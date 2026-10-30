به گزارش خبرنگار مهر، مولوی فضیلت‌الله محمودزهی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دشت آبخوان خاش با تأکید بر نقش اخلاق اسلامی در سلامت جامعه گفت: اخلاق تنها مجموعه‌ای از توصیه‌های فردی نیست، بلکه از پایه‌های اصلی شکل‌گیری جامعه‌ای امن، آرام و پیشرفته به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع امیرالمؤمنین دشت آبخوان خاش، اظهار کرد: هرگاه اخلاق در میان مردم زنده باشد، امنیت، آرامش، اعتماد و پیشرفت نیز تقویت می‌شود؛ اما کم‌رنگ شدن آن، زمینه‌ساز تفرقه، بی‌اعتمادی و فساد در جامعه خواهد بود.

مولوی محمودزهی با اشاره به آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» افزود: برادری ایمانی صرفاً یک شعار نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی در برابر یکدیگر است و انسان با پذیرفتن این پیوند، از دروغ، خیانت، تهمت و پایمال کردن حقوق دیگران پرهیز می‌کند و در سختی‌ها نیز آنان را تنها نمی‌گذارد.

اخلاق پیامبر(ص)، الگویی برای روابط اجتماعی

امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع امیرالمؤمنین دشت آبخوان خاش با اشاره به آیه «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» و حدیث «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) اخلاق را از اساس رسالت خود قرار دادند و این موضوع نشان می‌دهد که دین، افزون بر عبادت‌های فردی، به ساختن جامعه‌ای اخلاقی و انسانی نیز توجه دارد.

وی ادامه داد: حاکم شدن اخلاق اسلامی موجب می‌شود روابط مردم بر پایه صداقت و امانت‌داری شکل بگیرد، بازارها از فساد دور بمانند، مسئولیت‌ها با وجدان انجام شوند، خانواده‌ها استحکام بیشتری پیدا کنند و جوانان در مسیر درست رشد کنند.

مولوی محمودزهی با بیان اینکه اخلاق‌مداری یکی از ریشه‌های امنیت اجتماعی است، تصریح کرد: انسان اخلاق‌مدار به مال، آبرو و حقوق دیگران تعرض نمی‌کند و همین رفتارها زمینه اعتماد و همبستگی را در جامعه فراهم می‌سازد.

وی همچنین با اشاره به روایت «مَن حَسُنَت خُلُقُهُ کَثُرَت إِخوانُهُ» گفت: خوش‌اخلاقی موجب گسترش دوستی‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود و هرچه این پیوندها مستحکم‌تر باشد، زمینه اختلاف‌افکنی و تفرقه نیز کاهش می‌یابد.

اخلاق باید در رفتار روزمره دیده شود

امام جمعه اهل‌سنت دشت آبخوان خاش با تأکید بر ضرورت احیای اخلاق اسلامی در زندگی روزمره خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به رعایت اخلاق در گفتار، فضای مجازی، معاملات، محیط خانواده و محل کار نیاز دارد.

وی افزود: اخلاق با سخن گفتن زنده نمی‌شود، بلکه باید در رفتار افراد نمود پیدا کند و اگر هر فرد اصلاح را از خود آغاز کند، تغییرات مثبت اجتماعی نیز شکل خواهد گرفت.

مولوی محمودزهی در پایان بر ضرورت پرهیز از دروغ، تهمت، ظلم و خیانت تأکید کرد و خواستار گسترش محبت، عدالت و برادری در جامعه شد.