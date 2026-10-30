امام جمعه بردسکن: دشمن به دنبال تضعیف روحیه مقاومت و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن، اظهار کرد: پیمان‌شکنان و جریان‌های وابسته به دشمن، اوج خباثت خود را در حوادث و اغتشاشات سال ۹۸ نشان دادند و باید با بصیرت، جریان‌های مختلف و جبهه‌های مقابله با نظام را به‌درستی شناسایی کرد.

امام جمعه بردسکن افزود: در شرایطی که جبهه حق در میدان مقابله با دشمن قرار دارد، برخی با طرح موضوع مذاکره و سازش، به دنبال تضعیف روحیه مقاومت هستند، از این رو باید مراقب جریان‌هایی بود که در لحظات حساس، پرچم مذاکره با دشمن را بلند می‌کنند.

وی با گرامیداشت هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) درباره این نوجوان ۱۳ ساله فرمودند: «رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که با قلب کوچک خود با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد و خود شربت شهادت نوشید.»

امینی با تأکید بر اهمیت توجه به نسل نوجوان و دانش‌آموز تصریح کرد: باید قدر دانش‌آموزان و نوجوانان را بدانیم و با حمایت، هدایت و فراهم کردن زمینه رشد آنان، کمک کنیم تا به اهداف والای خود دست پیدا کنند.

امام جمعه بردسکن همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: همراهی آمریکا با رژیم پهلوی و اقدامات مداخله‌جویانه این کشور، نشان‌دهنده ماهیت استکباری آن است.