به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت تقویت توان علمی و فناوری کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های اخیر خود به ورزشکاران، نخبگان و دانشجویان، بر ضرورت تجهیز جوانان به علم، ایمان، تهذیب نفس و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) تأکید کردند.

وی با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی به‌ویژه جوانان نخبه و افتخارآفرین هستند، افزود: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری شکل می‌گیرد و دشمنان با هدف تضعیف قدرت کشور، نخبگان علمی را هدف قرار می‌دهند؛ ازاین‌رو حرکت علمی کشور نباید متوقف شود و کشف عرصه‌های ناشناخته و تولید علوم نوپدید باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دانش‌آموزان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور دانست و بر نقش آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی در ارتقای فکری و تربیتی نسل جوان تأکید کرد.

وابستگی به بیگانگان امنیت منطقه را تأمین نمی‌کند

صفایی بوشهری با اشاره به تحولات منطقه و همکاری برخی کشورهای عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: امنیت کشورهای اسلامی باید به دست خود این کشورها تأمین شود و وابستگی به قدرت‌های بیگانه نه‌تنها امنیت‌آفرین نیست، بلکه زمینه‌ساز ناامنی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه تصریح کرد: حضور مردم در میدان، دو پیام روشن دارد؛ در داخل نشان‌دهنده پایبندی ملت به انقلاب و رهبری است و برای دشمنان نیز این پیام را دارد که فشارهای اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند مردم را از صحنه خارج کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات معیشتی مردم گفت: مسئولان با وجود تلاش‌هایی که برای حل مشکلات انجام می‌دهند، باید مدیریت وضعیت معیشتی مردم را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی راهکار عملی این موضوع را ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا توسط بسیجیان و شهرداری‌ها عنوان کرد و افزود: همچنین باید از ظرفیت مؤسسات خیریه برای حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد استفاده شود.

امام جمعه بوشهر خواستار برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی شد و تأکید کرد: باید با صیانت از حقوق مردم، زمینه مقابله با فساد اقتصادی و تضییع حقوق عمومی فراهم شود.

تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن نیازمند هوشیاری است

صفایی بوشهری با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی جامعه، تهاجم فرهنگی و ترویج برهنگی را از موضوعات مورد توجه دشمن دانست و خواستار عملیاتی شدن تدابیر مسئولان برای صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شد.

وی در تشریح ابعاد تهاجم دشمن نیز گفت: دشمنان از دو مسیر تهاجم سخت و نرم به دنبال ضربه زدن به جامعه اسلامی هستند. تهاجم سخت شامل حملات نظامی و اقدامات تروریستی است و تهاجم نرم در قالب فشارهای اقتصادی، ایجاد اختلافات سیاسی، تضعیف ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، مقابله با پیشرفت علمی و مهندسی افکار عمومی از طریق رسانه‌ها دنبال می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت مقابله با این تهدیدات بر اساس راهبرد قرآنی صبر و تقوا اظهار کرد: در عرصه اقتصادی باید دولت برای کاهش فشارها تلاش کند و مردم نیز با روحیه مواسات همراهی داشته باشند. در عرصه سیاسی، حفظ انسجام و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی اهمیت اساسی دارد و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید با هوشیاری در برابر ناهنجاری‌ها ایستادگی کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن خاطرنشان کرد: هر ایرانی باید یک رسانه برای دفاع از حقیقت، تقویت انسجام ملی و مقابله با توطئه‌های رسانه‌ای دشمن باشد و با استقامت و بصیرت، در مسیر اعتلای کشور حرکت کند.