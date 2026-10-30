خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: محمد الهندی معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در یادداشتی اختصاصی برای «المیادین»، با بیان اینکه «ایدئولوژی صهیونیستی بر کاخ سفید تسلط دارد و بزرگترین خطر برای بشریت شده است» تأکید کرد، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند تا یک رژیم دست‌نشانده مثل شاه مخلوع را بار دیگر در ایران روی کار بیاورند تا در خدمت منافع اسرائیل و غرب باشد اما تاکنون شکست خورده اند.

الهندی شکست دو جنگ قبلی علیه ایران را گواهی بر انسجام مسئولان و نظام ایران و سیاست خفقان اقتصادی آمریکا بعد از ناکامی در جنگ نظامی را گواهی بر آگاهی، وحدت و تعهد مردم ایران به انقلاب خود دانست و تأکید کرد که جاه‌طلبی‌های اعلام شده ترامپ محدود به ایران و خلیج فارس نیست. او حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را به مثابه دعوت ایران به داشتن سلاح اتمی دانست و تاکید کرد که مدل کنونی ترامپ و نتانیاهو در جهان باید شکست بخورد.

این مقام جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه سیاست وحشی سرمایه‌داری مقابل ایران متزلزل شده، تاکید کرد که شکست جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آغاز رهایی غرب از لابی صهیونیست، مرگ صهیونیسم [اسرائیل] و (آغاز) زوال امپراتوری آمریکا خواهد بود.

در ادامه، مشروح یادداشت محمد الهندی را مطالعه می کنید...

جاه طلبی امپریالیستی و دفاع از اسرائیل دو انگیزه حمله به ایران

به نوشته محمد الهندی، اهداف آمریکا از این جنگ دیگر ارتباطی با دفاع از میهن ندارد چون هیچ تهدیدی از ایران متوجه «امپراتوری آمریکا» نیست، بلکه آمریکا از یک سو به دلیل «جاه طلبی امپریالیستی در خصوص تنگه‌ها و ثروت ملتهای دیگر» و از سویی دیگر برای «دفاع از منافع اسرائیل به جهت تسلط بر منطقه و حذف رقیب واقعی» به ایران حمله کرده «درست مانند حمله و نابودی [رژیم بعث] عراق، این اقدام به منافع اسرائیل خدمت کرد» اما آنچه در مورد این ماجراجویی جدید است این است که شرایط بین‌المللی کاملاً تغییر کرده است: نابودی [و حمله به] عراق پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت، و با بسیج متحدان و تحت نوعی مشروعیت بین المللی و به بهانه واهی وجود سلاح کشتار جمعی آغاز شد.

ترامپ در بسیج متحدان و بسیج افکار عمومی علیه ایران شکست خورد

معاون دبیر کل جهاد اسلامی تأکید کرد: اما امروز با حرکت جهان به سمت چندقطبی شدن... و قطب‌هایی مثل چین و روسیه که جایگاه آمریکا را به چالش کشیده... آمریکا در بسیج متحدان خود، چه اروپایی چه آسیایی یا متحدان عرب خود در خلیج فارس شکست خورده چه برسد به اینکه مثل تجاوز به عراق [۲۰۰۳] بتواند از شورای امنیت حمایت بین المللی کسب کند لذا با اسرائیل به تنهایی این تجاوز را پیش میبرد.

الهندی با بیان اینکه «بار دیگر، درگیری‌های بین‌المللی، توانایی ایالات متحده را برای کنترل روند رویارویی‌ها محدود می‌کند» نوشت، «پس از ۱۷ ماه تجاوز و تحریم، و علیرغم تلاش‌ها برای بسیج افکار عمومی آمریکا در مورد خطر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای برای تمدن غرب و منافع ایالات متحده و متحدانش، و به تصویر کشیدن این جنگ به عنوان جنگی علیه تاریکی و بربریت، تلاش‌های دولت ترامپ در تغییر افکار عمومی آمریکا شکست خورده است. طبق نظرسنجی‌ها، میزان مقبولیت ترامپ در پایین‌ترین نقطه خود باقی مانده و از ۳۳ درصد فراتر نرفته، بویژه از آنجایی که این تلاش‌ها با جنایات بی‌سابقه اسرائیل در نوار غزه و علیه مقاومت فلسطین، که آن را به عنوان نیروهای نیابتی ایران می‌نامد، همزمان شده است.

