های آنان مؤثر است، اما اقتدار روزافزون ایران و نگرانی از گسترش استقلال و نفوذ منطقه‌ای آن، از عوامل اصلی تداوم تقابل واشنگتن با تهران به شمار می‌رود.

وی در تشریح مؤلفه‌های اقتدار ایران به ثروت‌های طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور اشاره کرد و افزود: برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی و قرار گرفتن در مسیرهای راهبردی منطقه، ظرفیت قابل‌توجهی برای نقش‌آفرینی ایران در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان فراهم کرده است.

امام‌جمعه موقت محمدیه، پیروزی انقلاب اسلامی و پایان وابستگی دوران پهلوی به آمریکا را از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با انقلاب اسلامی، مسیر استقلال و تعیین سرنوشت خود را برگزید و بازگشت به دوران سلطه بیگانگان را نپذیرفت.

وی همچنین قدرت علمی و هسته‌ای، توان نظامی و دفاعی، وحدت و انسجام ملی تحت هدایت رهبری، قدرت منطقه‌ای و حمایت از جبهه مقاومت، روحیه استقلال‌طلبی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و باورهای مهدوی را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

وحدت ملی؛ پشتوانه عبور از توطئه‌ها

پیری با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس، همبستگی اجتماعی و حفظ پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، از عوامل مهم پایداری کشور در برابر فشارها و توطئه‌های خارجی است.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از این سرمایه اجتماعی، نیازمند هوشیاری عمومی، تقویت اعتماد متقابل و مسئولیت‌پذیری همه جریان‌ها و مسئولان است.