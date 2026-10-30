به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، روز بسیج دانش‌آموزی و سیزدهم آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: این روز یادآور حماسه‌ای بزرگ و ماندگار از دانش‌آموزان و دانشجویان با بصیرت و شجاع در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز آمریکا محور ظلم و شرارت در سراسر جهان است. آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز از هر توطئه و دشمنی علیه ملت ایران اسلامی فروگذاری نکرده است.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: اگر می‌بینید آمریکا تاکنون نتوانسته به اهداف شوم خود برسد نه اینکه نخواسته بلکه نتوانسته و مطمئن باشید باز هم در مقابل اقتدار و صلابت ملت ایران اسلامی زانو خواهد زد.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های جوانان بیان کرد: معظم‌له فرمودند با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قلّه‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی ـ ایرانی هر چه بهتر و سریع‌تر محقّق شود.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با گلایه از وضعیت خدمات شهری در بندر امام خمینی، عنوان کرد: عدم رسیدگی‌ به‌ موقع به وضعیت جمع‌آوری زباله‌ها موجب نارضایتی شهروندان شده و انتظار می‌رود شهرداری برای رفع این مشکل اقدام فوری انجام دهد.

وی متذکر شد: شهروندان از شهردار انتظار دارند بدون فوت وقت و با کار جهادی پروژه‌های عمرانی در جهت بهبود اوضاع شهری را آغاز کند.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: تا به امروز عملکرد این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری مورد رضایت مردم بندر امام خمینی قرار نگرفته و نتوانسته‌اند انتظارات به حق مردم را محقق کنند.

وی گفت: از اعضای شورا و شهردار انتظار داریم از فرصت باقیمانده از دوران مسئولیت خود نهایت استفاده را در جهت خدمت به مردم ولایتمدار بندر امام خمینی(ره) ببرند و ان شاءالله با همدلی و اجرای پروژه‌های عمرانی رضایتمندی مردم انقلابی این شهر را فراهم سازند.