تقلیل مقاومت فلسطین به نیروی نیابتی ایران، دلیل شکست ترامپ

این نظریه «نیابتی»، از یک سو آرمان فلسطین را تقلیل داده و آن را در درگیری با ایران ادغام می‌کند، در حالی که از سوی دیگر منطقه را در درگیری‌های دائمی با ابعاد فرقه‌ای فرو می‌برد که مهار آن دشوار است و تنها به منافع اسرائیل خدمت می‌کند. این نظریه فرض می‌کند که یک رأس وجود دارد که ایالات متحده، با همکاری اسرائیل، باید منابع خود را برای مقابله و از بین بردن آن قبل از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دهد. در همین حال، قرار است از منابع منطقه برای قطع نفوذ نیروهای نیابتی آن استفاده شود و بدین ترتیب رویارویی با ایران به جای نبردی برای استثمار منطقه و غارت منابع آن به نفع اسرائیل و ایالات متحده، به نبردی تمدن علیه بربریت و ارتجاع تبدیل شود که در خدمت ثبات منطقه و جهان خواهد بود. پیوند دادن این نظریه «نیروهای نیابتی» به مقاومت فلسطین دلیل اصلی شکست آن و نتیجه معکوس آن برای مبتکران آن بود.

دلایل شکست ترامپ در جنگ با ایران تاکنون از نگاه محمد الهندی

معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی دلایل زیر را از جمله علل «ارزیابی نادرست» ترامپ مقابل ایران دانست:

۱- زمان‌بندی نامناسب. نفوذ آمریکا مطلق نیست، بویژه در منطقه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از انرژی جهان را تولید و منتقل می‌کند، و در زمانی که درگیری‌های بین‌المللی با حرکت جهان به سمت چندقطبی شدن تشدید می‌شود.

۲- دولت تسلیم ارزیابی‌های اسرائیل شد که ملاحظات حرفه‌ای، سیاسی و شخصی را در هم ‌آمیخت تا دولت ایالات متحده را به فرصتی بی‌بدیل برای سرنگونی نظام ایران و پایان دادن به درگیری با یک ضربه قاطع، آنطور که ترامپ و صهیونیست‌های انجیلی در دولتش آرزو داشتند، متقاعد کند.

۳- عدم درک ماهیت مردم ایران، تاریخ، باورها و فرهنگ آنها، همراه با تعمیم سیاست برخورد و مطیع کردن سایر ملت‌ها از طریق نیروی بیش از حد پس از سرمستی از موفقیت سریع در ونزوئلا، و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص مردمان مختلف، ترامپ را جسور کرد تا رهبر ایران را هدف قرار دهد، همانطور که با مادورو انجام داد، بدون درک اهمیت مذهبی [شهید] آیت‌الله [العظمی] علی خامنه‌ای، که توسط ایرانیانی که هنوز اربعین امام حسین (ع) را تقریباً ۱۴۰۰ سال بعد گرامی می‌دارند، رهبر معظم و نماینده امام محسوب می‌شود.

خفقان اقتصادی ترامپ، محکوم به شکست و گواه آگاهی و وحدت مردم ایران است

محمد الهندی در ادامه بیان اینکه، ترامپ بعد از شکست نظامی و ناکامی در تکیه بر مخالفان داخلی و خارجی [ایران]، به «شدیدترین تحریمهای اقتصادی متوسل شد تا ایران را خفه و ناآرامی داخلی را تحریک کند» به نکته بسیار مهمی اشاره کرد و نوشت:

«به رغم تلفات سنگین، همانطور که تجاوز نظامی، به عنوان معیاری برای سنجش مقاومت و انسجام نظام [ایران]... عمل کرد، [سیاست ترامپ در] خفقان اقتصادی نیز به عنوان معیاری برای سنجش آگاهی، وحدت و تعهد مردم ایران به استقلال و انقلاب خود، به‌رغم سختی‌های شدید- عمل خواهد کرد. آمریکا در طول سال‌ها تحریم، نتوانسته است ایران را از طریق هزاران تحریم اقتصادی مطیع خود کند و هرگونه تلاش جدید برای خفه کردن اقتصاد کشور و محدود کردن تجارت بین‌المللی آن... شکست خواهد خورد، مشروط بر اینکه مردم ثابت قدم بمانند و آماده تحمل فداکاری‌های بیشتر باشند. این تلاش، یادآور طرح مارشال [علیه اروپا] ست، که کمک به کشورهای جنگ‌زده را منوط به نظارت ایالات متحده بر تجارت خارجی و نقل و انتقالات مالی آنها می‌کرد و محکوم به شکست است».

چرا باید مدل ترامپ در جهان شکست بخورد؟

الهندی در بخشی دیگر از این یادداشت نوشت، اگر به ترامپ اجازه داده شود که به قانون جنگل بازگردد، کشورهای سراسر جهان و منطقه رنج خواهند برد، تسلیم خواهند شد یا از هم می‌پاشند. جاه‌طلبی‌های اعلام شده ترامپ محدود به ایران و خلیج فارس نیست، بلکه به کانادا، گرینلند، پاناما، کوبا و دیگران نیز گسترش می‌یابد. پیروزی این مدل، که توسط اتحاد نتانیاهو-ترامپ نمایندگی می‌شود، نشان‌دهنده شکست بشریت است و الگوهای انسانی قاتلان، قصابان، غارتگران، فرصت‌طلبان و فضولات انسانی عاری از هرگونه انسانیت را بازتولید می‌کند.

