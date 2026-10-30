به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین‌پناهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تذکرات آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، اظهار کرد: طرح این موضوع از سوی نماینده ولی‌فقیه بر پایه آگاهی و شناخت مسائل استان صورت گرفته و توجه به این تذکرات ضروری است.

وی با بیان اینکه این مطالبه با اصول قانونی و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب همخوانی دارد، افزود: تفکیک قوا و استقلال بخش‌های مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر، از مبانی ساختار جمهوری اسلامی است و برای جلوگیری از تمرکز قدرت و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری‌های خودسرانه در نظر گرفته شده است.

امام جمعه کنگاور با تأکید بر جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان در چارچوب قانون از استقلال و اختیارات مشخصی برخوردارند، اما این جایگاه نباید به دخالت در وظایف و مسئولیت‌های سایر قوا منجر شود.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی با اشاره به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، مجلس مکلف است در هر دوره هیأتی را برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد نمایندگان تشکیل دهد و این سازوکار نشان‌دهنده اهمیت رعایت حدود قانونی در انجام مسئولیت نمایندگی است.

وی با یادآوری مواضع رهبر شهید انقلاب درباره پرهیز از دخالت در انتصابات گفت: ایشان در دیدارهای خود با نمایندگان، ورود آنان به موضوع عزل و نصب مدیران را از آسیب‌های جدی دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. البته بهره‌گیری مدیران اجرایی از دیدگاه و مشورت نمایندگان، به دلیل آگاهی آنان از مسائل حوزه‌های انتخابیه، امری ارزشمند است؛ اما مشورت با دخالت در تصمیم‌گیری اجرایی تفاوت دارد.

امام جمعه کنگاور ادامه داد: دخالت در انتخاب مدیران می‌تواند استقلال دستگاه‌های اجرایی را مخدوش کند، روند اداره امور را با اختلال روبه‌رو سازد و در نهایت از میزان کارآمدی نظام مدیریتی بکاهد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام‌های دانشجویان به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان درباره ضرورت پیشرفت علمی کشور، توسعه علوم پایه را یکی از الزامات حرکت ایران به سوی پیشرفت دانست و اظهار کرد: عبور از مرزهای فعلی دانش، پرداختن به مسائل حل‌نشده، تقویت خلاقیت و نوآوری و گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت باید در کانون برنامه‌های علمی قرار گیرد.

وی افزود: دستاوردهای دانشگاهی زمانی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه کشور داشته باشند که از محیط‌های علمی فراتر بروند و در مسیر حل مشکلات جامعه، رفع نیازهای داخلی و ایجاد ظرفیت‌های تازه به کار گرفته شوند.

امام جمعه کنگاور با اشاره به مسئولیت نخبگان در قبال استعدادها و توانمندی‌های خود گفت: برخورداری از دانش و ظرفیت علمی، مسئولیتی در برابر جامعه ایجاد می‌کند. نخبگان علاوه بر شکرگزاری این نعمت‌ها، باید با تلاش مستمر علمی و عملی در ساخت زیرساخت‌های پیشرفت و شکل‌گیری آینده کشور مشارکت داشته باشند.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در ادامه با اشاره به دیدار سرلشکر رضایی با رهبر انقلاب، این دیدار را از منظر جایگاه شورای عالی امنیت ملی و نقش آن در شرایط حساس منطقه حائز اهمیت دانست و بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ تأکید کرد.

وی با اشاره به مواضع و اظهارات متفاوت مقام‌های آمریکایی اظهار کرد: تناقض در سخنان تصمیم‌گیران ایالات متحده نشان‌دهنده نبود یک رویکرد روشن و هماهنگ در قبال ایران است. این مواضع را می‌توان از منظر تلاش برای مدیریت افکار عمومی و ملاحظات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا نیز بررسی کرد.

امام جمعه کنگاور سه محور را در رفتارهای اخیر آمریکا قابل توجه دانست و گفت: طرح تهدیدهای مبهم و چندپهلو، تلاش برای پنهان کردن محدودیت‌ها و بن‌بست‌های پیش‌روی واشنگتن در برابر ایران و سنجش میزان اراده جمهوری اسلامی برای ایستادگی، از جمله ابعاد این رفتارهاست.

حجت‌الاسلام افزود: ایران در برابر تهدیدهای مطرح‌شده، هشدارهای لازم را از طریق واسطه‌ها منتقل کرده و بر این موضع تأکید داشته است که هرگونه تجاوز به خاک کشور با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در امنیت و اقتدار کشور، نسبت به طرح‌هایی که با هدف قطع یا مختل کردن دسترسی ایران به اینترنت از مسیرهای زیردریایی مطرح شده است، هشدار داد و تأکید کرد: شبکه‌های ارتباطی از جمله زیرساخت‌های راهبردی کشور هستند و صیانت از آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کنگاور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی پرداخت و با اشاره به اقدام سپاه در انهدام دو نفتکش در این گذرگاه، آن را نشانه‌ای از توان دریایی ایران برای مدیریت و برخورد با ترددهای غیرمجاز توصیف کرد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی با بیان اینکه هرگونه اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز می‌تواند بر بازار جهانی انرژی اثر بگذارد، اظهار کرد: پیامدهای اقتصادی محدود شدن انتقال انرژی از این مسیر راهبردی، تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌شود و می‌تواند ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای آمریکا نیز داشته باشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها و نظرسنجی‌های مطرح‌شده درباره وضعیت سیاسی آمریکا گفت: بر اساس آمار مورد اشاره، میزان تأیید عملکرد دونالد ترامپ در یکی از نظرسنجی‌ها حدود ۳۲ درصد اعلام شده و برخی سنجش‌ها نیز از تغییر موقعیت احزاب در رقابت‌های سیاسی این کشور حکایت دارند.

امام جمعه کنگاور افزود: تنگه هرمز اکنون فراتر از یک مسیر جغرافیایی، در محاسبات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های جهانی نقش دارد و آثار بحران در این منطقه می‌تواند به یکی از عوامل اثرگذار بر فضای داخلی و رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل شود.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، نوجوان بسیجی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) از این شهید نوجوان به عنوان رهبر یاد کردند و به همین مناسبت، هشتم آبان به نام روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های هفته پدافند غیرعامل و روز محیط‌بان، یاد شهدا را گرامی داشت و با یادآوری فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه دانست.

امام جمعه کنگاور با اشاره به روز فرهنگ عمومی نیز بر ضرورت تقویت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: ارتقای فرهنگ عمومی نیازمند توجه مستمر به مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی حفظ حضور مردم در صحنه و استمرار اجتماعات مردمی را از راهکارهای مقابله با توطئه‌های دشمن برشمرد و افزود: حضور مردم زمانی می‌تواند به پشتوانه‌ای پایدار برای کشور تبدیل شود که به یک رفتار و هنجار اجتماعی مستمر تبدیل شود.

وی در پایان بر ضرورت ارتباط پیوسته مسئولان با مردم، شناسایی و رصد هوشمندانه تهدیدها و تأمین امنیت اجتماعات تأکید کرد و خواستار پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز تهدیدهای احتمالی شد.