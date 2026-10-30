امام جمعه تربت حیدریه:نبض اقتصاد جهان در دست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در نماز عبادی سیاسی جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به آخرین تحولات جنگ، وضعیت کنونی را حساس و شکننده عنوان و اظهار کرد: رزمندگان اسلام با هوشیاری کامل، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و از سطح بالای اشراف اطلاعاتی و عملیاتی برخوردارند.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به تحولات نظامی شب گذشته بیان کرد: در جریان شلیک موشک، تعدادی از کشتی‌ها دچار آتش‌سوزی شدند و برخی نیز غرق شدند و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه اشراف کامل دارد و هرگونه تحرک دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: طی روزهای اخیر چندین پهپاد هدف قرار گرفته و یکی از آن‌ها نیز به زمین نشانده شده است، بنابراین هرگونه تحرک از پایگاه‌های دشمن باید با هدف قرار گرفتن همان پایگاه‌ها پاسخ داده شود.

معلمی با اشاره به احتمال تشدید تحرکات دشمن هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی بیشتر تأکید کرد.

تنگه هرمز اهرم راهبردی ایران در اقتصاد جهان

امام جمعه تربت حیدریه در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: با بسته ماندن تنگه هرمز، اقتصاد جهان دچار اختلال شده است و امروز با قرار گرفتن تنگه هرمز در اختیار ایران، نبض اقتصاد دنیا در دست ما قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این همان موضوعی است که امام شهید ما سال‌ها پیش درباره آن سخن گفته بودند و امروز شاهد تحقق آن هستیم.

معلمی همچنین با اشاره به ارسال نامه وزیر خارجه آمریکا به دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده و جمهوری اسلامی ایران بر شروط هفت‌گانه خود تأکید دارد و از آن‌ها کوتاه نخواهد آمد، لذا تا زمانی که این شروط محقق نشود، خبری از مذاکره و آتش‌بس نخواهد بود و جنگ ادامه خواهد داشت.