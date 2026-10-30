امام جمعه اسلام آبادغرب:انتصابات باید بر پایه شایستگی و توان خدمت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی در روابط فردی و اجتماعی، عدالت را از مهم‌ترین معیارهای رفتار با دیگران دانست و اظهار کرد: عدالت تنها به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود نیست، بلکه در مناسبات اجتماعی و سیاسی نیز باید حرمت و آبروی افراد حفظ شود و هیچ‌کس بدون دلیل و مستند مورد اتهام یا تخریب قرار نگیرد.

وی با اشاره به ماجرای افک در صدر اسلام و آیات ۱۱ تا ۲۰ سوره مبارکه نور افزود: قرآن کریم در این ماجرا مؤمنان را به دلیل بازنشر شایعه‌ای بی‌اساس درباره یکی از همسران پیامبر اکرم (ص) مورد سرزنش قرار می‌دهد و یادآور می‌شود که آنان باید هنگام شنیدن چنین خبری، آن را بهتان آشکار بدانند و از انتشار آن خودداری کنند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با بیان اینکه گاهی بازنشر یک دروغ می‌تواند پیامدهایی سنگین‌تر از بیان اولیه آن داشته باشد، تصریح کرد: ممکن است فردی با انگیزه‌های شخصی، رنجش‌های فردی یا اختلافات سیاسی، به دنبال تخریب یک مسئول یا چهره اجتماعی باشد و عده‌ای نیز ناخواسته با انتشار مطالب تأییدنشده، به تحقق این هدف کمک کنند.

حجت‌الاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای، به‌ویژه در میان جوانان، گفت: هر مطلبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود نباید بدون بررسی پذیرفته یا بازنشر شود. افراد باید قدرت تحلیل اخبار را در خود تقویت کنند تا به ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی و سیاسی دیگران تبدیل نشوند.

وی با اشاره به تفاوت میان نقد سازنده و تخریب شخصیت اظهار کرد: جامعه سالم به نقد و مطالبه‌گری نیاز دارد و هیچ‌کس جز حضرات معصومین (ع) نباید خود را فراتر از پرسش و پاسخ بداند؛ اما نقد باید بر پایه دلیل، سند و اطلاعات معتبر باشد، نه بر اساس پیش‌داوری، هیجان یا روابط شخصی.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب مراجعه مستقیم به مسئولان را یکی از راه‌های بررسی ادعاها دانست و افزود: اگر درباره عملکرد یک مسئول یا تصمیم اداری پرسشی وجود دارد، می‌توان با مراجعه به دفتر کار او، موضوع را مطرح کرد و توضیح خواست. شفافیت‌خواهی حق مردم است، اما اگر پس از بررسی و دریافت پاسخ، همچنان ابهام یا تخلفی وجود داشت، اعتراض مستند و قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

حجت‌الاسلام زارعی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است مسئولان به دلیل رعایت حرمت اشخاص، از رسانه‌ای کردن برخی مسائل خودداری کنند، اما این ملاحظه نباید مانع پیگیری حقیقت شود. کسانی که به دنبال روشن شدن واقعیت هستند، می‌توانند از مسیرهای مستقیم و قانونی موضوع را دنبال کنند؛ در مقابل، تبدیل اختلافات شخصی و ناکامی در رسیدن به خواسته‌ها به فضاسازی رسانه‌ای، مطالبه‌گری واقعی محسوب نمی‌شود.

