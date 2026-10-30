وصالی: خدمتگزاران مردم باید در صف اول ایستادگی در برابر ظلم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی وصالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر خاکعلی، با اشاره به دهم آبان، سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب جمهوری اسلامی، اظهار کرد: این عالم مجاهد که به «خمینی آذربایجان» شهرت داشت، تمام وجود خود را وقف انقلاب و خدمت به مردم کرد.

وی با اشاره به ترور قاضی طباطبایی به دست گروه فرقان در سال ۱۳۵۸، پس از اقامه نماز عید قربان، افزود: خدمتگزاران مردم در سنگر نماز جمعه باید از سیره این شهید درس بگیرند و ایستادگی در برابر ظلم، وفاداری به آرمان‌ها و حضور در کنار مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

امام‌جمعه موقت خاکعلی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، گفت: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی، چهره واقعی آمریکا را در برابر جهانیان آشکار کردند.

وصالی با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران، اظهار کرد: امروز نیز این دشمنی در قالب جنایت و تحریم ادامه دارد و وظیفه ما در شهر خاکعلی و بخش بشاریات، انتقال روحیه استکبارستیزی به نسل جوان است.

وی خاطرنشان کرد: باید با وحدت، بصیرت و اعتماد به توان داخلی، در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم آرمان‌های انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شود.