کسانی هم هنوز خونخواه امام حسین علیه السلام هستند

الهندی نوشت، اگر انجیل ترامپ خواستار انتقام چهل و هفت سال سرپیچی و عدم پایبندی است، در طرف دیگر کسانی هستند که هنوز به دنبال انتقام سر حسین –علیه السلام- در کربلا هستند.

جنگ هشت ساله و سالها تحریم، اساس قدرت ایران شدند

معاون دبیر کل جهاد اسلامی ادامه داد: ایران نزدیک به نیم قرن تحریم، توطئه و جنگ را برای حفظ استقلال و حاکمیت خود تحمل کرده است. هر تجاوز خارجی به تشدید تنش‌های داخلی منجر شده است:

- هشت سال جنگ وحشیانه با عراق، پایه‌های جمهوری اسلامی را بنا نهاد و شاهد تأسیس سپاه پاسداران و بسیج بود.

- تحریم‌های گسترده و رو به گسترش، زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد مستقل و تولید محلی مبتنی بر خوداتکایی فراهم کرده است.

حمله آمریکا و اسرائیل، دعوت ایران به داشتن سلاح اتمی است

تجاوز مستقیم امروز آمریکا و اسرائیل با هدف کنترل تنگه هرمز و تکمیل تقویت تسلیحات در همه اشکال آن صورت می‌گیرد. این به مثابه دعوتی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است که می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در برابر هرگونه تجاوز در این دوران قانون جنگل که توسط ترامپ و نتانیاهو اعمال می‌شود، عمل کند. آمریکا و اسرائیل با نمایش فناوری نظامی مخرب خود در دوره‌های تجاوز، در دستیابی به هدف اصلی خود که سرنگونی نظام ایران است، شکست خورده‌اند. آنها از جدیدترین ابزارهای تخریب، از جمله هواپیما، بمب و موشک، استفاده کرده‌اند. اگر این شکست تأیید شود، به عنوان یک داستان عبرت‌آموز برای سایر کشورهایی که هدف آمریکا قرار گرفته‌اند، خواهد بود. هر کشوری که خودکفا نباشد و برای دفاع از استقلال خود آماده نباشد، به بازار جهانی وابسته خواهد شد... این امر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و در تسخیر و تلاش برای کنترل افغانستان، عراق، ونزوئلا و سایر کشورها نیز به کار گرفته شده است.

جریان سرمایه‌داری مقابل ایران متزلزل شده است

الهندی با بیان اینکه «در جهان عرب، سیاست آمریکا و اسرائیل همچنان ثابت و هدف آن تضعیف یا فروپاشی همه دولت‌ها، تحویل آنها به باندهای حاکم و مافیاهای فاسد، و همزمان ریشه‌کن کردن هرگونه نشانه‌ای از پیشرفت و استقلال از ذهن و روح است» نوشت، «سیاست وحشیانه سرمایه‌داری، مبتنی بر جنگ‌افروزی و حذف دیگران، که به دنبال تسلط بر ملت‌ها، کنترل منابع آنها و ایجاد بدترین بی‌عدالتی‌ها در جهان - در افغانستان، عراق، فلسطین و جاهای دیگر - است، بار دیگر مقابل ایران متزلزل شده است. مخالفت قاطع ایران با سیاست‌های مخرب آمریکا و اسرائیل و عزم راسخ آن برای حفظ هویت مستقل در مواجهه با جهانی شدن و فرسایش ارزش‌های انسانی، ریشه عمیقی در تاریخ و فرهنگ مردم مسلمان دارد. هر دور جدیدی از تجاوز که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انتظار می‌رود، معادله درگیری را به طور اساسی تغییر نخواهد داد، همانطور که دورهای قبلی تغییر نکرده‌اند».

شکست جنگ علیه ایران، آغاز رهایی غرب، مرگ صهیونیسم و زوال امپراتوری آمریکاست

معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در پایان، با تأکید بر اینکه «ایدئولوژی صهیونیستی، که در نژادپرستی و برتری نژادی غرق شده است و همه جنایات و نسل‌کشی را توجیه می‌کند و بر سیاست کاخ سفید تسلط دارد، در صورت موفقیت، بزرگترین خطر را برای بشریت ایجاد می‌کند» نوشت: با این ایدئولوژی در میدان‌های نبرد و دردانشگاه‌ها در قلب آمریکا و اروپا مقابله می‌شود. بهانه یهودستیزی که برای منحرف کردن همه انتقادات از صهیونیسم و سیاست‌های آمریکا و اسرائیل استفاده می‌شد، آشکارا رسوا شده و این معنای عمیقی است که در پشت اعتراضات گسترده در شهرها و دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی علیه سیاست آمریکا و علیه نسل‌کشی وجود دارد. شکست طرح براندازی نظام در ایران، علاوه بر شکست اسرائیل در پیروزی در هر عرصه‌ای از درگیری، همراه با آغاز رهایی جوامع غربی از فشارهای لابی صهیونیستی و ماشین فریب و شستشوی مغزی، نویدبخش مرگ صهیونیسم و زوال امپراتوری آمریکا است.