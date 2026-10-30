به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه عصر، ایمان و عمل صالح را از عوامل رهایی انسان از زیان و خسران دانست و اظهار کرد: خداوند در این سوره ابتدا انسان را متوجه گذر عمر و قرار گرفتن در معرض زیان می‌کند و سپس راه نجات را در ایمان، عمل صالح و سفارش به حق و صبر نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ایمان به خداوند باید با بیزاری از طاغوت همراه باشد، افزود: ایمان به خدا به‌تنهایی و بدون ایستادگی در برابر جریان‌های طاغوتی، انسان را به رستگاری کامل نمی‌رساند. همان‌گونه که پرنده برای پرواز به دو بال نیاز دارد، ایمان نیز در کنار کفر به طاغوت معنا و اثرگذاری کامل پیدا می‌کند.

امام جمعه گیلانغرب با استناد به آیه ۲۵۶ سوره بقره و عبارت «فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَیُؤمِن بِاللّه» تصریح کرد: انسان برای قرار گرفتن در مسیر ولایت الهی باید از سلطه طاغوت خارج شود. هر جریان و قدرتی که در برابر ولایت خداوند قرار بگیرد، در شمار طاغوت قرار دارد؛ از فرعون و نمرود در دوران گذشته تا قدرت‌های سلطه‌گر امروز از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی.

حجت‌الاسلام ساداتی خودبرتربینی را یکی از ویژگی‌های اصلی مستکبران عنوان کرد و گفت: طاغوت‌ها خود را برتر از دیگر ملت‌ها می‌دانند و برای دیگران حق استقلال و انتخاب قائل نیستند. این روحیه را می‌توان در رفتار رژیم آمریکا و صهیونیست‌ها مشاهده کرد؛ جایی که جان انسان‌های بی‌دفاع، از جمله کودکان فلسطینی، برای آنان ارزشی ندارد و با نگاهی تبعیض‌آمیز، خود را صاحب حق سلطه بر دیگران می‌دانند.

وی ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام اجتماعی را از دیگر روش‌های قدرت‌های استکباری برشمرد و افزود: مستکبران با دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی در جوامع اسلامی تلاش می‌کنند ملت‌ها را از یکدیگر جدا کنند. تجربه کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که تفرقه می‌تواند زمینه دور شدن ملت‌ها از یکدیگر و تضعیف توان مقابله با رژیم صهیونیستی را فراهم کند.

امام جمعه گیلانغرب تحریف واقعیت‌ها و عملیات روانی را از دیگر ابزارهای جریان‌های سلطه‌گر دانست و با اشاره به مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی درباره تحولات اخیر گفت: یکی از شیوه‌های مستکبران، وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها و ارائه روایت‌های ساختگی برای فریب افکار عمومی است.

حجت‌الاسلام ساداتی با مقایسه عملکرد رسانه‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی با سحر ساحران فرعون در برابر حضرت موسی (ع)، اظهار کرد: همان‌گونه که ساحران با نمایش‌های فریبنده تلاش می‌کردند حقیقت را از نگاه مردم پنهان کنند، برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز با فضاسازی و انتشار روایت‌های جهت‌دار به دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی هستند.

وی تأکید کرد: ایمانی که انسان را از خسران نجات می‌دهد، تنها در انجام برخی عبادات فردی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با شناخت طاغوت، نپذیرفتن سلطه آن و ایستادگی در برابر جریان‌های مخالف ولایت الهی همراه باشد.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان، ساختن آینده کشور را مسئولیتی مشترک و امانتی بزرگ دانست و گفت: ریشه این مسئولیت در مکتب اسلام ناب محمدی (ص) و میراث امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب قرار دارد.

وی افزود: جوانان و نخبگان برای ایفای نقش در پیشرفت کشور باید خود را به علم، ایمان، تهذیب نفس و شناخت عمیق معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) مجهز کنند و با تلاش و ابتکار بیشتر، بر توان و اقتدار ایران بیفزایند.

به گفته ساداتی، حرکت جمعی برای پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های تمدن اسلامی، زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های مهدوی خواهد بود.

حجت‌الاسلام ساداتی با گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی و یاد شهید محمدحسین فهمیده، نسل جوان را از ظرفیت‌های مهم پیشرفت و دفاع از آرمان‌های انقلاب دانست و اظهار کرد: نوجوانان و جوانان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از جمله دوران دفاع مقدس، در صف نخست حضور و مسئولیت‌پذیری قرار داشته‌اند و باید از این روحیه الگو گرفت.

وی با اشاره به سالروز انقراض سلسله قاجار و آغاز سلطنت رضاخان، بر ضرورت بازخوانی تاریخ معاصر ایران تأکید کرد و گفت: باید واقعیت‌های دوران پهلوی، وابستگی حکومت به قدرت‌های خارجی و پیامدهای حضور بیگانگان برای مردم تبیین شود.