وی با استناد به آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنوا» بر ضرورت تحقیق پیش از انتشار اخبار تأکید کرد و گفت: منتقد باید روشن کند ادعای مطرح‌شده بر چه اساسی است، چه حقی تضییع شده و برای جبران آن چه راهکاری وجود دارد. در نقد سازنده، ارائه مدارک و مستندات اهمیت دارد، اما توهین، فحاشی و تحقیر اشخاص نه مشکلی را حل می‌کند و نه به اصلاح امور می‌انجامد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، از مردم به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان خواست در راهپیمایی این روز حضور گسترده داشته باشند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به دلایل تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، ثروت‌های طبیعی و موقعیت راهبردی کشور را از عوامل مهم این تقابل دانست و اظهار کرد: ایران علاوه بر برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، در موقعیتی قرار گرفته که از نظر ارتباطی و اقتصادی، غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و مناطق پیرامونی را به یکدیگر متصل می‌کند و به همین دلیل از جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به روابط آمریکا با حکومت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افزود: در آن دوران، حکومت شاه به‌عنوان حافظ منافع آمریکا در منطقه عمل می‌کرد و استقلال کشور تحت تأثیر اراده قدرت‌های خارجی قرار داشت؛ اما ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی به این وابستگی پایان داد و به همین دلیل آمریکا همچنان در پی بازگرداندن سلطه گذشته خود است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب برخورداری از دانش هسته‌ای و توان دفاعی را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ایران برشمرد و گفت: پیشرفت در حوزه غنی‌سازی هسته‌ای، توان موشکی و ظرفیت‌های نظامی و دفاعی، از جمله عواملی است که در محاسبات قدرت‌های متخاصم اهمیت دارد. وی همچنین وحدت و انسجام ملی را پشتوانه‌ای مهم برای کشور دانست و با اشاره به حضور مردم در جریان جنگ ۴۰ روزه، آن را نمونه‌ای از همبستگی ملی در برابر تهدید خارجی توصیف کرد.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به جایگاه منطقه‌ای ایران و حمایت از جریان مقاومت در کشورهای منطقه، این ظرفیت را از دیگر عوامل نگرانی آمریکا دانست و افزود: قدرت معنوی و اعتقادی ملت ایران، به‌ویژه باور به مهدویت و امید به تحقق عدالت جهانی، در تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه نقش دارد.

وی در ادامه خطبه‌ها به موضوع انتصابات در استان کرمانشاه پرداخت و با حمایت از تذکر آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان، درباره ضرورت پرهیز نمایندگان مجلس از دخالت در عزل و نصب مدیران، اظهار کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی امانت مردم است و باید به افراد شایسته و توانمند سپرده شود. معیار انتخاب و ارزیابی مدیران نیز باید میزان خدمت به مردم، پاکدستی، تخصص و تحقق اهداف عمومی باشد، نه روابط و بده‌بستان‌های سیاسی.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلیٰ أَهلِها» تصریح کرد: انتصاب مدیران باید بر اساس شایستگی و توانایی آنان در انجام مسئولیت صورت گیرد. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر، بر انتخاب کارگزاران بر پایه آزمودگی و صلاحیت تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام زارعی با بیان اینکه تذکر نماینده ولی‌فقیه در استان با هدف صیانت از منافع عمومی و پیشرفت کرمانشاه مطرح شده است، گفت: چنین مطالبه‌ای باید با احترام شنیده شود و مسئولان، به‌ویژه استاندار و نمایندگان مجلس، می‌توانستند پیش از هر اقدام دیگری، موضوع را دوباره بررسی و درباره آن رایزنی کنند.

وی تأکید کرد: آنچه در پیشگاه خداوند باقی می‌ماند، پیروزی افراد در انتصاب این یا آن مدیر نیست، بلکه رضایت الهی و ادای امانت مردم است. تصمیم‌گیری در نظام اداری باید مستند، شفاف و مبتنی بر ضوابط باشد و توجه به توصیه‌های دلسوزانه و کارشناسی می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه مدیریتی استان را تقویت کند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به مسئولیت نظارتی نمایندگان مجلس افزود: اثرگذاری نمایندگی به تعداد مدیرانی که تغییر می‌کنند نیست، بلکه به میزان گره‌هایی بستگی دارد که نماینده می‌تواند از زندگی مردم باز کند. نمایندگان باید از ظرفیت نظارتی خود برای تقویت قانون‌مداری، شفافیت و پاسخگویی مسئولان استفاده کنند، نه اینکه در روند انتصاب مدیران اجرایی مداخله کنند.

حجت‌الاسلام زارعی با هشدار نسبت به پیامدهای دخالت‌های بی‌ضابطه در عزل و نصب‌ها خاطرنشان کرد: هیچ مسئولی یا شخصیت سیاسی نباید خود را فراتر از نظارت و قانون بداند. چنین رفتارهایی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی منجر شود؛ از این رو رعایت حدود مسئولیت‌ها و پرهیز از ورود به حوزه اختیارات دیگران ضرورتی جدی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، این حوزه را به معنای مقاوم‌سازی جامعه در برابر تهدیدها پیش از وقوع بحران دانست و گفت: آمادگی برای شرایط اضطراری باید در همه بخش‌ها از جمله مدارس، ادارات، مراکز درمانی و زیرساخت‌های خدماتی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی افزود: پراکنده‌سازی امکانات و نیروها، تأمین و توزیع سوخت و آب، ذخیره و توزیع دارو و تجهیزات درمانی و آمادگی برای مقابله با حملات سایبری باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد تا جامعه در برابر تهدیدهای احتمالی از آمادگی لازم برخوردار شود.