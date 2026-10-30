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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

وضعیت خدمات شهری در شهر بندر امام رضایت‌بخش نیست

وضعیت خدمات شهری در شهر بندر امام رضایت‌بخش نیست

اهواز- امام جمعه بندر امام خمینی گفت: عدم رسیدگی‌ به‌ موقع به وضعیت جمع‌آوری زباله‌ها موجب نارضایتی از خدمات شهری شده و انتظار می‌رود شهرداری برای رفع این مشکل اقدام فوری انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، روز بسیج دانش‌آموزی و سیزدهم آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: این روز یادآور حماسه‌ای بزرگ و ماندگار از دانش‌آموزان و دانشجویان با بصیرت و شجاع در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز آمریکا محور ظلم و شرارت در سراسر جهان است. آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز از هر توطئه و دشمنی علیه ملت ایران اسلامی فروگذاری نکرده است.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: اگر می‌بینید آمریکا تاکنون نتوانسته به اهداف شوم خود برسد نه اینکه نخواسته بلکه نتوانسته و مطمئن باشید باز هم در مقابل اقتدار و صلابت ملت ایران اسلامی زانو خواهد زد.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های جوانان بیان کرد: معظم‌له فرمودند با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قلّه‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی ـ ایرانی هر چه بهتر و سریع‌تر محقّق شود.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با گلایه از وضعیت خدمات شهری در بندر امام خمینی، عنوان کرد: عدم رسیدگی‌ به‌ موقع به وضعیت جمع‌آوری زباله‌ها موجب نارضایتی شهروندان شده و انتظار می‌رود شهرداری برای رفع این مشکل اقدام فوری انجام دهد.

وی متذکر شد: شهروندان از شهردار انتظار دارند بدون فوت وقت و با کار جهادی پروژه‌های عمرانی در جهت بهبود اوضاع شهری را آغاز کند.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: تا به امروز عملکرد این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری مورد رضایت مردم بندر امام خمینی قرار نگرفته و نتوانسته‌اند انتظارات به حق مردم را محقق کنند.

وی گفت: از اعضای شورا و شهردار انتظار داریم از فرصت باقیمانده از دوران مسئولیت خود نهایت استفاده را در جهت خدمت به مردم ولایتمدار بندر امام خمینی(ره) ببرند و ان شاءالله با همدلی و اجرای پروژه‌های عمرانی رضایتمندی مردم انقلابی این شهر را فراهم سازند.

کد مطلب 6994368

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