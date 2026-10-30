حضرت زهرا(س) الگویی ارزشمند در زمینه اخلاق، عفاف و تربیت خانوادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی موسی دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و خداترسی، بر ضرورت پایبندی به آموزه‌های قرآن کریم و الگوگیری از سیره پیامبر اسلام(ص) و خاندان ایشان تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح و توصیف یاران پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن کریم از یاران پیامبر(ص) با ویژگی‌هایی همچون محبت، مهربانی و همدلی یاد می‌کند و مسلمانان باید از این آموزه‌ها برای تقویت وحدت و پرهیز از کینه‌ورزی و اختلاف بهره بگیرند.

تأکید بر حفظ حرمت صحابه و پرهیز از اختلافات مذهبی

خطیب جمعه اهل سنت جاسک با اشاره به حوادث تاریخی صدر اسلام، از جمله جنگ‌های جمل و صفین، تصریح کرد: اختلافات و درگیری‌های تاریخی میان مسلمانان نباید زمینه‌ساز کینه‌ورزی و دشمنی در جامعه اسلامی شود.

مولوی دژکام با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت صحابه پیامبر(ص)، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید با شناخت درست تاریخ اسلام و دوری از تعصبات و بدبینی‌ها، در مسیر تقویت محبت، همدلی و وحدت گام بردارند.

حضرت فاطمه زهرا(س)، الگویی برای زنان مسلمان

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر اسلام(ص)، اظهار کرد: شناخت سیره و شخصیت حضرت فاطمه(س) برای زنان و مردان مسلمان اهمیت فراوانی دارد و زندگی ایشان می‌تواند الگویی ارزشمند در زمینه اخلاق، عفاف، تربیت خانوادگی و ساده‌زیستی باشد.

مولوی دژکام با اشاره به حدیث نقل‌شده از پیامبر اسلام(ص) درباره جایگاه حضرت فاطمه(س) در میان زنان بهشتی، بر ضرورت توجه به سیره آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع حجاب، آن را از آموزه‌های مهم اسلامی دانست و افزود: مسلمانان باید با توجه به دستورات قرآن کریم، در رعایت عفاف و حجاب و حفظ ارزش‌های اخلاقی جامعه اهتمام داشته باشند.

ساده‌زیستی و تسهیل ازدواج جوانان از آموزه‌های سیره اهل‌بیت(ع)

خطیب جمعه اهل سنت جاسک با اشاره به ازدواج حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی(ع)، بر ضرورت ساده‌گیری در ازدواج و پرهیز از تجمل‌گرایی و مهریه‌های سنگین تأکید کرد.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ازدواج می‌تواند مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار کند، گفت: خانواده‌ها باید با کنار گذاشتن توقعات غیرضروری و توجه به معیارهای اخلاقی و دینی، زمینه ازدواج آسان را فراهم کنند.

مولوی دژکام با تأکید بر اهمیت دینداری، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در زندگی مشترک، از خانواده‌ها خواست به‌جای تمرکز بر مسائل مادی و تشریفات، به تربیت دینی فرزندان و فراهم کردن زمینه یک زندگی سالم و پایدار توجه کنند.

وی همچنین با اشاره به تقسیم مسئولیت‌ها در زندگی خانوادگی حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع)، بر اهمیت همکاری همسران در اداره امور زندگی و حمایت متقابل اعضای خانواده تأکید کرد.

مطالبه رسیدگی به مشکلات شهری و توجه به محوطه مجتمع دینی جاسک

مولوی دژکام در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه بهسازی کوچه‌ها، خیابان‌ها و محلات شهر، از مسئولان شهری خواست در کنار اجرای طرح‌های عمرانی، به مسائل و نیازهای مراکز دینی و آموزشی نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به موقعیت مجتمع دینی شهرستان جاسک و رفت‌وآمد استادان و مهمانان به این مرکز، خواستار رسیدگی به وضعیت مسیر منتهی به مجتمع و توجه بیشتر به بهسازی و سامان‌دهی این محدوده شد.

خطیب جمعه اهل سنت جاسک با تأکید بر مسئولیت شورا و شهرداری در قبال مطالبات شهروندان، اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات محلات، بهبود وضعیت معابر و توجه به نیازهای عمومی مردم باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی مردم و مسئولان برای رفع مشکلات شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تلاش مجموعه مدیریت شهری و مشارکت شهروندان، زمینه توسعه و آبادانی جاسک و بهبود شرایط زندگی مردم فراهم شود.