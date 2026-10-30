به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدامین عبدالهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: شهید فهمیده نماد شجاعت و بصیرت و الگویی ماندگار برای جوانان و نوجوانان است.

امام جمعه موقت دلگان با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) درباره این شهید نوجوان افزود: دانش‌آموزان امروز باید با تلاش در عرصه علم، دانش، فناوری و پژوهش، راه شهدا را در مسیر استقلال و اعتلای کشور ادامه دهند.

مقاومت در برابر استکبار با تقویت توان داخلی

وی با گرامیداشت روز پدافند غیرعامل، این حوزه را مجموعه اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدهای نظامی و غیرنظامی دانست.

عبدالهی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، بر ضرورت ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌طلب تأکید کرد و گفت: مستکبران با تهدید، تحقیر و تحریم ملت‌ها به دنبال تضعیف استقلال آنان هستند، اما ملت‌های مستقل با مقاومت و اتکا به ظرفیت‌های خود می‌توانند در برابر این زیاده‌خواهی‌ها بایستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور، منابع انرژی و موقعیت راهبردی تنگه هرمز، بر اهمیت تقویت توان ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

امام جمعه موقت دلگان در بخش دیگری از سخنان خود، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی قزاقستان را تبریک گفت و از مجموعه آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس و عوامل آموزشی دبیرستان پروین اعتصامی و مدرسه فرهنگ به دلیل کسب رتبه‌های برتر کنکور سراسری در شهرستان قدردانی کرد.

وی در پایان با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری به جوانان و دانشجویان، بر ضرورت مجهز شدن نسل جوان به علم، ایمان، تهذیب نفس و معارف دینی تأکید کرد و کار، ابتکار و تلاش مضاعف را زمینه‌ساز تقویت اقتدار ایران دانست.