وی همچنین به پیامدهای اشغال ایران در جریان جنگ جهانی اول و قحطی ناشی از حضور نیروهای خارجی اشاره کرد و خواستار مطالعه و بازگویی دقیق این بخش از تاریخ شد.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، و همچنین ۱۳ آبان، سالروز تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، روز دانش‌آموز و سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، این مناسبت‌ها را فرصتی برای تبیین ماهیت استکبار و بررسی دلایل تقابل آمریکا با ملت ایران دانست.

حجت‌الاسلام ساداتی با طرح این پرسش که چرا آمریکا از ابتدای نهضت اسلامی تاکنون با ایران دشمنی کرده است، گفت: این تقابل به پیروزی انقلاب محدود نمی‌شود، بلکه ریشه آن به دوران پیش از انقلاب و مخالفت ملت ایران با سلطه و دخالت بیگانگان بازمی‌گردد.

به گفته وی، مردم ایران زمانی در برابر حکومت پهلوی ایستادند که استقلال کشور و تصمیم‌گیری‌های داخلی تحت تأثیر اراده قدرت‌های خارجی قرار داشت.

وی منابع طبیعی و انرژی، موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران، توان علمی و هسته‌ای، قدرت دفاعی، انسجام ملی و نفوذ منطقه‌ای را از مؤلفه‌های اقتدار کشور برشمرد و افزود: موقعیت ایران در اتصال مناطق مختلف جهان و برخورداری از منابع نفت و گاز، به‌ویژه جایگاه راهبردی تنگه هرمز، از عواملی است که اهمیت این کشور را در معادلات جهانی افزایش داده است.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دولت‌های مختلف، اظهار کرد: موضوع غنی‌سازی و برخورداری از دانش بومی هسته‌ای همواره یکی از محورهای اختلاف ایران با قدرت‌های غربی بوده است. وی همچنین توان موشکی و پهپادی کشور را از دیگر مؤلفه‌های قدرت دفاعی دانست و گفت: تحولات و درگیری‌های اخیر نشان داده است که توان نظامی ایران در محاسبات طرف مقابل تأثیرگذار است.

حجت‌الاسلام ساداتی انسجام و همراهی مردم را از دیگر پایه‌های قدرت ایران عنوان کرد و افزود: حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف و ایستادگی آنان در برابر فشارها و تحریم‌ها، از ظرفیت‌هایی است که دشمنان در محاسبات خود با آن مواجه هستند. وی همچنین با اشاره به جایگاه منطقه‌ای ایران و حمایت از جریان مقاومت در یمن، فلسطین و لبنان، این مؤلفه را از عوامل نگرانی آمریکا دانست.

وی باور به مهدویت را از دیگر سرچشمه‌های قدرت معنوی و امید اجتماعی در ایران برشمرد و گفت: اعتقاد به ظهور منجی و برپایی عدالت جهانی، روحیه مقاومت در برابر ظلم و سلطه را تقویت می‌کند و همین باور می‌تواند در شکل‌گیری نگاه ملت‌های دیگر به تجربه ایستادگی ایران اثرگذار باشد.

امام جمعه گیلانغرب در بخش پایانی خطبه‌ها با حمایت از تذکر آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات، این اقدام را مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست و تصریح کرد: وظیفه نمایندگان قانون‌گذاری و نظارت است و ورود آنان به روند عزل و نصب مدیران اجرایی، به‌ویژه از مسیر اعمال فشار، می‌تواند به کارآمدی دستگاه‌های اداری آسیب بزند.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر اینکه موضوع مطرح‌شده به اشخاص خاص محدود نیست، افزود: هر مسئولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و نمایندگان نیز نباید از جایگاه نظارتی مجلس برای تحمیل افراد در ساختار اجرایی استفاده کنند.

وی از نمایندگانی که در این زمینه دخالت نمی‌کنند قدردانی کرد و خواستار پایبندی همه مسئولان به حدود قانونی مسئولیت‌های خود شد.

وی در ادامه دو مسیر را برای جلوگیری از تداوم این رویه مورد توجه قرار داد و گفت: مردم می‌توانند در انتخابات با انتخاب آگاهانه، به افرادی که در انتصابات دخالت می‌کنند رأی ندهند. همچنین نهادهای نظارتی باید در بررسی صلاحیت افراد، رفتار و عملکرد آنان در قبال قانون و وظایف نمایندگی را مدنظر قرار دهند.

امام جمعه گیلانغرب در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت قانون، تفکیک مسئولیت‌ها و پرهیز از دخالت در امور یکدیگر، زمینه شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر و تحقق دولت اسلامی فراهم شود.