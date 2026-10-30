خطیب جمعه کرمان: مسئولان در اجتماعات شبانه نباید غایب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی توکلی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت کشور گفت: بخش مهمی از امنیت امروز جامعه را مدیون مردم هستیم و تجمعات شبانه نقش مؤثری در ایجاد امنیت دارند؛ لذا اگر این حضور مردمی وجود نداشت، حوادث دی‌ماه در کف خیابان رخ می‌داد.

وی با بیان اینکه حضور مردم چنان ترسی در دل مخالفان ایجاد کرده که جرأت حضور در صحنه را ندارند، از مشارکت کم‌ رنگ برخی مسئولان در اجتماعات شبانه انتقاد کرد و افزود: عده‌ای برای به دست آوردن مسئولیت و حفظ جایگاه خود تلاش و تکاپوی زیادی دارند، اما زمانی که نوبت به حضور و تلاش برای حفظ نظام می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کنند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به اینکه حضور برخی اقشار و نخبگان در تجمعات شبانه نیز کمرنگ است، گفت: این مردم عادی و اقشار مختلف جامعه هستند که در کوچه و بازار به میدان آمده‌اند و امنیت کشور را ایجاد کرده‌اند.

حجت‌الاسلام توکلی، به صراحت اعلام کرد: نرفتن عمدی به این تجمعات، فرار از میدان جنگ و گناه کبیره است؛ بنابراین مسئولان نیز باید سهم و نقش خود را در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: کشور در شرایط جنگ قرار دارد و امنیت برای ما یک کالای اساسی است که نباید وارداتی یا اجاره‌ای باشد، مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشاهده می‌شود؛ بلکه امنیت باید تولید داخل باشد تا بتوانیم در برابر تهدیدها محکم بایستیم.

خطیب موقت جمعه کرمان افزود: امروز عزتی که رزمندگان ما برای نظام اسلامی به وجود آورده‌اند، دنیا را مبهوت کرده و امنیت کشور نیز مدیون تلاش‌های نیروهای مسلح است.

وی یکی از خدمات دولت در شرایط جنگی را که به گفته وی نباید نادیده گرفته شود، خالی نبودن قفسه‌های مغازه‌ها دانست و اظهار کرد: گرچه قیمت‌ها بالاست و نظارت کافی وجود ندارد، اما همین که کالا در فروشگاه‌ها موجود است، مردم آرامش دارند.

حجت‌الاسلام توکلی، با اشاره به وضعیت آمریکا گفت: ببینید امروز در همان آمریکا چه خبر است؛ سوخت گران شده و مغازه‌ها خالی شده است.

وی با بیان اینکه جنگ اقتضائات خاص خود را دارد، ادامه داد: امروز مرزهای زمینی ما تحت فشار آمریکا بسته شده و صادرات و واردات کاهش یافته است. همچنین تنگه هرمز بسته است و مانند گذشته امکان ورود آسان کالاها به کشور وجود ندارد.

خطیب موقت جمعه کرمان صبوری و تاب‌آوری مردم در این شرایط را قابل تحسین دانست و گفت: باید در برابر این صبر و تحمل مردم سر تعظیم فرود آورد؛ چراکه مردم دشمن‌شناس و زمان‌شناس شده‌اند و امام شهید نیز همواره به این موضوع توجه داشتند و برای حضور مردم ارزش ویژه‌ای قائل بودند.

وی همچنین با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: آن حضرت در مقاطع مختلف، از جمله در دوران هشت سال دفاع مقدس، به داد ما رسیدند.

ضرورت هماهنگی مسئولان در مهندسی فرهنگی

حجت‌الاسلام توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مهندسی فرهنگی جامعه گفت: اگر همه مسئولان و دست‌اندرکاران امور فرهنگی با یکدیگر هماهنگ بودند، فرهنگ دینی زودتر در جامعه محقق می‌شد؛ اما اگر در مهندسی فرهنگی هرکسی حرف خود را بزند و مسیر خودش را دنبال کند و خلأیی ایجاد شود، دشمن از آن استفاده کرده و اقدامات ضدفرهنگی خود را اعمال می‌کند.

وی یکی از مسائل فرهنگی کشور را که دغدغه بسیاری از افراد جامعه است، موضوع حجاب دانست و افزود: باید درک درستی از این مسئله وجود داشته باشد و ابتدا همه مسئولان کشور به فهم واحدی درباره حجاب برسند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به راهبردهای دشمن برای مقابله با نظام اسلامی اظهار کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که از طریق جنگ سخت توان به زانو درآوردن نظام اسلامی را ندارد و به دنبال ابزارهای نرم است تا به‌تدریج مقاومت را از مردم بگیرد و بستر را برای خود فراهم‌تر کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل دشمن به دنبال فساد اخلاقی و برهنگی رفته است و امام شهید نیز فرموده بودند افرادی که برهنگی را انتخاب کرده‌اند، اگر می‌دانستند پشت این رفتار چه اهدافی و چه کسانی قرار دارند، رفتار و شیوه زندگی خود را تغییر می‌دادند.

حجت‌الاسلام توکلی، با اشاره به وضعیت حجاب در استان کرمان بیان کرد: با اقداماتی که در این استان انجام شده، میزان برهنگی در مقایسه با دیگر استان‌ها کاهش یافته و نمود علنی آن کمتر شده است.

حجاب و خانواده از محورهای مهم تربیت اجتماعی هستند

حجت‌الاسلام توکلی، حجاب را برای زنان یک ضرورت دانست و اظهار کرد: هرچه حجاب بیشتر باشد، ارزش بیشتری دارد؛ زن دُر و فیروزه‌ای است که اگر حجاب داشته باشد، احساس مسئولیت می‌کند و می‌تواند مادر و همسر خوبی باشد و اگر زن مادر خوبی باشد، ارزش ماندگارتر و پایدارتری خواهد داشت.

وی در ادامه دختران و پسران را به تشکیل خانواده و فرزندآوری توصیه کرد و گفت: به دختران و پسران توصیه کنید هرچه زودتر مادر و پدر شوند و فریب امواجی را که در جامعه وجود دارد نخورند؛ زیرا اگر انسان توانایی و اراده داشته باشد، می‌تواند هم مادر خوبی باشد و هم پدر خوبی.

خطیب موقت جمعه کرمان افزود: غرب پس از سال‌ها بی‌بندوباری امروز به این نتیجه رسیده است که زنان باحجاب قابل اعتمادتر، وفادارتر و مادران بهتری هستند.